Drei-Dörfer-Funkloch wird in Syke gestopft

Von: Frank Jaursch

Ortsbürgermeister Andreas Schmidt (l.) und Erster Stadtrat Thomas Kuchem in dem Bereich der Poststraße in Schnepke, wo bald ein neuer Funkmast entstehen soll. © Frank Jaursch

Mist. Kein Netz. Was im Bewerbungsvideo der Stadt Syke zur Telekom-Aktion „Wir jagen Funklöcher“ noch ironisch-überzeichnet rüberkam, ist in weiten Teilen der dörflichen Bereiche von Syke Normalität. Mit dem Smartphone kommt man dort nicht weit.

Syke – Doch das soll die längste Zeit so gewesen sein. Für zwei Standorte – Schnepke und Wachendorf – spendiert der Telekom-Konzern Funkmasten, und auch die beiden passenden Standorte scheinen jetzt gefunden. Damit ist eine gute Verbindung ein großes Stück näher gerückt.

Die Suche nach dem richtigen Ort hatte sich nach dem grundsätzlichen Okay von der Deutschen Funkturm GmbH als ungewöhnlich schwierig herausgestellt. Die im Antrag angegebenen – städtischen – Grundstücke hatten sich nach einem Ortstermin mit Experten als wenig tauglich herausgestellt.

In Wachendorf hatte sich daraufhin Ortsbürgermeister Jochen Harries bereit erklärt, den rund 40 Meter hohen Mast auf seinem Grund und Boden zu installieren. Etwas kniffliger wurde es in Schnepke: Dort musste schließlich ein Platz gefunden, der weit genug, aber nicht zu weit von der Bebauung entfernt war.

Beschwerden kommen zum einen wegen der Radfahrer und Landwirte

Der Traher Weg schien eine gute Lösung zu sein: Der war gewissermaßen überhaupt nicht mehr in Gebrauch und zudem bereits in öffentlicher Hand. Ein Aufstellen des Mastes auf dem ungenutzten Weg hätte also durchaus seinen Reiz gehabt, betont Erster Stadtrat Thomas Kuchem.

Doch es gab Beschwerden – zum einen wegen der Radfahrer und Landwirte, die noch immer den Weg nutzten, zum anderen wegen der relativen Nähe zum bebauten Bereich.

Angesichts des Widerstandes habe im Februar 2022 durchaus die Gefahr bestanden, „dass damit das Ganze komplett den Bach runtergeht“, verdeutlicht Schnepkes Ortsbürgermeister Andreas Schmidt. Nach seiner Überzeugung war es vor allem den Bemühungen von Thomas Kuchem zu verdanken, dass am Ende doch noch ein Standort gefunden wurde: parallel zum Traher Weg, ein Stück weit nördlich. an der Poststraße.

Den Mast wollen eigentlich alle

Es gab grünes Licht vom Eigentümer des Grundstückes, die Stadt hält eine Ausgleichsfläche vor. Den Vertrag schlössen letztlich der Grundstückseigentümer und die Deutsche Funkturm, verdeutlicht Kuchem.

Auch wenn die Suche schwierig war: Den Mast „wollen eigentlich alle“, sagt Schmidt. Nicht nur die Schnepker: Auch Osterholz und Gödestorf deckt der neue Stabgittermast ab. Fast täglich bekommt Schmidt die Frage „Wann kommt denn jetzt endlich der Funkturm?“ zu hören.

Beantworten kann er sie noch nicht. „Ich hoffe ja noch auf dieses Jahr“, gibt sich Schmidt optimistisch. Thomas Kuchem ist da etwas weniger zuversichtlich. Sein Tipp: das Jahr 2024. Auch okay, findet Andreas Schmidt. „Hauptsache, es läuft irgendwann.“