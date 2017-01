Diagnose Demenz betrifft auch Angehörige

Syke - Die Diagnose Demenz stellt nicht nur den Erkrankten selbst vor große Herausforderungen, auch die Angehörigen sind in vielfacher Weise mitbetroffen. Eine Grundvoraussetzung für ein besseres Verständnis der Krankheit ist der Einblick in das Krankheitsgeschehen. Im Kompetenzzentrum Barrierefreies Wohnen in der BBS Syke, Grevenweg 8 (Eingang neben der Sporthalle) sind darum zwei kostenlose Pflegekurse zum Thema Demenz geplant.

Sie richten sich an pflegende Angehörige, aber auch an alle anderen an diesem Thema Interessierten. Die Kurse umfassen vierwöchentlich stattfindende Termine. Der Vormittagskurs beginnt am Dienstag, 24. Januar, von 9.45 bis 12 Uhr, der Abendkurs startet am Mittwoch, 25. Januar, von 17.45 bis 20 Uhr. Angeboten werden die Kurse in Zusammenarbeit mit der Barmer-Versicherung, der Specht-Pflegeberatung und der Zukunftswerkstatt „Gesundheit und Pflege“ im Kompetenzzentrum „Barrierefreies Wohnen“.

Laut Veranstalter ist die Teilnahme für Versicherte aller Krankenkassen kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt, wie die Zukunftswerkstatt mitteilt. Sie sind möglich bei Rita Wegg unter Telefon 04203/787700 oder per E-Mail an rita.wegg@gmx.de.

„Im Pflegekurs Demenz werden die unterschiedlichen Ursachen, Formen und Stadien der Demenz erläutert. Wichtiger Bestandteil des Kurses ist aber auch der Austausch der Betroffenen untereinander und der praktische, alltägliche Umgang mit der Krankheit Demenz“, zitiert die Zukunftswerkstatt Hilke Specht von der Specht-Pflegeberatung. Sie wird die beiden Kurse anbieten.