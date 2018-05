Der digitale Zwilling hilft

WS-Systems beim Business Lunch: „Menschen sind zu wichtig für blöde Arbeiten“

+ Zack, und da klebt das Namensschild. Gastgeber Constantin von Kuczkowski (rechts) macht den Referenten des Tages Jörg Naffin startbereit für dessen Auftritt beim Business-Lunch. - Foto: Husmann

Syke - Von Michael Walter. In ungewohnt kleiner Runde kamen gestern Vertreter Syker Unternehmer zum Business-Lunch im Restaurant Da Nino zusammen. Lediglich 18 Teilnehmer und damit nicht mal halb so viele wie üblich hatten sich angemeldet. „Liegt wohl am speziellen Thema“, vermutete Gastgeber Constantin von Kuczkowski von der Syker Außenstelle der IHK Hannover. „Industrie 4.0“ lautete das. „Und viele glauben, dass das nur die Großen betrifft.“