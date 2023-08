Digitalpakt: 5,6 Millionen Euro für den Kreis Diepholz

Von: Anke Seidel

1,37 Millionen Euro erhält die BBS Europaschule aus dem Digitalpakt. Keine Schule im Landkreis bekommt mehr. © Heinfried Husmann/Archiv

Aus dem Digitalpakt fließen 5,6 Millionen Euro in den Kreis Diepholz. Die größte Summe soll mit 1,37 Millionen Euro die BBS Europaschule Syke erhalten.

Landkreis Diepholz – Schon im Alter von zwölf oder 13 Jahren besitzen 81 Prozent der Schüler ein Smartphone, hat das Datenportal Statista ermittelt. Aber von einer effektiven digitalen Ausstattung sind viele Schulen noch weit entfernt. Genau das soll der Digitalpakt ändern, für den Bundesregierung und Bundestag deutschlandweit fünf Milliarden Euro bereitgestellt haben. 5,6 Millionen Euro davon hat der Landkreis Diepholz für seine 19 Schulen beantragt – knapp 5,3 Millionen waren bisher bewilligt und 1,84 Millionen Euro sind bereits ausgezahlt worden.

Landkreis investiert 2,4 Millionen Euro in Anzeige- und Interaktionsgeräte

Diese Zahlen nannte Thorsten Abeling als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Bildung am Dienstag im Schulausschuss. Dessen Mitglieder ließen sich unter der Leitung von Annika Bruck (Grüne) in der Sulinger Lindenschule über die Dynamik der Digitalisierung informieren – und erfuhren unter anderem, dass der Landkreis in einem sogenannten „Windhund“-Verfahren weitere Zuschüsse generieren konnte. Sie fließen aus überregionalen Restmitteln, die nach Auskunft von Thorsten Abeling nicht abgefragt worden waren. „Der Landkreis hat ganz schnell Anträge gestellt“, so Thorsten Abeling. Dadurch stieg die bewilligte Summe für den Landkreis Diepholz auf 5,63 Millionen Euro.

Davon sind für den Kauf von Anzeige- und Interaktionsgeräten im Unterricht knapp 2,4 Millionen Euro verplant – der größte Investitionsposten für die insgesamt 19 kreiseigenen Schulen. Sage und schreibe zwei Millionen Euro müssen aber im ersten Schritt für die strukturierte Verkabelung ausgegeben werden. Etwa 360.000 Euro verschlingt der unverzichtbare Wlan-Ausbau, und für 121.000 Euro soll ein Lernmanagement-System installiert werden. Notwendige digitale Arbeitsgeräte kosten knapp 600 000 Euro, und die mobilen Endgeräte noch einmal 153.000 Euro – wobei der Landkreis für die Schulen eine Anschaffungs-Obergrenze festgelegt hat.

Drei Fachdienste sind an der Umsetzung des Digitalpakts im Landkreis Diepholz beteiligt, berichtete Thorsten Abeling: Bildung, Liegenschaften und IT. Sie müssen den Kraftakt strukturiert umsetzen: „Wir müssen eine bestimmte Reihenfolge einhalten“, erklärte der Fachdienstleiter die Umsetzungsschritte von der systematischen Verkabelung bis zum Kauf der mobilen Endgeräte.

Nicht nur die Zuschüsse, sondern auch eigene Mittel des Landkreises Diepholz fließen in die Digitalisierung der Schulen – allein für Softwarekosten 440.000 Euro und aus dem Sofortausstattungsprogramm für bedürftige Schülerinnen und Schüler 90.000 Euro pro Jahr. Für Personalkosten der Schul-IT-Betreuung sind zwei Millionen Euro kalkuliert. Für die gesamte Laufzeit des Digitalpaktes (von 2019 bis 2024) hat Thorsten Abeling Gesamtaufwendungen von 5,83 Millionen Euro errechnet.

Breitbandausbau an zahlreichen Schulen notwendig ‒ Hoffnung auf Fertigstellung 2024

Regelhaft im Haushalt enthalten sind demnach 300.000 Euro pro Jahr für den Ersatz von defekten Rechnern, Endgeräten oder von abgängiger Netzwerktechnik – gerechnet auf die Digitalpakt-Laufzeit also 1,8 Millionen. Hinzu kommen für diesen Zeitraum 1,5 Millionen Euro für den Austausch abgängiger Präsentationstechnik – also 250.000 Euro pro Jahr.

Zurück zu den bewilligten Förderanträgen, für die ein Kriterium natürlich die Schülerzahlen vor Ort sind. Deshalb überrascht es nicht, dass die größte Fördersumme auf die BBS Europaschule mit mehr als 3 000 Schülern entfällt. 1,37 Millionen Euro soll sie aus dem Digitalpakt erhalten. Allein 87 Großdisplays sowie digitale Schweiß- und Lackiersysteme sollen für das Geld angeschafft werden, erfuhren die Mitglieder des Schulausschusses.

Die Fördersummen korrespondieren ebenso mit der bereits vorhandenen digitalen Ausstattung einer Schule. Für die HRS Twistringen zum Beispiel sind es 309.000 Euro, für die Realschule Diepholz 249.000 Euro. Der geringste Fördersummen-Betrag entfällt auf die Förderschule Diepholz mit 20.000 Euro.

Ein entscheidendes Kriterium für die digitale Ausstattung der 19 Schulen mit insgesamt 21 Standorten ist der Breitbandausbau. Laut Thorsten Abeling verfügen aktuell elf Standorte über eine Internetverbindung von mindestens 200 Mbit DSL, sechs haben maximal 100 Mbit DSL „und weniger“, so Abeling. Er hofft, dass der Breitbandausbau an den betroffenen Schulen Mitte oder Ende 2024 fertiggestellt ist.