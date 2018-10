„Mehrdeutig“: Vira Vaysberg stellt ihre Malerei in Barrien aus

Barrien - Schon mehrfach haben sich in Barrien Wassermühle und Kreissparkasse zur gemeinsamen Präsentation einer Ausstellung zusammengetan. Im Oktober zeigen die beiden Institutionen Werke einer Hamburger Malerin mit ukrainischen Wurzeln: Vira Vaysberg eröffnet ihre Ausstellung mit dem Titel „Mehrdeutig“ am Donnerstag, 11. Oktober, um 19 Uhr in der Geschäftsstelle am Krusenberg.

Vira Vaysberg schloss sich mit 18 Jahren einer Underground-Künstlergruppe in Kiew an. 1987 wurde ihr erstes Bild ausgestellt, 2002 zog sie nach Hamburg. Seither lässt sie sich von der Elbmetropole inspirieren und strebt in ihrer Malerei danach, „das Balancieren zwischen Abstraktem und Gegenständlichem auf das Niveau der Symbole und Archetypen“ zu bringen.

Klare Aussage mit minimalen Mitteln

„Mir ist wichtig, eine klare Aussage zu machen, und das mit minimalen Mitteln“, sagt Vaysberg über sich und ihre Kunst. Die schwarze und weiße Farbe setzt sie dabei ganz bewusst ein. Sie spürt nach eigener Aussage „ein akutes Defizit an klaren Definitionen in der modernen Welt, wo man die Dinge nicht beim Namen nennt und das Böse nicht vom Guten unterscheidet“. Eine besondere Entwicklung ist bei ihr in den vergangenen Jahren eingetreten, nicht zuletzt wegen der Ereignisse in der Ukraine, die für sie eine ganz klare Stellungnahme und Position fordern. „Was ich auch öffentlich an der Seite der Majdan-Bewegung gemacht habe“, so Vaysberg.

Vira Vaysberg arbeitet in traditioneller Weise mit Öl auf Leinwand. Für sie ist es wichtig, dass die Ölfarbe immer als Material zu erkennen ist. „Die Künstlerin lässt bei der Arbeit den Kräften der Malerei freien Lauf“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Vaysberg schaffe so eigene Symbole und Zeichen, die nur für ihre Darstellungsweise zu gebrauchen seien. Durch das Zusammenspiel aus Formen und Farben entstehe eine „neue Realität, die unterschiedlich interpretiert werden kann“. Der Titel jeder Arbeit sei nur ein Anstoß für den Betrachter, damit er eigene Assoziationen aufkommen lassen kann.

+ Tilman Hübner und Sibylle Kynast geben „Belina & Behrend“.

Die Ausstellung „Mehrdeutig“ ist bis zum 18. November in der KSK Barrien und in der Wassermühle zu sehen.

Nach der Ausstellungseröffnung in der Sparkasse lohnt der kurze Weg zur Wassermühle: Sibylle Kynast, Gründungsmitglied der Hamburger Folkgruppe City Preachers, ist dort zu Gast. Gemeinsam mit Gitarrist und Komponist Tilman Hübner möchte sie an die jüdische Sängerin Belina und deren Berliner Begleiter Siegfried Behrend erinnern.

Hübner hat laut Pressemitteilung Lieder aus aller Welt neu arrangiert. So soll der Lebensweg Belinas musikalisch nachgezeichnet werden.

Konzertbeginn ist am Donnerstag um 21 Uhr. Karten sind im Vorverkauf ab 16 Euro zu erhalten, an der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro.