Festival Jazz, Folk & Bike in Syke

Mit sieben Konzerten an drei Tagen hatte der Syker Konzertverein JFK einmal mehr ein buntes und abwechslungsreiches Paket für sein Festival Jazz Folk Bike geschnürt. Das Spektrum reichte von Funk bis zu Piano-Jazz.

Syke - Von Riccardo Terrasi. Mystischer „Vocal Folk Hop“ begeisterte das Publikum am Samstag im Syker Kreismuseum. Dort hat sich wieder einmal gezeigt, dass Kunst immer dann am besten ist, wenn sie nicht sogleich greifbar ist, zur Auseinandersetzung anregt und Emotionen auf subtile weise anspricht. Mit ihrem Stilmix aus Folklore, Rap, Klassik und eingängigem Pop boten Tuuletar eine originelle Darbietung.

2012 lernten sich Sini Koskelainen, Johanna Kyykoski, Piia Säilyno und Venla Ilona beim Studium in Dänemark kennen und merkten sogleich, dass ihre Stimmen wunderbar harmonieren. Erst vergangene Woche erschien ihr neuestes Album „Rajatila“. In Syke durfte sich das Publikum an facettenreichen Klangerlebnissen erfreuen. Im Vordergrund ihrer Eigenkompositionen stehen menschliche Gefühle, die die vier Vokalistinnen auf intensive Weise transportierten. Das Quartett ist benannt nach der altfinnischen Göttin des Windes und ist stark von finnischer Folklore inspiriert, die die jungen Frauen modern interpretieren.

Das besondere an Tuuletar ist, dass sie ihre Stimmen nicht allein für Melodie-Passagen, sondern ebenso für Rhythmen und zur Erzeugung mystischer Klänge gebrauchen, die ihrer Musik etwas spirituell-transzendentes verleihen. Unterstützt werden sie dabei teilweise von leichter Synthesizer-Untermalung, wenn beispielsweise knurrende Bässe das Fundament gerappter Passagen bilden. Primär war es aber die Stimmgewalt, die das Publikum in ihren Bann zog: Venla Ilona begleitete zuweilen mit beeindruckendem Beatboxing, während die Sängerinnen anspruchsvolle Harmonien kreierten. Elemente wie Kehlkopfgesang, expressive Bewegungen und teils fast ekstatische Mimik erinnerten an schamanistische Bräuche, die die Macht der Natur über den Menschen zum Ausdruck bringen. Auch kurze Augenblicke der Stille, getragen allein von Mimik und Gestik, erzeugten spannungsreiche Momente und schufen eine fast surreale Atmosphäre. Bald melancholisch-demütig, bald kämpferisch-kraftvoll waren die tanzenden Bewegungen der Künstlerinnen.

Dass die finnischen Texte wohl für die meisten Zuhörer nicht verständlich waren, war kein Manko, sondern verdeutlichte, dass Musik primär von Ausdruck und Emotionen lebt. „Die Geschichte kommt an, ohne dass man die Sprache versteht“, sagte Ingrid Meins aus Syke: „Ich bin tief beeindruckt und empfinde es als große Kunst. Eine sehr spannende Performance. Ees erreicht einen einfach. Sie sind junge, ehrliche Künstler, nichts an ihnen wirkt aufgesetzt.“ - „Ich finde sie klasse!“, betonte Armin Hass, der extra für Tuuletar aus Bad Arolsel bei Kassel nach Syke gekommen war und die Gruppe bereits vor zwei Jahren gesehen hatte. „In ihrer Musik verquicken sie verschiedene Traditionen miteinander, und heute sind sie über sich hinausgewachsen.“ Willi Rogahn aus Oldenburg ergänzte: „Es war hervorragend!“ Das wirklich besondere Konzert belohnten die etwa 150 Zuschauer mit frenetischem Beifall.

Sonnenschein, herrliche Natur und Musik vom feinsten: Beim Doppelkonzert der Berliner Band b3 und Inga Rumpf and Friends wurde der Garten des Syker Vorwerks am Pfingstsonntag zu einem Festivalgelände. Die über 300 Zuschauer machten es sich auf Stühlen bequem, entspannten auf der Wiese, genossen kühle Drinks und ließen sich von den musikalisch anspruchsvollen Darbietungen mitreißen, die im Rahmen des Festivals zu hören waren.

Den Auftakt machten b3, bestehend aus Andreas Hommelsheim (Hammond Orgel, Keyboard), Ron Spielman (Gesang, Gitarre), Gérard Batrya, (Bass) und Lutz Halfter (Schlagzeug). Die Band lieferte mit ihren Eigenkompositionen eine spannende Fusion aus Jazz und Rock, deren eingängige Melodien getragen sind vom Sound der b3-Orgel – daher der Name der Gruppe – und knackiger E-Gitarre. Anspruchsvolle Soloeinlagen zeigten die Virtuosität der Musiker, bevor Gitarre und Gesang wieder zum Leitmotiv zurückkehrten. Es waren dabei treibende Stücke mit Funk-Elementen ebenso zu hören wie tragende, melancholischere Nummern, wie „Tired Caravan“ die das Publikum musikalisch in die Wüste mitnahm. „Letter to Sydney“ hatte Hommelsheim für seinen Sohn komponiert, der nach dem Abi in Australien unterwegs war und sich kaum gemeldet hatte. „Heute weiß ich, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn sich die Kinder selten melden“, sagte er dem Publikum lachend.

Mit Inga Rumpf betrat im Anschluss eine bekannte Größe die Bühne. Die Hamburger Komponistin, Sängerin und Gitarristin, die bereits Anfang der 70er Jahre große Erfolge mit ihren Formationen Frumpy und Atlantis gefeiert hatte, riss das Publikum mit Stimmgewalt und knackigem Rock-, Jazz- und Blues-Sound mit.

Derzeit ist sie mit ihren „Friends“, Joe Dinkelbach (Orgel, Piano), Thomas Biller (Bass), Robin Fuhrmann (Schlagzeug) und Martin Scheffler (Gitarre) unterwegs. Dass der Auftritt vor dem begeisterten Publikum sichtlich Spaß machte, war nicht nur an der gewohnt grandiosen musikalischen Leistung, sondern auch an Rumpfs frech-sympathischen Ansagen zu spüren: „Es ist sehr schön, viele meiner alten Fans hier zu haben – aber wo sind die Haare geblieben?“

Mit dem Älterwerden beschäftigte sich die Künstlerin, die eines Morgens in den Spiegel gesehen und festgestellt habe, dass sie plötzlich 65 war, in ihrem Blues-Song „Lazy“. Bei Klassikern wie „How the Gipsy was born“ oder „Get on Board“ riss es viele der Fans von ihren Plätzen. „Super, ganz toll, und wundervolle Atmosphäre“ sagte Beate Zimpelmann aus Bremen. Dem pflichtete Olaf Riechers aus Hamburg bei, der Inga Rumpf noch „aus alten Atlantis-Zeiten“ kannte. Nicole Giese-Krone von der künstlerischen Leitung des Vorwerks war begeistert: „Ich bin mit der Resonanz sehr zufrieden und freue mich, dass wir dieses Jahr den Heatliner bekommen haben.“

Dictionary of Funk hatten zum Festival-Auftakt am Freitag im Maximilian ebenfalls eine mitreißende Vorstellung geliefert. NËST trug im

Gleis 1 quasi ein musikalisches Heimspiel aus. Mit zwei Alphörnern und einer Riesenstimme überzeugte die Formation Alpcologne vor gut 100 Zuhörern am Samstag auf dem Hohen Berg. Vladyslav Sendecki & the Atom String Quartet beschlossen Sonntagabend im Saal der Kreissparkasse das Festival.