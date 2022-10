Die Feuerwehr Henstedt hat jetzt einen Förderverein

Von: Horst Meyer

Teilen

Heiner Weber (M.) eingerahmt von seinem bisherigen „Chef“ und Zwillingsbruder Herbert (l.) und seinem Nachfolger als stellvertretender Ortsbrandmeister Christian Klein. © Horst Meyer

Ein konkretes Finanzierungsziel gibt es noch nicht, aber die Feuerwehr Henstedt hat nun einen Förderverein. Mitglied darin kann jeder werden.

Henstedt – Der erste Schritt zur Verjüngung der Henstedter Feuerwehrführung erfolgte Anfang dieses Monats. Heiner Weber hatte sich nach vierundzwanzig Jahren als stellvertretender Ortsbrandmeister bei der letzten Mitgliederversammlung nicht wieder zur Wahl gestellt. Die Aktiven der Wehr wählten mit Christian Klein einen Vertreter der nächsten Generation.

Zwillings-Spitze nach 24 Jahren aufgelöst: Heiner Weber gibt Posten als stellvertretender Ortsbrandmeister ab

Vollzogen wurde dieser Wechsel am vergangenen Wochenende im Rahmen der Gründungsversammlung für einen Feuerwehr Förderverein. Ortsbrandmeister Herbert Weber erinnerte an das Jahr 1998, als die Kreiszeitung mit der Überschrift „Zwillinge führen die Ortswehr“ über den Dienstantritt berichtete. In den zurückliegenden vierundzwanzig Jahren änderte sich daran nichts. In vier Wahlen sprachen die Mitglieder ihm und seinem Zwillingsbruder für jeweils sechs Jahre das Vertrauen im Amt als Ortsbrandmeister und dessen Stellvertreter aus.

Herbert Weber zeigte sich froh darüber, mit seinem Zwillingsbruder einen kompetenten Berater an der Seite gehabt zu haben, der insbesondere bei der Beschaffung von zwei Fahrzeugen und verschiedenem feuerwehrtechnischen Material sein Fachwissen einbrachte.

Den guten Namen, den Henstedt im Landkreis und darüber hinaus bei Feuerwehrwettbewerben genießt, geht für Herbert Weber maßgeblich auf das Wirken seines Bruders zurück. Heiner Weber motivierte die Aktiven zu Höchstleistungen, sodass es bei Siegerehrungen oftmals hieß „Hinter Henstedt, auf Platz zwei ……“. Seit mehreren Jahren zeichnet er auf Landkreisebene für die Ausrichtung von Wettbewerben verantwortlich. Er selbst erwarb mit Bronze, Silber und Gold alle möglichen Leistungsspangen, die heute seine Uniformjacke schmücken. „Den Dank für sehr viel Freizeit, die dem Ehrenamt geopfert wurde, kann man in Worten nicht ausdrücken“, sagte Herbert Weber und übergab seinem Zwillingsbruder unter Standing Ovations der Anwesenden einen großen Blumenstrauß. Dieser dankte überrascht, und in der ihm eigenen Art mit den Worten „Danke Chef“, um dann auch die Mannschaft und das Kommando in seinen Dank einzubeziehen.

Förderverein der Feuerwehr Henstedt steht nicht nur Feuerwehrangehörigen offen

Heiner Weber war sich zusammen mit seinem Bruder einig, mit Christian Klein einen guten Nachfolger gefunden zu haben. Da er die Altersgrenze für Feuerwehrangehörige noch nicht erreicht hat, steht auch Heiner Weber seiner Wehr weiterhin als Aktiver zur Verfügung.

Aber nicht nur das: Die vierundzwanzig Gründungsmitglieder wählten Heiner Weber auch gleich zum ersten Vorsitzenden des neuen Fördervereins. Jürgen Meyer vertritt ihn in dieser Eigenschaft. Der neue Vorstand wird mit Jürgen Dannemann als Schriftführer, Andreas Eickhoff als Kassenwart und Herbert Weber, Christian Klein, Meike Becker, Manfred Gast und Phillip Brand als Beisitzer komplettiert.

Auch wenn es zunächst so aussieht, der Verein steht nicht nur Feuerwehrangehörigen offen. Die Gründungsmitglieder werden sicherlich in nächster Zeit kräftig die Werbetrommel rühren. Ein konkretes Finanzierungsziel hat Heiner Weber noch nicht vor Augen, obwohl mittelfristig sicherlich auch über ein Mannschaftstransportfahrzeug nachgedacht werden wird.