DLRG Syke verstärkt Wache an der Ostsee und riskiert ihr Leben

Von: Michael Walter

Die gesamte Wachmannschaft für gut 20 Kilometer Strand von DLRG-Ortsgruppen aus dem gesamten Bundesgebiet. Viktoria Sebode hat für diese Gruppe die Einsatz- und Wachdienstleitung gemacht. © DLRG

Sommer, Sonne, Sand und Meer: Das ist für viele der Inbegriff von Urlaub und Erholung. Nicht für die Rettungsschwimmer der Syker DLRG. Denn sie geben ihre Freizeit dran, damit andere im Wasser sicher sind. Und riskieren dabei ihr Leben. Jahr für Jahr leisten sie Wachdienste an Badeseen und Stränden. Hauptsächlich aber an der Ostsee bei Scharbeutz.

Syke – Die Syker Ortsgruppe ist offizielle Unterstützungsgruppe der DLRG Scharbeutz. „Das heißt, wenn sie dort nur wenig Leute haben, rufen sie hier an und fragen: Könnt ihr helfen? Und dann fahren wir da hoch“, erklärt Stefan Sebode. Gemeinsam mit seiner Frau Victoria plant und koordiniert er diese Einsätze. Das ganze Jahr über, und in der Sommersaison, werden die Syker in Scharbeutz von Anfang an fest eingeplant.

Obwohl die Badesaison dort vom 15. Mai bis 15. September läuft, sind die Syker mit ihrem Dienst schon durch. „Von Ende Mai bis Ende Juli war immer jemand aus Syke dort. Wenn jetzt noch jemand von und hochfährt, wäre das aber spontan“, sagt Sebode. Diesmal waren es insgesamt nur acht Leute, die sich grüppchenweise abgewechselt haben, manche auch mehrfach. Trotzdem: wenig im Vergleich zu früheren Jahren. „Vor Corona hatten wir in Spitzenzeiten bis zu 30“, sagt Stefan Sebode. „Die Leute sind im Prinzip noch da. Ich hoffe, dass sie in den nächsten Jahren auch wieder aktiv werden.“

Warum in die Ferne schweifen? Auch im heimischen Bezirk schiebt die Syker DLRG Wache. Zum Beispiel am Heidesee in Holdorf. Die Syker übernehmen dort regelmäßig den Wachdienst und die Bootsausbildung. Hier sieht man das dafür mitgebrachte Material: das Schlauchboot und den Strand-Buggy mit dem Rettungsbrett obendrauf. © DLRG

In Scharbeutz waren die Syker Teil eines Teams, das für insgesamt rund 20 Kilometer Strand zuständig ist. Den Wachdienst geleitet hat in dieser Zeit Victoria Sebode. „Und es verging kein Tag ohne Einsatz“, sagt sie.

„Das reicht von Pflaster aufkleben über abgetriebene Luftmatratzen, die man auffischen muss, weil sonst die Kollegen von der DGzRS nicht wissen, ob sie noch Leute im Meer suchen müssen.“

Die DGzRS ist die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Das sind die mit den Rettungskreuzern. Grob gesagt ist die DLRG für alles zuständig, was in unmittelbarer Strandnähe passiert, und die DGzRS für alles, was dahinter kommt.

„Wir sind Rettungsschwimmer, und irgendwann kommt der Punkt, dahin kann man dann eben nicht mehr schwimmen“, verdeutlicht Stefan Sebode.

Tückische Unterströmungen bilden sich unter der Oberfläche

Negativer Höhepunkt – oder positiver? Da sind sich auch die Sebodes nicht so ganz sicher – Höhepunkt jedenfalls des Einsatzgeschehens war ein Tag mit eigentlich bestem Badewetter, aber kräftigem Nordwestwind. „Der Wind drückt das Wasser dann auf den Strand“, beschreibt Stefan Sebode. „Das ist zunächst mal ganz toll, weil es dann schöne Wellen gibt. Das Wasser muss ja aber auch wieder irgendwo abfließen. Ein Strand hat ja keine Überlaufrinne wie im Schwimmbad. Da bildet sich also unter der Oberfläche eine ganz tückische Unterströmung. Die kann so stark sein, dass sie großen, kräftigen Männern die Beine wegzieht und sie unter Wasser 300 oder 400 Meter weit aufs offene Meer zieht. Und so lange können selbst wir die Luft nicht anhalten.“

An so einem Tag war es, als der Syker Rettungsschwimmer Felix Gierth innerhalb von einer Stunde gleich vier Menschen aus dem Wasser gezogen hat. „Die ersten beiden waren Vater und Kind“, erzählt Victoria Sebode. Beide hatte die Unterströmung aufs Meer hinausgezogen. „Sie waren beide schon auf Brusthöhe wieder raus, aber so erschöpft, dass sie aus eigener Kraft wohl nicht wieder an Land gekommen wären. Felix hat sie aus dem Wasser geholt und ist dann grade wieder bei seinem Wachturm gewesen, als der nächste Alarm kam.“ Insgesamt sieben Personen waren schon rund 200 Meter aufs offene Wasser getrieben und hatten keine Möglichkeit mehr, an Land zu kommen. „Felix hat nur ganz kurz überlegt und ist dann hinterhergeschwommen. Nachdem er den Zweiten draußen hatte, waren dann auch die Schlauchboote da und haben die übrigen fünf geborgen.“

Stefan Sebode hakt ein: „Felix hat ganz bewusst sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt. Das ist, wie wenn ein Feuerwehrmann ins brennende Haus rennt, weil er weiß: Da sind noch Leute drin.“

Weniger belebte Abschnitte müssen auch mal unbewacht bleiben

Wie ernst die Lage war, wurde einen Tag später deutlich: Da ist am gleichen Strandabschnitt ein Mensch gestorben und ein zweiter musste reanimiert werden. Das Tragische dabei: An dem Tag war der Wachturm in diesem Abschnitt nicht besetzt. „Das war ein Montag und es stand nur wenig Personal zur Verfügung“, erklärt Victoria Sebode. „In solchen Situationen müssen wir die Abschnitte besetzen, an denen der meiste Betrieb ist. Und die weniger belebten Abschnitte müssen dann unbewacht bleiben.“

Völlig undramatisch gestaltete sich hingegen das Kapitel Bootsausbildung: Zu einer Großveranstaltung hatten die Rettungsschwimmer ihre Acht-Meter-Schlauchboote von Scharbeutz nach Warnemünde und zurück überführt. „Jeweils 90 Seemeilen mit voller Navigation und bei Dunkelheit übers offene Meer“, schwärmt Stefan Sebode. „Da siehst du ‘ne ganze Zeit kein Land mehr. Eine super Ausbildungsfahrt.“