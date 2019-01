Aus drei mach eins

Syke – Beratung aus einer Hand bietet im neuen Jahr der Seniorenpflegestützpunkt der Stadt Syke. Dazu hat die Stadtverwaltung jetzt eine neue Kooperationsvereinbarung mit der Arbeiterwohlfahrt geschlossen.

Bislang hatten sich drei Partner diese Beratung geteilt: Diakonie, Rotes Kreuz und Arbeiterwohlfahrt wechselten sich wöchentlich dabei ab. In Zukunft wird die Awo das alleine machen: in Person der zertifizierten Pflegeberaterin Simone Kühnel.

„Ich bin schon seit Anfang der 90er-Jahre in der Pflege tätig“, erzählt Simone Kühnel. „Erst als Pflegerin, dann als Pflegedienstleiterin und im Qualitätsmanagement. Jetzt habe ich noch mal Pflegeberatung studiert und 2018 mein Zertifikat bekommen.“

Kühnels Hauptarbeitsplatz ist beim Seniorenpflegestützpunkt in Bruchhausen-Vilsen. Am Syker Stützpunkt im Seminarhaus Waldstraße 1 wird sie zweimal wöchentlich für jeweils zwei Sprechstunden anwesend sein: dienstags von 8.30 bis 10.30 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr.

Ihre Aufgabe dort ist, Rat und Hilfestellung zu geben, wenn es etwa um Anträge für die Einstufung in eine Pflegestufe geht oder um die Vermittlung von Gesellschaftern, die Zeit mit pflegebedürftigen Personen verbringen. Ob als Hilfe beim Einkaufen oder nur zum gemeinsamen Spazierengehen. Eigentliche Pflegedienstleistungen bietet der Stützpunkt nicht an.

Den Seniorenpflegestützpunkt gibt es in Syke seit 2010. Heike Wilhelm war aufseiten der Stadtverwaltung damals federführend an der Entstehung beteiligt. „Unser Anspruch war es, einmal einen Überblick zu bieten: Was gibt es in Syke für Angebote an Senioren? Wohnformen, Hausnotrufsysteme, Pflegedienste... Deshalb hatten wir damals die Kompetenzen von drei Partnern gebündelt.“

Die Kehrseite der Medaille: Dadurch, dass drei verschiedene Partner sich bei der Beratung abwechselten, gab es Reibungsverluste. „Sicher: Es ist viel dokumentiert worden und es hat regelmäßige Übergaben gegeben“, sagt Heike Wilhelm. „Wir wollten aber gerne vermeiden, dass Leute ihre Geschichte zwei- oder sogar dreimal erzählen müssen, wenn ihr Problem in einem einzigen Beratungsgespräch nicht zu klären ist.“ Sie selbst hatte ihrer Chefetage im Sommer vorgeschlagen, den Stützpunkt neu zu organisieren.

Bürgermeisterin Suse Laue: „Wir hatten schon überlegt, selbst jemanden für diesen Job einzustellen.“ Eher zufällig hatte sich bei einem Gespräch mit der Awo dann kurz darauf aber eine andere Perspektive ergeben.

Simone Kühnel ist ganz wichtig: „Dass ich bei der Awo arbeite, hat keinen Einfluss auf den Inhalt meiner Empfehlungen. Ich berate neutral.“

Das Angebot, das der Seniorenpflegestützpunkt verkörpert, wird durchaus gut genutzt. Trotz der insgesamt nur sehr begrenzten Öffnungszeiten verzeichnete die Stadtverwaltung 2018 insgesamt 356 Beratungen. Wobei Heike Wilhelm etwas einschränken muss: „Diese Zahl umfasst sämtliche Gespräche. Also sowohl die Besuche im Büro an der Waldstraße 1 als auch telefonische Beratungen, Hausbesuche und Kontakte auf Messen und Ausstellungen.“

Info:

Simone Kühnel ist im Seniorenpflegestützpunkt zu erreichen unter 04242/164 250. „Oder einfach während der Sprechstunden vorbeikommen.“