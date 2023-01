Die plattdeutsche Stimme der Kreiszeitung: „Us Ilse“ wird 80

Von: Frank Jaursch

Jubilarin Ilse-Marie Voges. © Jantje Ehlers

Die Kreiszeitungs-Mitarbeiterin und Kolumnistin „Us Ilse“ Ilse-Marie Voges feiert heute ihren 80. Geburtstag. Im Gespräch erzählt sie, wie sie das Interesse an der Kommunalpolitik entdeckte und welche Orte auf der Welt für sie besonders wichtig sind.

Syke – „Ja, ich war viel unterwegs.“ Der Satz, mit dem Ilse Voges das Gespräch beginnt, beschreibt einen wichtigen Teil des Lebens von „Us Ilse“, unserer Kolumnistin und Mitarbeiterin Ilse-Marie Voges, die am heutigen Tag ihren 80. Geburtstag feiert. Seit mehr als 40 Jahren kommentiert sie in ihre samstäglichen Kolumne mit spitzer Feder die Ereignisse der vergangenen Woche – mal aus lokaler Sicht, mal mit Blick auf die großen Dinge der Welt.

Die eigene Meinung, das Interesse an dem, was um sie herum passiert – all das hat Ilse Voges schon während ihrer Kindheit vermittelt bekommen. Vater Hinrich Evers war Schuhmachermeister – und seine Werkstatt in Ristedt galt als ein hervorragender Ort für den Meinungsaustausch im Dorf.

„Im vorderen Teil standen ein paar Stühle, da haben sich die Männer zum Warten hingesetzt und politisiert“, erinnert sich Ilse Voges. Auch der Dorfpostbote kam regelmäßig und setzte sich auf einen Schnack dazu. „Und ich fand das alles spannend.“

Ihre Kindheit verbrachte sie in ihrer Ristedter Heimat, die Jugend dann schon mehr in Syke und Bremen. Viel unterwegs war sie schon in jungen Jahren. „Nee, ein stilles Kind war ich nicht“, räumt sie ein und lächelt. „Das war sicher manchmal schwierig für meine Eltern.“ Das Ristedter Mädchen mit dem eigenen Kopf tritt nach der Realschule nicht, wie von den Eltern gewünscht, eine Lehre im Büro an, sondern sucht sich einen Ausbildungsplatz nach eigenem Geschmack und wird Arzthelferin.

Syke als „Nabel der Welt“

Längst hat sich der Lebensmittelpunkt der jungen Frau nach Syke verlagert. „Wir hatten so viel Spaß hier! Syke war für mich der Nabel der Welt.“

Sie lernt Hein Hasselmann kennen, ihren ersten Ehemann. Mit 20 zieht sie zu Hause aus – und mit ihrem Bräutigam in Syke ein, an der Bassumer Straße. Drei Kinder werden geboren – Antje, Olaf und Katrin. Ilse ist in der Bäckerei ihres Mannes tätig („von morgens 6 bis abends 6“). Und immer in Syke unterwegs – mit dem Fahrrad. „Mein Rad hat mich durchs ganze Leben begleitet.“

Ende der 1970er-Jahre bricht die Familie auseinander. Scheidung. Ilse zieht einmal quer über die Straße – in das einstige Schuhgeschäft und Schuhmacher-Haus Baars, das sie einige Jahre zuvor gekauft hatte.

Eine Stadtratssitzung in Wessels Hotel markiert für Ilse Voges einen wichtigen Punkt im Leben. Als 1982 in erhitzter Stimmung über den richtigen Standort für ein neues Rathaus in Syke diskutiert wird („ziemliches Geschrei und Drama!“) begegnet sie dem Redakteur Detlef Voges, der über die Versammlung berichtet. Die beiden werden ein Paar. Zwei Jahre später nutzt Detlef Voges eine weitere Ratssitzung, um den verblüfften Ratsmitgliedern die bevorstehende Hochzeit zu verkünden.

Die beiden werden in der Kreiszeitung auch beruflich ein Team: Auf Initiative von Dieter Niederheide gibt Chefredakteur Helmut Volkers grünes Licht für eine wöchentliche plattdeutsche Kolumne: „Us Ilse“ ist geboren. Wenn in den Sitzungen die Fetzen flogen, dann gab es das am Samstag in der Zeitung zu lesen. „Da hab ich nicht drumherum geredet. Und da konnte ich auch schon mal zickig werden“, betont Ilse Voges heute.

Mich hat’s immer angezogen, rauszugehen in die Welt.

Ihre journalistische Tätigkeit beschränkt sich in den folgenden Jahrzehnten bei weitem nicht auf die Kolumne. Von ihren Reisen ins Ausland bringt sie Wissenswertes und Anekdoten mit – und verpackt beides in Sonderseiten. „Mich hat’s immer angezogen, rauszugehen in die Welt“, sagt die heute 80-Jährige. Russland und Sri Lanka bleiben ihr in besonderer Erinnerung, außerdem Argentinien und Brasilien.

Ach, Brasilien! Das Land von Edgar Deichmann, dem Syker, der vor den Nazis nach Südamerika floh und es dort zu Reichtum brachte. Jährlich kehrt er in den 1990er-Jahren in seine norddeutsche Heimat zurück, meist begleitet von seinen beiden Töchtern, die im Laufe der Jahre wie Schwestern für Ilse Voges werden. Und Deichmann, der 2006 zum Syker Ehrenbürger wird, übernachtet stets im Hause Voges. Er wird für Ilse Voges ein zweiter Vater, sie für ihn „meine Deutschlandtochter“.

Die Besuche in Sao Paulo werden unvergessliche Erlebnisse. Gleiches gilt, wenn auch auf völlig andere Art, für ihre vielen Aufenthalte in Bosnien. Für das einstige Kriegsgebiet sammelt sie Spenden – insgesamt knapp 40 000 Euro. Ein Highlight war für Ilse Voges der Auftritt des gesamten Bremer Domchores in Sarajevo. „Mit 90 Personen haben die dort im Theater gesungen. Und der Konflikt schwelte noch!“

Die „Mutter“ der Beilage „Syke life“

Auch das Syker Theater war ein Ort, an dem man Ilse Voges oft fand – als Rezensentin der hochklassigen Vorstellungen auf der Bühne oder als Gastgeberin des jährlichen „Plattdüütsch Talk“. Und schließlich war sie auch die „Mutter“ der Kreiszeitungs-Beilage „Syke life“, die sie über mehr als drei Jahrzehnte quasi im Alleingang bestückte.

Noch immer wohnt Ilse-Marie Voges heute mit ihrem Mann in dem Haus an der Bassumer Straße. Ein Haus voller Erinnerungen. Kein Raum, an dem nicht Kunstwerke oder Fotos Zeugnis von ihrem Leben abgeben. Erlebnisse, Begegnungen – auch mit zahllosen Prominenten, von denen viele zu Freunden wurden.

Max Lorenz und Uwe Seeler, Erich Ribbeck und Doris Kunstmann, Hans Koschnick und Henning Scherf. Und Fotos von allen Ecken der Welt. Ilse Voges lässt ihren Blick über die berahmten Fotos streifen. Nickt. Und sagt noch einmal: „Ja, ich war viel unterwegs.“