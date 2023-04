Die „Syker Italiener“ laden im Juni zur vierten Festa Italiana

Von: Michael Walter

Die Protagonisten freuen sich schon auf die Festa Italiana 2023. Von links: Antonino „Nino“ Terrasi, Oliver Launer, Francesco Valentini, Giuseppe „Pino“ Castelluccia und Kathrin Wilken als Koordinatorin für die Stadt Syke. Nicht auf dem Bild: Mariano Paderi. Und weil solche Kommentare – ernsthaft! – bereits beim Entstehen dieses © Michael Walter

Zwei Tage Lebensfreude versprechen „Nino“ Terrasi, Francesco Valentini, „Pino“ Castelluccia und Mariano Paderi bei der vierten Syker Festa Italiana am 24. und 25. Juni

Syke – Überschäumende Lebensfreude ist etwas Herrliches! Okay: Bei einem Pressegespräch kann es unter Umständen etwas hinderlich sein, wenn die Beteiligten alle zwei Minuten abschweifen, weil ihnen gerade wieder ein interessantes Detail oder eine lustige Anekdote eingefallen ist. Dahinter steckt aber vor allem eine schier unglaubliche Vorfreude auf das, was sie zusammen vorhaben. Hangeln wir uns einfach mal an den Fakten entlang:

Veranstaltungsmanager Oliver Launer unterstützt die Festa Italiana

Es gibt diesen Sommer wieder eine Festa Italiana in der Innenstadt. Das Wochenende vom 24. und 25. Juni haben sich die Veranstalter dafür ausgesucht. Und das sind „die vier Syker Italiener“ Giuseppe „Pino“ Castelluccia, Mariano Paderi, Antonino „Nino“ Terrasi und Francesco Valentini. Und sie haben sich Verstärkung geholt: Zum ersten Mal ist der Bassumer Veranstaltungsmanager Oliver Launer mit von der Partie.

„Wir sind auf Olli gekommen, weil wir jemanden gesucht haben, der uns bei der Organisation unterstützt“, sagt Pino Castelluccia. Und er erzählt: „Das ist aus einer Grappa-Laune entstanden. Wir kennen uns alle schon ewig und haben gesagt: Olli, wir können Essen und Trinken, aber nicht organisieren.“ Und Oliver Launer bestätigt lachend: „Das war wortwörtlich so.“ Nino Terrasi hakt ein: „Es geht dabei um viele kleine Dinge von der Werbung bis zum Toilettenpapier. Dinge, die sehr arbeitsintensiv sind und viel Zeit kosten. Bisher haben wir das immer alles selber gemacht. Aber das hält uns von der eigentlichen Arbeit ab.“

Eindrücke von der bisher letzten Festa Italiana 2019: Ein herrliches Sommer-Wochenende, und die Innenstadt war rappelvoll. Archivbilder: Michael Walter, Jantje Ehlers © Jantje Ehlers

Bei Launer liefen die Festa-Macher die sprichwörtlichen offenen Türen ein. Pino: „Innerhalb von einer Flasche Grappa hatte Olli alle Punkte angesprochen, die uns Sorgen machten.“ Und so ist der Bassumer der Mann geworden, der sich jetzt um das gesamte Drumherum kümmert. „Ich hab da unheimlich Lust drauf“, sagt er. „Ich bin nicht für alles zu haben, aber hierfür sofort.“

Großes Lob zollen alle ausdrücklich der Stadtverwaltung, die sofort grünes Licht für die Festa Italiana 2023 gegeben hat. „Das ist schon ungewöhnlich, wie entgegenkommend und wie begeistert die Stadt selbst war“, sagt Launer.

Pino Cremone und die Klassische Philharmonie Nordwest spielen auf der Festa Italiana

Klar, dass er auch seine Kontakte als Konzertveranstalter nutzt. Und so wird dieses Jahr zum ersten Mal auf beiden Seiten vom Torbogen am Kreishaus gefeiert. „Wir bauen im Innenhof eine große Konzertbühne auf“, sagt Launer. Und die beiden Haupt-Acts hat er auch schon: Pino Cremone spielt italienische und internationale Hits, und die Klassische Philharmonie NordWest die schönsten Melodien der italienischen Klassik. Solist: Paolo Francese (Klavier).

Auf der anderen Seite des Torbogens wird die Straßenkreuzung wie gehabt zur Piazza, mit Essen, Trinken, Klönschnack und ganz, ganz vielen Leuten. Die italienischen Gastronomen bieten Fisch, Fleisch, Pasta, Eis, Weine, Bier und Softgetränke an. Und – kein Witz! – zum ersten Mal auch Pizza. Denn die hatten sie bisher ganz bewusst nicht angeboten. Fast schon entschuldigend hebt Nino Terrasi jetzt die Hände: „Aber die Nachfrage war letztes Mal so groß...“

Eindrücke von der bisher letzten Festa Italiana 2019: Ein herrliches Sommer-Wochenende, und die Innenstadt war rappelvoll. Archivbilder: Michael Walter, Jantje Ehlers © Walter, Michael

Es wird die vierte Festa Italiana. Nach 2014, 2017 und 2019 jetzt das erste Mal wieder nach Corona. Und jedes Mal waren rund 10 000 Gäste mit dabei. 2019 sei die Stimmung ganz besonders toll gewesen, erinnert Pino Castelluccia sich. „Die Leute haben beim Verabschieden auf die Tresen geklopft und sich für den schönen Abend bedankt.“ Und so soll es wieder werden. „Wir freuen uns total! Und das wird schön.“