Die Kellerasseln: Ehrenamtliche leisten unschätzbare Arbeit für das Kreismuseum

Museumsleiter Nils Meyer (hintere Reihe, 3.v.l.) und Magazinverwalterin Annika Weise (hintere Reihe, 2.v.r.) sagen „Danke schön" bei ihrem Team von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich um die Inventarisierung des Bestands kümmern.

Sie sind ein eingeschworener Haufen und leisten unschätzbare Arbeit für das Kreismuseum. Sie haben sich selbst einen Kampfnamen gegeben: „Die Kellerasseln“ nennen sie sich. 13 Männer und Frauen überwiegend älteren Semesters, die ehrenamtlich den Bestand des Magazinkellers archivieren und dokumentieren.

Syke – Am Montag hatten sie das gesamte Team auf die Museumsdiele eingeladen. Um Danke zu sagen für mittlerweile insgesamt 25 Jahre ehrenamtliche Arbeit, ohne die das Museum heute anders aussehen würde.

Der neue Museumsleiter Nils Meyer wirft zwei Zahlen in den Raum, um das Ausmaß deutlich zu machen: „Ich war vorher fünf Jahre Leiter des Heimatmuseums in Scheeßel. Dort hatten wir etwa 10 000 Objekte in unserem Bestand. Hier im Kreismuseum umfasst der Bestand mindestens 100 000 Objekte.“ Etwa die Hälfte davon ist noch niemals inventarisiert worden, und bei der anderen Hälfte ist zum Teil intensives Nacharbeiten erforderlich.

Die handelnden Personen wechselten oft und schnell

Das hat seine Gründe in der Historie: Mit Bordmitteln war im Museum eine vollständige Erfassung und Verschlagwortung des Bestands nie zu leisten. Und um diese Aufgabe extern zu vergeben, fehlte oft das Geld. Also ist das immer mehr oder weniger nebenbei passiert. Zum Beispiel in Form von Studenten-Projekten.

Immer nur kurzlebig: Die handelnden Personen wechselten oft und schnell, und es ging bei der Inventarisierung meist nur darum, in kurzer Zeit so viel wie möglich wegzuarbeiten. „Masse statt Klasse“, sagt Annika Weise heute. Sie ist jetzt seit zwei Jahren als Restauratorin und Magazinverwalterin hauptamtlich am Kreismuseum.

Und sie stößt bei ihrer Arbeit regelmäßig auf anscheinend inventarisierte Gegenstände, bei denen die Dokumentation aber nur aus der fortlaufenden Inventarnummer besteht. Was genau das ist, wo es herkommt und was seine Geschichte ist? Fehlanzeige. Und damit Arbeit für die Kellerasseln.

Durch eine Mischung aus Zufall und Beharrlichkeit ist sie dazu gekommen

Mit Reni Wachendorf (84) ist noch eine Ehrenamtliche der ersten Stunde im Team. Durch eine Mischung aus Zufall und Beharrlichkeit ist sie dazu gekommen. „Das war 1996“, erinnert sie sich. „Eine Ausstellung wurde vorbereitet. In der Zeitung stand ein Aufruf, ob jemand passende Gegenstände dazu beitragen könnte.“ Reni Wachendorf konnte.

„Ich hatte was. Und ich hab dann hier gefragt, ob ich irgendwo helfen könnte.“ Sie war gerade in Rente gegangen. „Ich war Krankenschwester und wollte mal etwas völlig anderes machen. Für alte Gegenstände hab ich mich schon immer interessiert. Ralf Vogeding hat dann gesagt: Ja, gehen Sie mal da in den Keller.“ Da waren gerade ein paar Studenten am Inventarisieren. Reni Wachendorf hat sich eingearbeitet und mitgemacht.

Die Studenten gingen irgendwann. Reni Wachendorf ist geblieben. „Zum Teil war sie fünf Tage die Woche ganztags am Museum“, erzählt ihr Mann Werner. Er ist – nicht wirklich überraschend – der Zweitdienstälteste bei den Kellerasseln. „Ich bin 2006 in Ruhestand gegangen und war Kevin allein zuhaus“, erzählt er. „Da hat meine Frau mich mitgenommen.“

Mit 47 Jahren das Küken im Team

Jörg Budelmann ist mit gerade mal 47 Jahren das Küken im Team. Seit einem Autounfall vor zwölf Jahren ist er unfreiwillig im Ruhestand und befolgte den fachlichen Rat „Suchen Sie sich eine ehrenamtliche Tätigkeit“ nur zu gerne. „Den ganzen Tag fernsehen könnte ich nicht.“ Heute ist er auf die Bibliothek des Magazins spezialisiert.

Die Kellerasseln sind nie alle gleichzeitig im Museum. Dafür gäbe es auch gar nicht genug Arbeitsplätze. Einmal im Monat treffen sie sich zur Besprechung mit den Hauptamtlichen. „Die Wertschätzung für unsere Arbeit ist uns immer wieder vermittelt worden“, sagt Marion Rahe.

Museumsleiter Nils Meyer setzt auch zukünftig große Hoffnung in die Kellerasseln: „Wir kennen unsere Sammlung noch gar nicht gut genug, als das wir wüssten, was wir daraus noch alles entwickeln könnten. Die intensive Beschäftigung damit ist eine der größten Herausforderung für die nächsten Jahre.“

