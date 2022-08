Der Rohbau der neuen Kita in Okel ist fertig

Von: Marten Vorwerk

Der Rohbau der neuen Kita in Okel ist fertig. Das Richtfest ist für Ende August geplant. © Marten vorwerk

Nach den Sommerferien wird eine Gruppe der Kita Okel in die ehemalige Außenstelle der Kreissparkasse einziehen. De Umbau ist billiger geworden als geplant.

Okel – In knapp zwei Wochen – nach den Sommerferien – soll die Außenstelle der Kita Okeler Land, in der alten Sparkassen-Filiale an der Okeler Straße, in Betrieb genommen werden. Darüber informierte bei einer Besichtigung Mario Kruse, Bauingenieur im Hochbauamt der Stadt Syke. Da die alte Kita zu klein ist, um alle Gruppen unterzubringen, und der Bau des neuen Gebäudes noch ein Jahr dauern wird, war der Umbau der Sparkassen-Filiale nötig. Zudem gab Kruse Einblicke in den Neubau Am Sandberg.

Kosten des Umbaus der ehemaligen Sparkasse können deutlich nach unten korrigiert werden

„Ich bin froh, sagen zu können, dass wir die Zahl der Kosten etwas nach unten korrigieren können. Statt etwa 240 000 Euro wird der Umbau der Sparkasse insgesamt nur 150 000 bis 200 000 Euro kosten, wovon die Sparkasse 40 000 Euro übernimmt“, erklärt Mario Kruse.

Für die Kürze der Zeit sei die Sanierung optimal verlaufen, auch mit Blick auf Lieferschwierigkeiten. „Das hat schon mal zehn Wochen gedauert, bis zum Beispiel eine Tür geliefert wurde“, sagt der Ingenieur. „In den kommenden zwei Wochen stehen die letzten Arbeiten an“, fügt Kruse hinzu.

Mario Kruse vom Hochbauamt (r.) und David Cramer, bei der Stadt Syke zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, stehen im neuen Gruppenraum der alten Sparkasse. © Vorwerk, Marten

Eine Gruppe der Okeler Kita wird auf der etwa 140 Quadratmeter großen Nutzfläche einziehen. Wo früher der Geldautomat stand – links nach dem Eintreten in das Gebäude – wird eine Garderobe entstehen, ehe der Weg weiter in den Gruppenraum führt. Die Scheiben wurden mit Splitterschutzfolie versehen. Das sei Pflicht für Kita-Räume. Zudem sind die Heizungen überarbeitet worden, der Boden besteht neuerdings aus Kautschuk. Dieser sei pflegeleichter.

Im neuen Badezimmer befinden sich zwei Toiletten-Kabinen und ein Waschbecken mit drei Wasserhähnen. „Hier fehlt noch der Wickeltisch“, informiert Kruse. Die Küche sei von der Sparkasse übernommen worden. „Neu ist ein Extra-Raum, damit die Mitarbeiter einen Bereich für sich haben“, sagt Kruse. Er ist durch eine Schiebetür von der Küche getrennt.

Neubau soll im Sommer 2023 von zwei Kindergarten- und einer Krippen-Gruppe bezogen werden

Rund um das Gebäude ist ein Spielplatz für die Kita-Kinder entstanden – eine Sandgrube, eine Schaukel und zwei Holzpferde sind neu. „Vor dem Eingang wird noch ein Geländer angebaut“, sagt Kruse bei der Besichtigung. „Und dann kommen vom Bauhof noch die letzten Möbel und dann ist alles fertig“, blickt er voraus. Ein Jahr wird eine Okeler Gruppe in das Gebäude einziehen. Danach werde es „vielleicht für Tagesmütter genutzt, das steht aber noch nicht fest“, erklärt Kruse.

Auf dem Außengelände stehen zwei Holzpferde für die Kita-Kinder bereit. © Vorwerk, Marten

Etwa ein Jahr soll es noch dauern, bis der Neubau der Okeler Kita zwischen den Straßen Steinstücke und Am Sandberg für 2,75 Millionen Euro fertiggestellt ist. Im Sommer 2023 sollen dort zwei Kindergarten- und eine Krippen-Gruppe einziehen.

Der Rohbau ist fertig, das Dach fehlt noch. „Ende August wollen wir Richtfest feiern“, erzählt Mario Kruse über den Massivbau, der ursprünglich als Containerbau geplant war (wir berichteten).

Besonders an der neuen Kita ist unter anderem der Außenbereich, wie Mario Kruse feststellt. „Auf dem Spielplatz wird es etwas hügelig. Wir hoffen, dass das für die Kinder eine Art Erlebnis-Spielbereich in einer kleinen Berglandschaft wird. Zudem werden die Hügel vor Wind schützen“, erzählt er mit Blick auf den Bereich hinter dem Gebäude, das 820 Quadratmeter Nutzfläche bietet.

Luftwärmepumpe und Fotovoltaikanlage werden die neue Kita versorgen

Ein Gasanschluss zum Heizen werde nicht benötigt, da die Energie für Wärme von einer Luftwärmepumpe und einer Fotovoltaikanlage kommt. Zudem werde die Kita barrierefrei gebaut.

Ein langer Flur ist im Rohbau schon zu erkennen. „Da hinten entsteht ein Mehrzweckraum für Sport- und Spielangebote“, sagt Kruse, als er den Flur entlang zeigt. 18 Stellplätze für Autos, zehn davon für Mitarbeiter sowie eine Fahrradabstellanlage seien geplant. Insgesamt liege das Bauvorhaben laut Kruse „derzeit im Plan. Die Menschen können sich auf einen sehr schönen Kindergarten freuen.“