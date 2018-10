Die deutsche Angst vor allem und jedem

Lutz von Rosenberg Lipinsky im Gleis 1 zu Gast

Syke - Von Michael Walter. Deutschland ist eines der freiheitlichsten, wohlhabendsten, sozialsten und sichersten Länder der Welt. Trotzdem haben seine Einwohner Angst vor allem und jedem. Im Ausland ist diese „German Angst“ bereits seit Langem sprichwörtlich. Auch bei Lutz von Rosenberg Lipinsky zieht sich dieses Thema seit gut 25 Jahren wie ein roter Faden durch seine Auftritte. Bereits in den 1990ern war dieses Phänomen zentraler Aufhänger seines Programms „Germanisch depressiv“, und in seinem aktuellen „Wir werden alle sterben“ ist das noch immer so. Oder schon wieder.