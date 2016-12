Die Deutschen sind längst nicht so kalt wie ihr Wetter

Andile Mncube aus Südafrika ist als Austauschschülerin in Osterholz zu Gast

+ Andile Mncube fühlt sich wohl bei ihrer Gastfamilie Alexa, Silke und Hartmut Kühn. Und Haushund Bubbles passt auf sie alle auf. - Foto: Heinfried Husmann

Osterholz - Von Michael Walter. „Hallo, ich bin Andile. Ich komme aus Südafrika. Ich bin 16 Jahre alt.“ – Das ist auch fast schon der komplette Wortschatz, den Andile Mncube auf Deutsch beherrscht. Seit zwei Wochen ist sie bei Silke und Hartmut Kühn aus Osterholz als Austausschülerin zu Gast, und sie bleibt noch bis Mitte Januar.

Dass Andile die Weihnachtszeit in Norddeutschland verbringt, liegt zu einem guten Teil an ihrer Gastschwester Alexa: Sie hatte in der Schule ein Programm der Austauschorganisation „Freundeskreis Südafrika“ (FSA) in die Hände bekommen, zuhause davon erzählt und bei ihrer Mutter damit offene Türen eingerannt. „Ich hatte in meinem Elternhaus selbst immer viele Gastkinder und finde es schön, das meinem Kind auch anzubieten“, sagt Silke Kühn. Denn schon jetzt steht fest: Nächstes Jahr wird Alexa für ein paar Wochen zum Gegenbesuch bei Andiles Familie nach Standerton reisen. Das ist eine Stadt im Nordosten Südafrikas mit etwa 40 000 Einwohnern.

Dass Andile sich ohne jegliche Deutschkenntnisse für diesen Austausch beworben hatte, hat einen simplen Grund: „Das war das, was uns angeboten wurde“, sagt sie. Und es zeugt von einer ganzen Menge Mut, dass sie sich darauf eingelassen hat. Zumal es für sie der erste Aufenthalt im Ausland ist. Und dann auch noch allein.

„Ich hätte mich umziehen sollen“, war ihr erster Gedanke, als sie in Frankfurt aus dem Flieger stieg. Denn in ihrer Heimat ist jetzt Sommer. Entsprechend leicht war Andile gekleidet. „Dabei ist es hier jetzt gar nicht mal so viel anders als an den kältesten Wintertagen bei uns zuhause. Ich hatte einfach nur nicht daran gedacht.“ Und entsprechend hat sie auf dem Weg zum Zug nach Bremen gefroren.

Auf kalte und abweisende Deutsche war sie dagegen eingestellt. Dieses Klischee ist auch in Südafrika weit verbreitet. Insofern war Andile von ihren eigenen Erfahrungen sehr angenehm überrascht. „Die Menschen hier sind viel freundlicher als erwartet.“ Und was sie noch überrascht hat: „Ich habe noch nie so viele Menschen Fahrrad fahren gesehen.“

Andile Mncube – das nc spricht man als Schnalzlaut, etwa wie ein ts klingt, wenn man dabei einatmet – stammt aus einer soliden Mittelstandsfamilie. Ihre Mutter ist hauptberuflich bei der Kirche angestellt und betreibt nebenbei einen gelegentlichen Catering-Service, ihr Vater ist Handwerker. Kontakt zu ihren Eltern hält sie über Whatsapp und diverse Internet-Plattformen.

„Der Sinn des Austauschprogramms ist, das jeweils andere Schulsystem und das Leben in den Familien kennenzulernen“, sagt Gastmutter Silke Kühn. Zu beidem kann Andile nach so kurzer Zeit noch nicht viel sagen. Was das Thema Familie betrifft, fühlt sie sich wohl. Und was die Schule angeht, hat sie festgestellt: „In Deutschland fängt sie später an als bei uns und ist dafür früher zuende. Das ist nicht fair“, sagt sie lachend.

Schwimmen möchte sie gern lernen, bevor sie wieder nachhause fliegt, und ist schon fleißig dabei. Auf ihrer persönlichen Wunschliste stehen außerdem einmal reiten und das Miniatur-Wunderland in Hamburg. „Und die Nordsee würde ich gerne sehen“, sagt Andile. „Da brauchst du ja noch zwei Wochen zusätzlich“, wirft Gastmutter Silke augenzwinkernd ein – und dann müssen beide lachen.

Fest steht für Andile jetzt schon, dass ihre Bewerbung für dieses Austauschprogramm die richtige Entscheidung war. „Ich bin unendlich dankbar für diese Möglichkeit, etwas völlig Neues kennenzulernen und habe dazu das Glück, in eine wirklich süße Familie gekommen zu sein.“ Wie sie das findet, kann Andile dann auch wieder auf Deutsch ausdrücken: „geil!“