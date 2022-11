Die DGH-Bühne bleibt erst mal leer

Von: Frank Jaursch

Leere Bühne: Tom Renken und Elke Reitmaier bedauern, dass es in der kommenden Theatersaison kein Stück im DGH Heiligenfelde zu sehen gibt. © Frank Jaursch

Die Heiligenfelder Theatergruppe streicht die Segel. Erst Corona, dann Personalmangel. Die geplanten Vorstellungen für 2023 sind abgesagt.

Heiligenfelde – Heiligenfelde ohne plattdeutsches Theater? Undenkbar. Die Ursprünge dieser Tradition liegen rund 110 Jahre in der Vergangenheit. Mehr als 70 Jahre lang war die Theatergruppe aus dem kulturellen Leben des Ortes nicht wegzudenken. Doch nun ist das Undenkbare Wirklichkeit geworden. Nach zwei coronabedingt theaterlosen Jahren haben die „Theatermakers“ jetzt auch die für 2023 geplanten Vorstellungen abgesagt.

Eine Entscheidung, die ihnen nicht leicht gefallen ist, verdeutlichen Elke Reitmaier (2. Vorsitzende des Gesang- und Theatervereins) und Tom Renken (Sprecher der Theatergruppe) im Gespräch mit der Kreiszeitung. „Es sind auch Tränen geflossen“, verrät Reitmaier. Und Renken wird noch deutlicher: „Für mich ist eine Welt zusammengebrochen.“

Rückblende: Die 2020er-Saison mit dem Lustspiel „Snutensnack un Lögenpack“ hatte das Ensemble noch vor Beginn der Corona-Pandemie auf die Bühne bringen können. Für das Jahr 2021 hatte die Gruppe sich bereits für ein neues Stück entschieden: „Mien Fro hett‘n Brögam“ sollte es werden. „Aber 2020 konnten wir nicht mal proben“, erinnert sich Tom Renken. Der Corona-Lockdown machte eine Aufführung auch in Heiligenfelde unmöglich.

Spürbare Zurückhaltung bei den Kartenvorverkäufen

Dann eben ein Jahr später: Im Herbst 2021 „waren wir so weit“, berichtet Reitmaier. Die Proben liefen, die Kostüme und Requisiten wurden beschafft. Der Vorverkauf lief bereits. Doch noch immer torpedierten die Corona-Beschränkungen die Pläne der Theatergruppe. „Wir haben ja auch viel älteres Publikum“, erläutert Reitmaier. „Dem wollten wir auch nicht zumuten, drei Stunden mit Masken in der Vorstellung zu sitzen.“

Diese Aussicht sorgte auch für eine spürbare Zurückhaltung in den Kartenvorverkäufen. Also machte die Gruppe einen Rückzieher und sagte auch diese Saison ab – inklusiver der Rückabwicklung des Vorverkaufs.

In den Reihen der Theaterspieler herrscht Trübsal

Der dritte Anlauf startete 2022. Nun scheint Corona im Griff zu sein – doch neue Probleme tauchten auf. Mehrere Mitglieder des Ensembles mussten die Segel streichen – teils aus beruflichen, teils aus gesundheitlichen Gründen. „Es war ein Kommen und ein Gehen“, blickt Elke Reitmaier zurück. Zunächst gelang es dem Team, die Nebenrollen neu zu besetzen. Doch spätestens als der Regiestuhl unbesetzt blieb, wurde klar: Es wird nichts mehr in diesem Jahr.

„Das war natürlich für alle total frustrierend“, schildert Reitmaier. „Es ist so ein tolles Stück!“ Aber eben eines, das die Heiligenfelder nicht zu Gesicht bekommen werden. Eigentlich sollte in diesen Tagen der Vorverkauf starten. Stattdessen herrscht jetzt Trübsal in den Reihen der Theaterspieler.

Mehrmals sei man „nahe dran“ gewesen an einer Verstärkung, am Ende hatten sich alle Hoffnungen zerschlagen. „Natürlich gehen das Studium und der Beruf vor“, zeigt Renken Verständnis für Absagen – und räumt doch gleichzeitig ein, wie sehr ihm die Folgen zu schaffen machen. „Theater in Heiligenfelde, das ist ‘ne Institution!“ Gerade das plattdeutsche Theater sei auch ein Teil der Heiligenfelder Identität gewesen. „Ich finde es einfach wichtig, dass es weitergeht.“

Neue Freiwillige gesucht

Dafür muss es neue Freiwillige geben: Menschen, die Lust auf die Bühne haben. Menschen, die die Schauspielerei gern zu ihrem Hobby machen würden. Ein Hobby, das unglaublich Spaß macht, betonen die beiden. Auf der Bühne zu stehen und für Gelächter und Applaus zu sorgen – „das ist das Größte“, schwärmt Reitmaier.

Ob das nun auch künftig mit plattdeutschen Stücken sein muss, oder ob man einen anderen Weg beschreitet? Darüber ist sich die Truppe selbst noch nicht ganz im Klaren. „Plattdeutsch ist so ‘ne schöne Sprache“, sagt Elke Reitmaier. Gerade die älteren Besucher, die den „Theatermakers“ seit Jahrzehnten die Treue halten, würden die plattdeutschen Stücke lieben.

„Als ich hier angefangen hab, konnte ich Platt verstehen, aber nicht sprechen“, erzählt Tom Renken. So lernte er seine Texte zunächst phonetisch – und wuchs im Laufe der Jahre immer besser in seine Rollen hinein.

Wie groß der Plattdeutsch-Anteil sein wird, „müssen wir dann sehen“, findet Tom Renken. Zunächst einmal hoffen die Theatermakers auf Menschen aus Heiligenfelde und umzu, die neugierig auf dieses bemerkenswerte Hobby sind. Elke Reitmaier freut sich auf Anrufe – nicht nur von potenziellen Schauspielkollegen, sondern auch von Personen, die in der Technik oder als Bühnenhilfe aktiv werden wollen. Und wer weiß? Vielleicht kommen eines Tages die Heiligenfelder ja doch in den Genuss von „Mien Fro hett’n Brögam“.

Kontakt

Elke Reitmaier ist unter 0152/ 372 055 48 erreichbar.