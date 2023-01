Die Mühle lebt: Neues Café-Angebot wird schon am ersten Wochenende angenommen

Von: Frank Jaursch

„Jeden Tag eine gute Tarte“: Anna Suchard serviert ihren Premierengästen in der „Café-Mühle“ Leckeres. Die neuen Eigentümer der Barrier Wassermühle haben das erste Wochenende mit Café-Betrieb hinter sich. © Frank Jaursch

In der Barrier Wassermühle tut sich etwas. Die neuen Eigentümer haben ihre Ankündigung in die Tat umgesetzt und auch den Cafébetrieb wieder belebt. Den Austausch mit den Gästen wollen Anna und Timm Suchard vor allem nutzen, um zu erfahren, welche kulturellen Angebote diese sich wünschen.

Barrien – Was für eine Mischung! Beim Eintreten in die Café-Mühle vermengen sich der Kaffeeduft und die Wucht des alten Gebäudes, das Stimmengewirr von den besetzten Tischen und das Klirren des Kaffeegeschirrs zu einer Melange, die dem neugierigen Neuankömmling sagt: Du bist willkommen.

Es ist kein alltägliches Café, das hier in Barrien seit dem vergangenen Wochenende wieder geöffnet hat. Anna und Timm Suchard, die neuen Eigentümer der Barrier Wassermühle, möchten auf diesem Weg herausfinden, was die Menschen sich für diesen Ort wünschen. Wie sie ticken.

Ein „Raum für Kultur zum Experimentieren“ soll es werden, hatte Anna Suchard im Dezember bei der Vorstellung als neue Eigentümerin der Wassermühle gesagt (wir berichteten). Nun möchte das Ehepaar mit Bremer Wurzeln diese Aussage mit Substanz füllen.

Ein „Dialogangebot an die Menschen“

Als ein „Dialogangebot an die Menschen“ bezeichnet Anna Suchard das Café. Die beiden wollen mit ihren Besuchern in einen Austausch eintreten. „Was wünschen sich die Menschen hier?“ Sie wolle um jeden Preis „diese städtische Arroganz“ nach dem Motto „Wir bringen die Kultur aufs Land“ vermeiden. „Wir stehen hier mit offenen Armen und Ohren“, sagt die Dramaturgin. Eine „Wunschbox“ nimmt Anregungen von Besuchern auf. Die können kulinarischer, aber auch kultureller Natur sein.

Ein Café-Vollbetrieb sei nicht geplant, für die kommenden Monate aber zuverlässig Öffnungszeiten an den Wochenenden. „In den nächsten drei Monaten sind wir die Lernenden“, umschreibt sie das, was vor ihnen liegt.

Übermäßig aufgeregt war sie vor der Premiere nicht, berichtet Suchard. „Wir kommen aus der Veranstaltungsbranche“, sagt sie und lacht auf. „Zumindest haben wir ‘ne gewisse Routine für Überforderung.“

Gäste bekommen ein Angebot an hausgemachten französischen Tartes

Ab sofort hat das geschichtsträchtige Café im Wassermühlengebäude immer samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. „Minimal-Betrieb“ nennt Suchard das. Ganz allein ist das Duo nicht: Veronika Winter, eine gemeinsame Freundin, unterstützt die beiden mit ihren Backkünsten und sorgt dafür, dass die Gäste ein Angebot an hausgemachten französischen Tartes haben – nach dem Motto: „Jeden Tag eine gute Tarte!“

Am ersten Wochenende hat das Trio schon ordentlich zu tun. Der Samstag ist der perfekte Einstieg: „Wir konnten an jedem Tisch ein bisschen reden“, berichtet Anna Suchard. „Viele Vorschusslorbeeren“ habe sie zu hören und viel Herzlichkeit zu spüren bekommen, erklärt sie. Ihre eigene Rolle dabei mag sie gar nicht so hoch hängen: Wir machen das Café ja nur ehrenamtlich. Der Star hier ist die Mühle.“

Angetan vom Ort und von der Atmosphäre in Barrien

Das findet auch Carolin Bebek. Die Bremerin hat mit ihrer jungen Familie am Sonntag ihrer Freundin Anna Suchard einen Besuch abgestattet und ist angetan vom Ort und von der Atmosphäre in Barrien. „Zeit und Raum sind auf dem Land einfach besser verteilt als in der Stadt“, bringt sie es auf den Punkt.

Die alten Bodendielen knarren unter Timm Suchards Füßen, als er das Teegedeck an einen der rund ein Dutzend Tische bringt. Christiane Palm-Hoffmeister verfolgt das Treiben mit einem Lächeln auf den Lippen. Jahrzehntelang war sie hier die Mühlenwirtin gewesen. Mit dem Bremer Ehepaar ist ihr Wunsch nach einer kulturellen Lösung für die Mühlenzukunft in Erfüllung gegangen. „Die Wassermühle soll ein Ort der Begegnung bleiben“, sagt Palm-Hoffmeister. „Es ist schön, dass das Leben zurückgekehrt ist.“