Bistro Lavanta: Aus der Traum

Von: Michael Walter

Da war die Welt noch in Ordnung: Begüm Önal und ihr Papa Ismail Kumtepe kurz vor der Eröffnung des Bistros Lavanta Anfang Oktober 2021. Jetzt hat die erst 26-jährige Betreiberin die Diagnose bekommen: Sie ist chronisch krank und wird das Lavanta nicht weiterführen können. Die Suche nach einem Nachfolger hat begonnen. Bis der gefunden ist, hält ihre Familie den Betrieb unverändert am Laufen. Archivbild: Michael Walter © -

Nur gut ein Jahr nach der Eröffnung steht das Bistro Lavanta am Mühlendamm schon wieder vor einer ungewissen Zukunft: Betreiberin Begüm Önal kann aus gesundheitlichen Gründen nicht weitermachen.

Syke - So schnell können Träume platzen: Gerade mal etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass sich Begüm Önal im Knusperhaus am Mühlendamm mit dem Bistro Lavanta selbstständig gemacht hat (wir berichteten). Heute weiß die 26-Jährige: Sie wird den Betrieb nicht mehr weiterführen können. Denn Begüm Önal ist krank. Und die Suche nach einem Nachfolger hat begonnen.

Das Bistro bleibt zunächst bis auf Weiteres geöffnet wie gewohnt. Ihre Familie hält den Betrieb aufrecht, wie sie das auch in den vergangenen Monaten wiederholt getan hat. „Wir machen erstmal weiter, so lange es geht“, sagt Begüm Önal und rechnet mit drei bis vier Monaten, ehe ein Nachfolger gefunden ist und übernehmen könnte. Und sie stellt klar: Danach ist für sie persönlich das Kapitel Lavanta unwiderruflich beendet.

„Ich muss nicht zwingend sofort aufhören“, erklärt Begüm Önal. „Aber es kann mir keiner vorhersagen, wie lange ich das noch machen kann. Und es nützt auch niemandem, wenn ich zwischendurch immer mal wieder für acht Tage am Stück ausfalle, weil ich gerade wieder am Tropf hänge.“

Anfang Oktober 2021 hat Begüm Önal im Lavanta Eröffnung gefeiert. Im Dezember bekam sie dann den ersten Krankheitsschub. Seitdem musste sie in unregelmäßigen Abständen immer wieder ins Krankenhaus. Jetzt hat sie die Diagnose: Sie hat eine chronische Krankheit. Die ist behandelbar, aber nicht heilbar. „Ich weiß nicht, was morgen ist, und ich weiß nicht, was in einer halben Stunde ist“, beschreibt Önal.

Begüm Önal ist ‘ne echte Syker Deern. In der Stadt aufgewachsen und zur Schule gegangen, Realschulabschluss, Berufliches Gymnasium, Fachabitur. Ausbildung zur Kauffrau im Büromanagement und zwischendurch ihr erstes Kind bekommen. Das ist der Lebenslauf im Telegram-Stil. Das Knusperhaus am Mühlendamm ist damals quasi aus dem Nichts über sie gekommen.

Der Inhaber des Gebäudes ist der aus Seckenhausen stammende Unternehmer Ernst Stratmeyer. Nachdem Heiligabend 2019 die Fleischerei Stoffregen ihren letzten Öffnungstag im Knusperhaus hatte, ließ er das Gebäude kernsanieren. Eine gepflegte Gastronomie mit Mittagstisch wollte er dort einrichten. Zwei bis drei Monate hatte Stratmeyer damals für die Übergangszeit kalkuliert. Fast zwei Jahre Leerstand sind letztlich draus geworden. Auch wegen Corona.

Suche nach Nachfolger läuft

Mit Begüm Önals Familie ist Ernst Stratmeyer bereits seit langer Zeit befreundet. Bei Kaffee und Kuchen hatte er eines Tages erzählt, was er mit dem Haus vorhatte und dass er einen Betreiber dafür suche. Und dann gefragt, ob Begüm Önal das nicht machen wolle.

„Für ihn war das jetzt natürlich ein Schock, als ich ihm sagen musste, dass ich nicht mehr weitermachen kann“, sagt sie. „Aber er hat volles Verständnis.“

Begüm Önal glaubt, dass sich diesmal deutlich schneller ein neuer Betreiber finden lassen sollte. Schließlich sei das Gebäude frisch saniert und optisch wie technisch tiptop. „Die Geräte haben alle noch Garantie“, sagt sie mit einem leicht sarkastischen Lachen. Und ernsthaft: „Der Standort ist toll, und der Laden ist richtig süß. Damit kann man richtig viel machen.“

Sie selbst wird wohl wieder in ihrem alten Beruf im Büromanagement arbeiten. „Für mich gibt’s da gar keine andere Wahl. Das hat mir meine Gesundheit jetzt quasi vorgeschrieben.“ Im Moment liegt sie wieder im Krankenhaus. Wie lange, kann sie nicht absehen. Aber ins Lavanta will sie danach nicht mehr zurückkehren. „Das macht mich nur traurig.“