Die Lange Nacht der Syker Kirchengemeinden wird bunt

Von: Michael Walter

Freuen sich schon auf volle Gotteshäuser bei der Langen Nacht der Kirchen am 1. September. Von links: Birgit Fellermann (Syke), Kerstin Bach (Barrien), Katja Hermsmeyer (Heiligenfelde) sowie Michael Wagner und Rita Pank für die katholische St.-Paulus-Gemeinde. © Michael Walter

Nachts sind alle Katzen grau, sagt der Volksmund. Stimmt nicht: Die Nacht ist bunt – zumindest, wenn man was draus macht, sagen die evangelische Gesamtkirchengemeinde Syke-Barrien-Heiligenfelde und die katholische St.-Paulus-Gemeinde.

Syke – Unter dem Motto „Die Farben der Nacht“ laden sie für den 1. September zur Langen Nacht der Kirchen ein. Jetzt haben sie das Programm dafür vorgestellt.

„Die Lange Nacht gibt’s schon seit Jahrzehnten“, erklärt Pastorin Katja Hermsmeyer den Hintergrund. „Die Idee ist ursprünglich in den großen Stadtkirchen entstanden: Die Kirchen öffnen sich zu ungewohnten Zeiten – nämlich nachts – und bieten ein buntes Kulturprogramm mit ganz bewusst niederschwellig gehaltenen kirchlichen Inhalten.“

Michael Wagner von der St.-Paulus-Gemeinde ergänzt: „Kirche ist ja nicht nur ein Ort des Gebets, sondern auch ein Ort des Austauschs – um zusammenzukommen.“

„Nacht“ ist streng genommen das falsche Wort

Darum geht es am 1. September auch in den Syker Kirchen. Wobei „Nacht“ streng genommen das falsche Wort ist. Denn das Zeitfenster für das Programm reicht von 19 bis 22 Uhr. Schauplätze sind die Bartholomäuskirche in Barrien, die Michaelskirche Heiligenfelde sowie in Syke die Christuskirche und die katholische St.-Paulus-Kirche am Bremer Weg.

„An allen Orten geht es um 19 Uhr mit einer kurzen Einführung los“, erklärt Katja Hermsmeyer. „Und um 19.15 Uhr beginnt dann jeweils der erste Programmblock.“ Davon gibt es je drei Stück, und die sind überall gleich lang: der erste 30 Minuten, der zweite 45, und der dritte wieder 30 Minuten. Zwischen den Blöcken gibt es jeweils eine halbe Stunde Pause. Entweder, um von A nach B zu fahren, oder bei kleinen Knabbereien und Getränken gemeinsam ins Gespräch zu kommen.

Der letzte Block endet gegen 22 Uhr mit einem Abendsegen. „Das heißt dann aber nicht, dass danach alle nach Hause gehen“, betont Katja Hermsmeyer und schildert aus Erfahrung: „Für Heiligenfelde kann ich sagen, da beginnt dann der gemütliche Teil. In der Vergangenheit ist das dann auch oft nach Mitternacht geworden.“ Und dann stimmt das von wegen „Nacht“ ja auch wieder.

Ja, und was bietet nun das Programm? – Zunächst mal viel Musik. Aber auch Literatur, ein bisschen Kunstgeschichte und einen waschechten Stummfilm.

Kurzer Film wird mit Orgelmusik untermalt

„One Week“ ist der erste Solo-Film des legendären Buster Keaton aus dem Jahr 1920. Zur Hochzeit erhalten Buster und Sybil von ihrem Onkel ein in Kisten verpacktes Fertighaus, das sich angeblich ohne Handwerker innerhalb einer Woche aufbauen lassen soll. Und man ahnt es schon: Das klappt natürlich nie. Den nur 22 Minuten langen Film untermalt Kantor Ralf Wosch live mit Orgelmusik – wie es damals in den Kinos üblich war. Zu erleben gibt’s das in der Christuskirche. Zuvor singt dort der Gospelchor GoSpellOn unter dem Motto „African Spirit“. Nach dem Film geht’s weiter auf dem Waldfriedhof: mit einem Rundgang bei Kerzenschein mit Lesungen und Gedichten.

In Barrien übernimmt der Kirchenchor den zentralen Part mit „Liedern für den Frieden“. Zuvor spielt dort das Syker SAXtett Melodien von Klassik über Rock und Pop bis Jazz. Den musikalischen Schlusspunkt setzt der Posaunenchor Syke / Barrien unter dem vielsagenden Motto „Blechhimmel“.

In der Pauluskirche erklärt Renate Frank ausgewählte Bilder des Malers Emil Nolde und interpretiert sie anhand biblischer Texte. Carmen Klöpß-Collmann leitet zuvor einen Taizé-Gottesdienst, und zum Schluss bieten Pfarrer Peter Grunwaldt und Michael Schmidt Orgelinterpretationen an.

Vilsens Kirchenmusiker Dietrich Wimmer liest in Heiligenfelde aus seinem Buch „Heitere Friedhofserlebnisse eines Organisten“, die Living Voices gestalten den Hauptteil, und Katja Hermsmeyer moderiert ein Kneipenquiz.