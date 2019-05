Syke - Von Ilse-marie Voges Und Michael Walter. Eine Piazza Della Signoria haben wir nicht in Syke. Bekommen wir auch nicht. Aber Italiener haben wir. Seit mehr als 25 Jahren. Hier haben sie ihre Familien und Betriebe gegründet. Restaurants, Eisdielen, Fachgeschäfte für Weine und Spezialitäten. Damit sind sie die Gastronomie-Cesares der Stadt.

Jetzt haben sie sich einmal mehr zusammengetan. Nach zwei Jahren gibt es wieder eine „Festa Italiana“ in Syke: am Wochenende vom 27. und 28. Juli, Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. Die Syker sind eingeladen zu Dolce Vita und Livemusik auf der Piazza vor dem Kreishaus.

„Syke – meine Stadt“ heißt es in der Werbung, und „Fünf Italiener“ werden wieder für Stimmung, für Gaumenfreude, also für „mangiare“ vom Feinsten sorgen. Köstlicher Wein spielt neben Prosecco stets eine große Rolle bei italienischen Festas.

Die Stadtverwaltung unterstützt die Italiener bei ihrem Vorhaben. Bürgermeisterin Suse Laue und Erster Stadtrat Thomas Kuchem kamen beim jüngstem Vorbereitungstreffen kurzfristig zu Besuch und freuen sich auf das Ereignis Ende Juli. Die Werbegmeinschaft und die Avacon sind ebenfalls als Unterstützer im Boot.

Da muss vorab ein ziemlicher Aufwand betrieben werden: Überdachungen, Tische, Stühle, Tresen und Dekorationen werden die Piazza zu einer italienischen Stube im Stadtzentrum machen.

Im „Open-air-Ristorante da Nino“ dürfen die Gäste das beliebte Iberico-Steak mit leckeren Beilagen und verschiedene Pasta genießen. Die Casa Italia von Giuseppe „Pino“ Castelluccia bietet Scampi vom Grill, karamelisierten Thunfisch und Wasserbüffel an. Francesco Valentini sorgt für kalte und warme Vorspeisen. Parma-Schinken und spezielle Käsesorten, „Piadina Classico“ (ein Sandwich, variabel belegt mit Tomaten, Mozzarella, Schinken) passen gut zu den hochwertigen Weinen.

Unter der Marke „857“ bietet Valentini speziellen Syker Gin und Syker Whisky an. Beides edle Tropfen zum bewussten Genießen. Der Namensbezug wird für manchen vielleicht erst auf den zweiten Blick offensichtlich: 857 sind die letzten drei Ziffern der Syker Postleitzahl.

Die „Gelateria La Piazza“ mit dem Chef Mariano Paderi und der Eissalon „Mi Piace“ von Familie Dare sind ebenfalls mit von der Partie.