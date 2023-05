Jubiläumsfeier: TSG Osterholz-Gödestorf-Schnepke will es krachen lassen

Von: Frank Jaursch

75 Jahre TSG Osterholz-Gödestorf-Schnepke: Das Bild aus der Gründerzeit zeigt einige der Gründungsmitglieder bei ihrem Lieblingshobby. Die Fußballsparte war gewissermaßen die Keimzelle des Vereins. © TSG

Die TSG Osterholz-Gödestorf-Schnepke feiert 75. Geburtstag und plant eine große Jubiläumsfeier.

Osterholz – Vor 75 Jahren entschlossen sich acht junge Männer dazu, einen Sportverein zu gründen. Sie entschieden sich für die Vereinsfarben Blau-Weiß und gaben ihrem Club den Namen TSG Osterholz-Gödestorf. In der Nähe der Gödestorfer Windmühle bekamen sie ein Grundstück, auf dem sie mit viel Arbeit einen Sportplatz herrichteten.

Was die acht jungen Männer wohl heute sagen würden, wenn sie sehen könnten, was aus ihrem Einsatz im Jahr 1948 entstanden ist? Zweifellos wären sie mächtig stolz – auf sich und auf ihre Nachfolger. Denn die TSG wuchs und gedieh in den folgenden 75 Jahren zu einem quirligen, kreativen Sportverein mit vielen Facetten. Und dabei blieben sie dem Standort ihres Vereinslebens bis heute treu.

Höhepunkt der Feierlichkeiten: die Blau-Weiße Nacht

Mit einem großen Jubiläumsfest will der Verein, der seit 1992 TSG Osterholz-Gödestorf-Schnepke oder kurz TSG OGS heißt, am Wochenende das 75-jährige Bestehen feiern. Bereits seit dem vergangenen Herbst laufen die Vorbereitungen und Planungen, längst sind die Details festgeklopft. Die Orga-Gruppe um den Vereinsvorsitzenden Bernd Wilhelm hat ganze Arbeit geleistet. Und so mischt sich wenige Tage vor den Jubiläumsfeiern immer mehr Vorfreude in die Nervosität.

Viele Köpfe haben sich mit der Ausgestaltung befasst, Ideen eingebracht und die Umsetzung vorangetrieben. Im Gespräch mit der Kreiszeitung bemüht sich Wilhelm, niemanden in der Aufzählung zu vergessen: Bianca Barmbold und Sina Wiese organisieren die Blau-Weiße Nacht, die am kommenden Samstagabend den Abschluss und Höhepunkt der Feierlichkeiten darstellen soll.

Abenteuerliche Anfänge

Hendrik Büse und Julia Kriete haben „unglaublich viele Stunden“ in das Jubiläums-Magazin gesteckt. Und Gina Pentzin koordiniert die einzelnen Elemente des Sporttages, der am Samstag einen Einblick in die Angebote des Vereins geben und den Besuchern und Teilnehmern nebenbei noch ganz viel Spaß machen soll. Anja Kruse und Michaela Borrmann schließlich sorgen organisatorisch dafür, dass am Samstag ein üppiges Essens- und Getränkeangebot von Burger bis Eis, von Kaffe bis Kuchen zur Verfügung steht.

Neben diesen treibenden Kräften kann sich der Verein gerade in der letzten Vorbereitungsphase auf viele Helfer verlassen. „Je konkreter die Aufgaben wurden, desto mehr machten mit“, sagt Wilhelm. Und wenn er über die Ausmaße der Vorbereitungen ins Plaudern kommt, merkt man: Da hat ein Verein richtig Lust auf eine Feier.

Eine der letzten Neuerungen in der langen Vereinsgeschichte: Vorsitzender Bernd Wilhelm und Gina Pentzin weihen im Sommer 2021 die neue Outdoor-Turnstation ein. © TSG

Grund zum Feiern gibt es genug. In den 75 Jahren hat sich der Sportverein ordentlich gemausert. Die Anfänge muten dabei einigermaßen abenteuerlich an: Eine alte Baracke diente als Umkleide, zum Waschen gab es einen Ziehbrunnen in der Nähe.

Mammutaufgaben des Vereins

Der Verein wuchs – und fand in den 1960er- und 1970er-Jahren weitere Sportarten: 1962 entstand eine Handball-Sparte, 1971 eine Tischtennissparte, die in den folgenden Jahrzehnten zu echten Aushängeschildern der Dörfer wurden.

Eine Zeitleiste in der Mitte des Jubiläumsmagazins gibt Auskunft über die folgenden Meilensteine aus 75 Jahren. Die neue Tischtennissparte 1971, der Bau der Gymnastikhalle im Jahr 1980. Die Erweiterung um Schnepke im Jahr 1992 und die endlos langen Diskussionen um eine Erweiterung der Halle – die dann rechtzeitig zum 50-jährigen Bestehen eingeweiht werden konnte.

Diese Baumaßnahme sollte nicht die letzte Mammutaufgabe des Vereins sein: Die Erweiterung aus dem Jahr 2015, an deren Ende das neue kombinierte Vereins- und Feuerwehrhaus mit Turnhalle und dem Drei-Dörfer-Haus stand, ruft bei vielen Beteiligten noch heute einen gewissen Stolz hervor.

Kommersabend und Jubiläumsfeier

Die Geschichte des Vereins ist zugleich eine Geschichte von vielen Namen, die die Geschicke der TSG lenkten. Ganz vorne die der Vorsitzenden: Bis 2020 kam der Verein mit gerade einmal vier „Chefs“ aus: Johann Evers (1948 bis 1956), Hermann Evers (1956 bis 1981), Emil Hecker (1981 bis 1988) und Kurt Wilhelm (1988 bis 2020). Gerade die langjährigen Vorsitzenden Evers und Wilhelm prägten den Verein nachhaltig. Doch auch jenseits der Vereinsspitze gab es engagierte Personen, die für die Weiterentwicklung sorgten: Hans-Peter Nöhren und seine Tischtennis-Passion, die Gymnastikgruppe von Ulrike Wienbarg oder auch Hanna Althaus, die die erste Eltern-Kind-Gruppe des Vereins ins Leben rief.

Darüber hinaus ist das Vereinsleben voll von Anekdoten, für die beim Kommersabend am Freitag ab 19 Uhr (Turnhalle, für Mitglieder und geladene Gäste) vielleicht ebenso Zeit sein wird wie auf der Jubiläumsfeier am Samstag ab 10 Uhr auf dem TSG-Gelände (Programm siehe Kasten) – und bei der Blau-Weißen Nacht ab 20 Uhr im Drei-Dörfer-Haus.

Und was kommt danach? „Am Sonntag ab 11 Uhr ist Aufräumen“, sagt Bernd Wilhelm lächelnd. Und auch für die Zeit danach haben sich die findigen TSG-Vorstandsmitglieder schon ein paar spannende Ideen einfallen lassen.

Die acht Gründungsmitglieder von 1948 würden stolz sein!

Programm der Jubiläumsfeier am Samstag, 3. Juni 10 - 13 Uhr: Korbball Turnier B- und F-Jugend (unterer Sportplatz)

10 - 11.30 Uhr: Bewegungslandschaft und Krabbelecke für die Kleinsten mit Nadine Leefhelm (Sporthalle, nur in Begleitung eines Erwachsenen)

11 Uhr: Bubble-Soccer-Turnier der örtlichen Vereine (unterer Sport-platz)

11.45 - 12.45 Uhr: Rückenfit mit Gina Pentzin (Sporthalle)

12 Uhr: Fußball B-Jugend JSG Heiligenfelde - JSG Hanse Hachetal (oberer Sportplatz)

13 - 14.30 Uhr: Bewegungslandschaft mit Anke Schumann (Sporthalle, nur in Begleitung eines Erwachsenen)

14 Uhr: Fußball 1. Herren TSG - TUS Sudweyhe III (oberer Sportplatz)

14 Uhr: Fußball-Turnier der Minikicker (unterer Sportplatz)

14 Uhr: Beachvolleyball-Turnier der umliegenden Dorfjugenden (unterer Sportplatz)

15 - 16 Uhr: Zumba mit Elvi Lübkemann (Sporthalle)

15 - 16 Uhr: Walking mit Jutta Quebbemann (Treffpunkt: draußen am Pavillon)

15 - 17 Uhr: Tischtennis (im hinteren Teil der Sporthalle)

16 Uhr: Fußball D-Jugend JSG Heiligenfelde - JSG BDE Eydelstedt (oberer Sportplatz)

16 - 17 Uhr: Bodyworkout mit Ina Warners (Sporthalle)

17 - 18 Uhr: Pilates mit Irja Rösig (Sporthalle)

17 - 18 Uhr: Qigong mit Charly Geuder (Sporthalle)

18 Uhr: Fußball C-Jugend JSG Osterholz-Gödestorf-Schnepke - JSG Wechold/ Magelsen (oberer Sportplatz)

20 Uhr: Blau-Weiße-Nacht (Drei Dörfer Haus)

Ganztägig: Aktionen für Kinder - Hüpfburg, Riesendartscheibe, Outdoor-Spiele.