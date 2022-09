Drei Syker fahren ahnungslos in die Neue Welt

Von: Horst Meyer

Jonas, Bennet und Timon bei ihrem kurzen Abstecher nach Mexiko. © Privat

Syker Trio improvisiert sich fast sechs Monate lang durch Kanada, Mexiko und die USA. Hilfsbereite Menschen helfen bei Problemen. Übernachten bei 0 Grad stellt besondere Herausforderungen dar.

Syke – Wer träumt nicht hin und wieder einmal von einem richtigen Abenteuerurlaub? Timon Reimann, Bennet Reyher und Jonas Seifert erfüllten sich diesen Traum kurz nach ihrem Abi im vergangenen Jahr. „Timon hatte die Idee im Bio-Unterricht“, berichtet Jonas im Gespräch mit der Kreiszeitung. „Wir wollten vor dem Studium noch etwas erleben.“

Der Plan, Kanada und die USA auf eigene Faust zu erkunden, setzte allerdings erst einmal ein gut gefülltes Reisekonto voraus. Also erst einmal „Work“, bevor der Part „travel“ starten konnte. Ein Automobilwerk in Bremen bot die Gelegenheit, den finanziellen Grundstock für die Reise zu schaffen.

Gemeinsam ging es am 12. Januar per Flieger nach Toronto. Der Plan, dort im Ski-Gebiet noch etwas zu arbeiten, scheiterte jedoch am damaligen Corona-Lockdown in Kanada. Statt Arbeit war Quarantäne im Airbnb angesagt.

In Las Vegas waren die drei 19-Jährigen zu jung für ein Hotelzimmer. © Privat

Auch der Plan, ein Wohnmobil zu kaufen, platzte – wegen zu hoher Kosten. Ersatzweise wurden es ein 13 Jahre alter koreanischer SUV und ein rund sechs Meter langer Wohnwagen. Mit diesem Gespann ging es bei Temperaturen um minus 20 Grad von Montreal nach Québec.

Keiner sonst war mit dem Wohnwagen unterwegs

Keiner der drei hatte Erfahrungen im Fahren mit Anhänger, geschweige denn mit dem Wohnwagengespann. „Wenn wir bei Pannen mit unserem Latein am Ende waren, haben wir auf der gesamten Reise immer wieder nette Menschen getroffen, die uns weitergeholfen haben“, schildert Bennet. „Wir waren zu der Zeit auch die Einzigen, die mit einem Wohnwagen unterwegs waren“, ergänzt Timon. Bekleidungsmäßig waren sie zwar auf Kälte eingestellt. Übernachten im Wohnwagen, wo die gasbetriebene Heizung es kaum schafft, Temperaturen um 0 Grad herzustellen, war dennoch eine Herausforderung.

Das Syker Trio unterwegs im Redwoods Nationalpark. © Privat

Übernachtet wurde meist auf Parkplätzen großer Einkaufszentren oder an Spezialitätenrestaurants mit dem großen M. Dort gab es meist auch Wlan – wichtig, um die Instagram-Story aktuell zu halten, mit der Familie und Freunde in der Heimat auf dem Laufenden gehalten wurde. Geduscht wurde in Truck Stops.

Um möglichst viel von der Landschaft mitzubekommen, nutzten sie meist Landstraßen. Auf einer solchen gerieten sie mit ihrem Gespann kurz vor Detroit mitten in einen massiven Schneesturm.

Dachzelt statt Wohnwagen ab Mai

Ende April wurde der Schnee weniger. Der sperrige Wohnwagen konnte mit Gewinn verkauft werden. Der Erlös ermöglichte es ihnen, weiter ohne Arbeit auszukommen. Der Wohnwagen wurde durch ein Dachzelt für den SUV ersetzt. „Dadurch wurden wir flexibler, schneller und konnten auch noch Sprit sparen“, sagte Timon.

Für Bennet war San Francisco „die schönste Stadt auf der Tour“. Ein zweitägiger Abstecher führte sogar noch nach Mexiko. Die Etappenziele Mount Rushmore, Redwoods Nationalpark, Hollywood, Las Vegas, Grand Canyon, Death Valley, Everglades oder auch das Space-Center in Houston lesen sich wie Must-see-Ziele in einem Reiseführer. Selbst das Weiße Haus in Washington nahm das Trio in Augenschein.

Den einzigen Termin neben dem Rückflug hatte Bennet vorgegeben: Am 19. Juni war ein Besuch des Formel-1-Rennens in Montreal Pflicht.

Wo es schön war, wurde mit dem Wohnwagengespann Rast gemacht. © Seifert

Der nächste Termin am 6. Juli markierte das Ende der Reise. Von New York aus ging es zurück nach Syke. Alle drei werden noch lange von den Erfahrungen der sechsmonatigen Reise zehren.

Als Zuhörer hatte man bei den lebhaft und begeisternd vorgetragenen Schilderungen den Eindruck, sie erlebten die Reise noch einmal. Als Fazit stellen sie gemeinsam fest: „Wir würden es wieder machen. Wir haben viel gesehen, überall nette und gastfreundliche Leute kennengelernt und sind an unseren Aufgaben gewachsen. Wo es uns gefiel, blieben wir ein paar Tage. Wir haben unterschiedliche Lebensstandards kennengelernt und wissen heute, in welchem Luxus wir hier eigentlich leben.“