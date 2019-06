DLRG Syke übernimmt Wasserrettungsdienst in der Lübecker Bucht

Im Zeichen der Bärentatze: Die Syker DLRG-Gruppe fährt auf Wachdienst an die Ostsee. Drei Wochen lang betreuen sie dort Strände in der Lübecker Bucht.

Syke - Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf, Timmendorfer Strand... – Namen, die für Sonne, Sand und Urlaub am Meer stehen. Für 23 überwiegend junge Leute aus Syke bedeuten sie in erster Linie viel Verantwortung und in zweiter eine Menge Freizeit, die sie dafür freiwillig hergeben. Denn sie werden an der Ostsee nicht im Strandkorb sitzen, sondern im Motorboot und auf dem Wachturm.

Für drei Wochen übernimmt die DLRG-Ortsgruppe Syke den Wasserrettungsdienst an den Stränden der Lübecker Bucht. Heute geht’s los.

„Wir fahren alle, aber wir fahren nicht alle gleichzeitig“, erklärt Sprecher Stefan Sebode. Etappenweise geht es an die Küste. „Die alten Hasen fangen an. Die Schüler kommen eine Woche später nach.“ Die Ferien beginnen allerdings erst am 4. Juli. „Unsere Schüler sind aber für die letzten drei Tage davor vom Unterricht freigestellt worden“, sagt Sebode. „Ich finde das sehr lobenswert. Dafür sagen wir den Schulen ganz herzlich Danke.“

Die Wachdienste an der Ostsee haben für die Syker DLRG schon Tradition. Seit vielen Jahren nehmen sie bereits an der Strandaufsicht teil. „Die Kollegen an der Küste haben sehr viel Strand, aber wenig Leute. Wir in Syke haben dagegen viele Leute, aber nicht ganz so viel Strand“, erklärt Stefan Sebode mir einem Augenzwinkern, wie es dazu gekommen ist. Tatsächlich schickt die DLRG zur Badesaison Mitglieder aus ganz Deutschland zur Strandwache. Ausschließlich auf freiwilliger Basis. Die erwachsenen Mitglieder geben dafür meist einen Teil ihres Jahresurlaubs dran. „Es gibt zwar Betriebe, die dafür auch jemanden freistellen. Bei uns hat aber niemand so einen Arbeitgeber“, sagt Sebode.

Mit drei Wochen Dienst am Stück liegt die Syker Ortsgruppe in der DLRG-internen Statistik ziemlich weit vorne. Und weil sie auch schon so lange mitmachen, „sind wir da oben ganz gut gelitten“, sagt Sebode. Das drückt sich dann in kleineren Privilegien aus. Zum Beispiel dürfen die Syker ihr eigenes Motorboot mitbringen. „Sowas ist eher die Ausnahme“, sagt Sebode. „Normalerweise arbeitet man mit dem am Ort vorhandenen Material. Das schließt die Einsatzboote mit ein.“

Untergebracht werden die Syker in einem Holzhaus der DLRG in Scharbeutz. Luxuriös mit fünf Sechsbett- und drei Dreibettzimmern, sowie separatem Dienstraum mit Büro und Betten für den Wachleiter und seinen Stellvertreter. Von da werden sie eingeteilt auf insgesamt 25 Kilometer Strand. In Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf, Timmendorfer Strand. Namen, die für Sonne, Sand und Urlaub am Meer stehen. Für andere.