BIB Syke: Direkter Draht zu den Bewerbern

Selber machen ist in den Lehrwerktstätten der BBS Trumpf. Auch dort sind es in erster Linie Auszubildende, die den Besuchern den richtigen Umgang mit Maschinen, Werkzeugen und Material erklären.

Ist es nun die 16. oder 17. BIB? So ganz genau scheinen das selbst die Veranstalter nicht zu wissen. Auf der Homepage der BBS Syke ist von der 17. die Rede, auf der Broschüre mit dem Messeprogramm von der 16. Berufsinformationsbörse. Entscheidend ist das letztlich nicht. Geschweige denn, dass sich jemand unter Ausstellern und Besuchern daran stoßen würde.

Syke - Von Michael Walter (Text) Und Jantje Ehlers (Fotos). Vom 14. bis zum 16. Februar präsentieren sich über 100 Betriebe bei den BBS und stellen mehr als 80 Ausbildungsberufe vor. Zielgruppe sind rund 3.000 Schüler vom 8. bis zum 13. Jahrgang aus Syke und umzu.

Das Angebot reicht quasi gleich zweimal von A bis Z: Was die Betriebe betrifft, vom Stromversorger Avacon bis zum Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen, der in Lemförde ein Werk hat. Und was die Berufe betrifft, reicht die Bandbreite von Akustiker bis Zweiradmechaniker.

Vom Ambiente her, muss sich die BIB vor keiner gewerblichen Messe verstecken. Professionelle Messestände prägen das Bild in den Ausstellungsräumen am Grevenweg. Gleich nebenan sind die Ausbildungswerkstätten geöffnet. Einen Steinwurf davon entfernt im BBS-Altbau stellen sich unter anderem die verschiedenen Schulformen der BBS vor.

+ Dachdecker-Azubi Leon zeigt Chantal, Vita, und Samantha, wie man aus einer Schieferschindel ein Herz formt.

Das Besondere bei der BIB: Die Messe ist auf den direkten Kontakt zwischen jungen Leuten ausgelegt. Das heißt, im Regelfall informieren an den Ständen aktuelle Auszubildende ihre potenziellen Nachfolger über Inhalte und Ablauf der Ausbildung. Die Ausbilder stehen als zusätzliche Ansprechpartner für Detailfragen zur Verfügung. Und das Abgeben von Bewerbungsmappen ist ausdrücklich erwünscht.

Diesen direkten Draht schätzen Aussteller wie Besucher gleichermaßen. Timo Schumacher (18) kennt beide Seiten. Er ist gerade im ersten Ausbildungsjahr zum Konstruktionsmechaniker bei der Syker Blechwaren GmbH. „Ich habe meinen Beruf bei der BIB überhaupt erst kennengelernt“, erzählt er. „Ich wusste damals überhaupt noch nicht, was ich nach der Schule machen sollte.“ Die BIB hat ihm da echte Hilfestellung gegeben. „Hier hat man die entscheidenden Leute vor Ort. Du kannst sie direkt fragen und dir dabei auch noch einen Eindruck vom Arbeitsklima in dem Betrieb verschaffen.“

Dieses Jahr sitzt Timo auf der anderen Seite des Messestands und informiert selber Schüler über seine Ausbildung und seinen Betrieb. „Schon irgendwie ein komisches Gefühl.“

Auch Malou Nustede ist dieses Gefühl nicht fremd. Sie arbeitet im Vertriebsmarketing von Autoteile Springer aus Brinkum und betreut den Messestand auf der BIB. Gelernt hat sie Groß- und Außenhandelskauffrau. „Ich hatte mich als Schülerin damals selbst auch auf der BIB informiert, obwohl ich bereits Zusagen von anderen Firmen hatte und dort schon unterschreiben wollte. Aber mein jetziger Arbeitgeber hat seinen Betrieb dann so gut präsentiert und mir Ausbildung und Strukturen so gut erklärt, dass er mich damit einfach überzeugt hat. Das gab dann letzlich den Ausschlag.“

Diesen Wert der BIB für die Gewinnung von neuen Mitarbeitern haben in Zeiten des Nachwuchs- und Fachkräftemangels auch die Großen erkannt. Zoll und Polizei machen auf der BIB ebenso für sich Reklame wie die Deutsche Bahn, BASF oder Mercedes. Mit messbarem Ergebnis. Martin Weitz ist Ausbildungsleiter bei ZF in Lemförde. Allein an diesem Standort bildet ZF aktuell um die 160 Azubis in elf Berufen aus. „Seit wir auf der BIB dabei sind, haben wir tatsächlich mehr Bewerber aus dem Raum Syke-Bassum bekommen“, sagt er.