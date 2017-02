Dickes Lob vom Stadtkommando für Atemschutzträger

Okel - Von Heiner Büntemeyer. „Ihr seid eine super Truppe und liegt deutlich über dem Soll“ – Dieses Lob von Stadtbrandmeister Stefan Schütte ging den 16 Atemschutzträgern der Freiwilligen Feuerwehr Okel runter wie Öl.

Die Atemschutzgruppe ist personell deutlich stärker aufgestellt als sie es bei einer so verhältnismäßig kleinen Ortsfeuerwehr eigentlich sein müsste. Dennoch war Gruppenführer Timo Kastens auf der Jahreshauptversammlung unzufrieden. Grund: Die Atemschutzgeräteträger müssen ihre Helmlampen aus eigener Tasche bezahlen.

Die 37 Aktiven der Okeler Feuerwehr rückten nach Aussage von Ortsbrandmeister Holger Eitmann im vorigen Jahr zu 16 Einsätzen aus. Zusätzlich führten sie regelmäßig Übungsdienste in zwei Gruppen aus und übten gemeinsam mit den Nachbarwehren aus Barrien und Gödestorf.

Die 16 Atemschutzgeräteträger nahmen zusätzlich zum üblichen Übungsdienst an fünf Atemschutzdiensten teil und beteiligten sich an der interkommunalen Heißausbildung in Barrien. 15 weitere Aktive nahmen an Lehrgängen und Fortbildungen teil.

In diesem Jahr haben sich schon wieder 13 Mitglieder für Lehrgänge angemeldet. Bei den Wettbewerben dieses Jahres streben die Okeler den sofortigen Wiederaufstieg in die A-Klasse an.

Bilanz der Jugendfeuerwehr

Als zuverlässiger Partner für Nachwuchskräfte hat sich im vorigen Jahr erneut die von Bernd Schulze geleitete Jugendfeuerwehr erwiesen. Julia Eitmann und Ole Böttcher rückten in den aktiven Dienst auf, Devin Nietschke gehört der Jugendfeuerwehr zwar noch an, nimmt aber bereits am Übungsdienst der Aktiven teil, um sich auf den Übergang im nächsten Jahr vorzubereiten. Aus der Kinderfeuerwehr rücken vier Kinder in die Jugendfeuerwehr nach, die ihr Können bereits mit dem Erwerb der „Kinderflamme“ nachgewiesen haben.

Der Höhepunkt wird nach Aussage von Bernd Schulze in diesem Jahr die Teilnahme am Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager in Aschen sein.

Julia Eitmann wurde zur stellvertretenden Kinderfeuerwehrwartin gewählt.

Amtsleiter Horst Meyer bedankte sich bei den Aktiven und teilte mit, dass die Stadt sich bei ihnen für ihren Einsatz mit Eintrittskarten für das Syker Hallenbad bedankt. Außerdem würden ab sofort die Reparaturkosten für den Mannschaftstransportwagen aus der Stadtkasse bezahlt. Auch Ortsbürgermeister Jürgen Schmock bedankte sich für die geleistete Arbeit.

Beförderungen: Julia Eitmann (Feuerwehrfrau) Ole Böttcher (Feuerwehrmann), Marcell Ahlden und Henning Beneke (Löschmeister).