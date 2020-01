Diesmal wird alles anders

Theaterprobe im Ratssaal: Neben den Gästen aus Polen und Marokko beteiligen sich auch Syker Realschüler am Programm zum Holocaust-Gedenktag am kommenden Montag. Foto: Jantje Ehlers

Syke - Von Frank Jaursch. Die neue Mitschülerin sucht Kontakt – und erntet offene Feindseligkeit. „Fass meine Jacke nicht an!“, faucht die hübsche Klassenkameradin. „Weißt du, was die gekostet hat? Die ist mehr wert als dein Leben!“ Schon liegt die Neue auf dem Rücken, zu Boden gestoßen von dem Mädchen in der teuren Jacke.

Syker Realschüler haben am Mittwoch unter anderem diese Szene im Ratssaal geprobt – eine Situation, wie sie sich durchaus auch an Syker Schulen abspielen könnte. Es geht um Ausgrenzung, Hass, Diskriminierung – und um die Gleichgültigkeit jener, die zusehen. Wie viel ist dann noch ein Menschenleben wert?

Die Proben haben einen gleichermaßen aktuellen wie historischen Bezug. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. 60 Jahre später, im Jahr 2005, erklärten die Vereinten Nationen diesen Tag zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Seit 2018 gestalten die Stadt Syke und die Gemeinde Weyhe das Programm dieses Tages gemeinsam. In diesem Jahr ist wieder Syke dran mit der Veranstaltung. Und diesmal soll alles anders werden.

„Wenn Gedenktage einen Sinn machen sollen, müssen wir uns eine neue Form der Veranstaltung überlegen“, betont Hermann Greve, als Stadtarchivar in beiden Kommunen tätig. Immer wieder habe er die Forderung gehört, man müsse „die Jugend einbeziehen – aber keiner hat was getan“. Dabei gehe es nicht etwa darum, dass Jugendliche zum Beispiel Texte aus der Zeit des Holocaust verlesen. „Das sind doch nicht wirklich die Schüler!“, so Greve.

Der gesamte Ansatz soll sich ändern – und zwar radikal. Die Gestaltung des Programms am kommenden Montag liegt komplett in den Händen der Jugend. „Wenn so ein Programm von Jugendlichen getragen werden muss, dann sollen sie auch alle Freiheiten haben“, erläutern Kathrin Wilken von der Stadtverwaltung.

Konkret heißt das: Es gibt keinen übergeordneten Rahmen, der das Gezeigte in eine Beziehung zu den Gräueltaten der Nationalsozialisten setzt. Den Zuschauern wird vielmehr zugemutet, selbst die Schlüsse zu ziehen – und Parallelen herzustellen.

„Wir wollen die Jugendlichen da abholen, wo sie mit ihren Problemen stehen“, so Greve. Soziale Ausgrenzung und Mobbing seien Begriffe aus ihrer eigenen Erfahrungswelt, die „zu solchen Exzessen führen können wie dem Holocaust“.

Ebenso außergewöhnlich wie die Herangehensweise ist die Besetzung der Organisatoren. Seit Montag befinden sich zwei Jugendgruppen in Syke – eine aus der polnischen Partnergemeinde Wabrzezno, eine weitere aus dem marokkanischen Al Hoceïma. Diese „trinationale Jugendbegegnung“ hat Sykes neuer Jugendpfleger Abdelhafid Catruat auf die Beine gestellt. Das Ziel der Begegnung ist neben persönlichen Freundschaften auch, den Gedanken der internationalen Verständigung zu wecken und zu stärken.

Catruat hatte den Zeitpunkt des Besuchs bewusst so gelegt, dass sich die Gäste am Holocaust-Gedenktag beteiligen können. Für diese Idee erntet er Lob von allen Seiten. „Junge Menschen sollten die Gründe kennen, warum der Holocaust entstanden ist“, erklärt Samad Abakkouy, Lehrer in Al Hoceïma. Dabei sei es gar nicht nötig, direkt über die Taten der Nationalsozialistens zu sprechen. Vielmehr sei wichtig, einen kritischen Blick auf das Verhalten der Schüler von heute zu werfen.

Elzbieta Piatek begleitet zehn Schülerinnen aus Wabrzezno. „Die Konzeption der Weitergabe zu diesem Thema ist sehr gelungen“, findet auch sie. Die Jugend lerne Geschichte quasi nebenbei.

Sowohl in Al Hoceïma als auch in Wabrzezno hatte es im Vorfeld des Besuchs bereits Vorbereitungen gegeben. In welcher Form die Gäste sich am Gedenktag in Syke beteiligen, können Besucher am Montag um 11 und um 18 Uhr im Ratssaal erleben. Dazwischen pflanzen die Jugendlichen gemeinsam einen „Baum der Völkerverständigung“ im Edgar-Deichmann-Park. „Damit was bleibt“, sagt Hermann Greve. Ein Satz, der den polnischen Dolmetscher Andrzej Kozlowski auf den Plan ruft. „Es wird nicht reichen, den Baum zu pflanzen“, erklärt er. „Einen Baum muss man pflegen, genau wie die Völkerverständigung.“

Damit diesmal alles anders wird.