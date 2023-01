Deutliche Mehrheit für Baugebiet Heiligenfelder Kämpe in Bauausschuss und Ortsrat

Von: Michael Walter

Blick aus Richtung Bundesstraße 6 in östliche Richtung auf das geplante Baugebiet Heiligenfelder Kämpe. © Frank Jaursch

Ganz Heiligenfelde will das Baugebiet Heiligenfelder Kämpe... Ganz? Nein! Ein von unbeugsamen Dorfbewohnern bevölkertes Quartier hört nicht auf, den Planungen Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die Verwaltungsbeamten und Politiker, die im befestigten Syker Rathaus leben. Das mussten sie am Donnerstagabend im Bauausschuss feststellen.

Syke – Seit über 20 Jahren versucht der Ortsrat schon, dieses Baugebiet auszuweisen. Erst 2020 hatte er jedoch auch im Rat der Stadt eine Mehrheit gefunden, um den nötigen Aufstellungsbeschluss zu fassen. Bis Mitte 2022 dauerte es dann noch, bis der Aufstellungsbeschluss rechtswirksam wurde und die in solchen Bauleitverfahren übliche Öffentlichkeitsbeteiligung beginnen konnte. Jetzt steht der nächste Schritt im Planverfahren an: Die formale Offenlegung des Plan-Entwurfs. Und im Vorfeld hatten die Anwohner des unmittelbar angrenzenden Mühlenkamp-Quartiers ordentlich Dampf gemacht.

Die 28 Grundstücke im geplanten Baugebiet haben laut Plan eine Größe von etwa 675 Quadratmetern im Durchschnitt. © Entwurfsskizze: Wegezweckverband

28 Baugrundstücke mit zusammen etwa 50 Wohneinheiten sollen auf der Heiligenfelder Kämpe entstehen. Das Problem: Die einzige Zufahrt führt über den Mühlenkamp. Eine kleine, relativ schmale Anliegerstraße, die unmittelbar neben der Grundschule von der Königstraße abzweigt.

Die Bewohner dieses Quartiers wollen das Neubaugebiet auf der Wiese vor ihrer Nase nicht. Und sie führen alle in solchen Fällen üblichen Argumente dagegen an. Von der Verkehrsbelästigung durch die neuen Nachbarn bis zu Rissen in den Häusern durch den Baustellenverkehr und die damit verbundene angebliche Wertminderung ihrer Immobilien.

Gegnern den Wind aus den Segeln zu nehmen

Wahrscheinlich vor allem deshalb hatte sich Andreas Taudien vom mit der Planung beauftragten Fachbüro NWP aus Oldenburg extrem viel Zeit genommen, um im Bauausschuss sehr ausführlich die Planung darzustellen und gleichzeitig den Gegnern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Seine Ausführungen grob zusammengefasst: Alle zu erwartenden Belastungen sind deutlich innerhalb der gesetzlichen Rahmen, und wer Schäden verursacht, muss sie hinterher wieder ersetzen.

Gemeinsam mit dem Bauausschuss nahm auch der Heiligenfelder Ortsrat an der Beratung teil. Ortsbürgermeister Horst Hickmann beantwortete die von ihm selbst gestellte rhetorische Frage „Braucht Heiligenfelde dieses Baugebiet?“ mit einem eindeutigen Ja.

Heiligenfelde verfüge noch über eine vergleichsweise gute Infrastruktur mit Lebensmittelversorgung, Schule, Ärztehaus, Tankstelle und Gewerbebetrieben. „Die müssen wir im Ort halten.“ Diese Infrastruktur brauche Leben, und Heiligenfelde habe schon sehr lange keine neuen Baugebiete mehr ausweisen können. „Uns ist wichtig, dass wir es schaffen, ohne weitere Verzögerung zu einem rechtsverbindlichen Bebauungsplan zu kommen.“

Drei Viertel der Kompensationsflächen liegen außerhalb des Stadtgebiets

Gegen das Baugebiet sprach sich im Fachausschuss anschließend Inga-Brita Thiele von den Grünen aus. Ihr Kritikpunkt: Drei Viertel der vorgeschriebenen Kompensationsflächen liegen außerhalb des Stadtgebiets. Das ist erlaubt. Für Thiele allerdings ein Killer-Kriterium. „Wenn wir nicht mehr die Möglichkeit haben, Ausgleichsflächen in Syke auszuweisen, ist für uns der Punkt erreicht, wo wir keine neuen Baugebiete mehr aufstellen sollten.“

Der Ausschuss empfahl den Auslegungsbeschluss mit 8:1 Stimmen. Die Entscheidung trifft der Rat der Stadt.

Einstimmig – und in nur 20 Minuten – empfahl der Ausschuss anschließend die erneute Offenlegung des Entwurfs für einen neuen Flächennutzungsplan mit veränderten Potenzialflächen für Windkraft (wir berichteten). Auch hier trifft die Entscheidung der Rat.