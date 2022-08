Neues Highlight beim Syker „Dorfmarkt in der City“

Von: Marcel Prigge

Teilen

Mit schwerem Gerät vor dem Veranstaltungsort (v.l.): Michael Lux, Geschäftsführer der Werbegemeinschaft Syke, David Cramer, Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung, Hermann Karnebogen, Kommunalreferent Avacon, Erster Stadtrat Thomas Kuchem sowie Tischler Dennis Rasdolsky mit dem mobilen Sägewerk am Europagarten. © Marcel Prigge

Der zweite Dorfmarkt, der am 4. September in Syke vonstattengehen soll, verspricht ein neues Highlight. Thomas Kuchem, Erster Stadtrat, stellte es vor.

Syke – Ein erweitertes Veranstaltungsgelände mit Buden und Ständen für jedermann. Das verspricht der zweite „Dorfmarkt in der City“, der am Sonntag, 4. September, in Syke vonstattengehen soll. Jetzt stellte der Erste Stadtrat Thomas Kuchem ein neues Highlight der Veranstaltung vor.

„Wir wollen allen Menschen etwas bieten, zusätzlich zu den Tieren und den Ständen, die beim letzten Mal so gut angekommen sind“, erzählte Kuchem auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in Syke und blickte auf den Anhänger von Dennis Rasdolsky. Der Tischler besitzt ein mobiles Sägewerk, mit dem auf dem Dorfmarkt aus Stämmen Holzbretter entstehen sollen. Aus diesen könnten anschließend unter Aufsicht der Tischlerei Zimmerling direkt vor Ort Vogelhäuschen gebaut und gekauft werden. Die dafür zu verwendenden Baumstämme hat die Stadt Syke gesammelt und extra für diesen Anlass zurückgehalten.

Neu beim Dorfmarkt in Syke: Mobiles Sägewerk auf der Grünfläche vor dem Europapark

Das mobile Sägewerk wird auf der Grünfläche zwischen dem Parkplatz der Kreissparkasse und dem Europapark zu finden sein. Das habe auch praktische Gründe, berichtete Kuchem. So habe die Stadt vom Bauhof den Tipp bekommen, das Gerät aufgrund der auslaufenden Säfte und Harze sowie des Sägemehls nicht auf die Straße oder auf das Pflaster zu stellen.

„Da das Marktgelände an der Hauptstraße und nur ein paar Meter entfernt sein wird, werden wir die Veranstaltung in diesem Jahr bis zum Europagarten ausdehnen“, berichtet Kuchem. Es hätten sich so viele Teilnehmer angemeldet, dass dies kein Problem sei.

Organisatoren vergrößern Marktgelände: „Während der Coronapause sind wir gut gewachsen“

Auch deshalb sei ein so diverser Markt möglich. Wie David Cramer, Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung der Stadt, berichtet, werden so gut wie alle Wochenmarktbeschicker vor Ort sein, es gibt eine Hüpfburg für Kinder, jede Menge zu essen und verschiedene Tiere wie Schafe, Alpakas, Highland-Rinder, Schweine und Hühner zu sehen. Auch Oldtimer der Landmaschinenfreunde werden am Rande des Marktes ausgestellt. Insgesamt gebe es mehr Aussteller, als im Premiere-Jahr 2019. „Während der Coronapause sind wir gut gewachsen“, fasst Kuchem zusammen.

Neben dem Dorfmarkt hat auch die Syker Innenstadt einiges zu bieten. Denn rund 30 Geschäfte laden von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Gern hätten die Organisatoren des Dorfmarkes die Öffnungszeiten der Unternehmen dem des Marktes angepasst. Aufgrund des Ladenschlussgesetzes sei dies jedoch nicht möglich.