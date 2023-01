Der neue Kollege wird der neue Chef

Pascal Heidhoff ist der Nachfolger von Hein Sievers als Fachbereichsleiter Bau bei der Stadtverwaltung. Er ist ein echter Syker Jung und freut sich, seine Heimatgemeinde zu gestalten. © Michael Walter

Das Syker Rathaus hat bald einen neuen Bauamtsleiter: Pascal Heidhoff beerbt den Neu-Ruheständler Hein Sievers. Damit ist der dienstjüngste Kollege im Rathaus der Nachfolger des dienstältesten.

Syke – In gewisser Weise setzt die Stadt Syke auf Kontinuität: Bauamtsleiter Hein Sievers ist ein waschechter Syker Jung – und geht Ende dieses Monats offiziell in Ruhestand. Quasi beerbt wird er von Pascal Heidhoff. Und der ist ebenfalls ein waschechter Syker Jung. „Genau genommen ein Halbetzer“, sagt Heidhoff mit einem kleinen Augenzwinkern.

Auf dem Dorf zwischen Heiligenfelde und Henstedt ist er aufgewachsen. 2011 machte er in Syke sein Abitur, studierte danach in Osnabrück Geografie und Wirtschaftswissenschaften. 2014 schloss er als Bachelor ab. Seinen Master machte er 2017 an der Uni Vechta und arbeitete anschließend bei der Niedersächsischen Landesgesellschaft in Oldenburg als Planer. Und von da wechselte er im Mai vorigen Jahres zur Syker Stadtverwaltung.

Im Syker Rathaus war Pascal Heidhoff kein Unbekannter. Bürgermeisterin Suse Laue erzählt: „Wir hatten vor einiger Zeit ein langfristiges Moderationsverfahren «Syke 2030» ausgeschrieben. Unter anderem hatte sich die NLG dafür beworben, und Pascal Heidhoff hatte deren Angebot vorgestellt.“ Man kann davon ausgehen: Beide Seiten dürften bei der jeweils anderen einen guten Eindruck hinterlassen haben. Jedenfalls: Als Stadtplanerin Yasmin Heinemann nach nur kurzem Gastspiel im Syker Rathaus kündigte und ihre Stelle neu ausgeschrieben wurde, bewarb sich Heidhoff drauf und bekam die Zusage.

„Ich hab mich in Oldenburg echt wohlgefühlt“, sagt er. Von der Arbeit, den Kollegen und dem Umfeld habe alles gestimmt. „Aber jeden Tag 65 Kilometer einfache Strecke – das ist schon ein Brett!“ Der kurze Weg zur Arbeit war da ein echter Anreiz.

Irgendwann hab ich dann meinen Mut zusammengenommen und einfach mal gefragt, was passieren würde, wenn ich jetzt meinen Hut in den Ring werfe.

Dass er jetzt nach nur wenigen Monaten – also noch in der Probezeit – seinen Chef Hein Sievers beerben würde, hätte sich Heidhoff auch nicht träumen lassen. Aber so kam es. Trotz langfristiger Suche und mehrerer Ausschreibungsrunden hatte sich kein passender Bewerber gefunden. „Das hab ich ja mitgekriegt“, sagt Heidhoff. „Irgendwann hab ich dann meinen Mut zusammengenommen und einfach mal gefragt, was passieren würde, wenn ich jetzt meinen Hut in den Ring werfe.“

Bürgermeisterin Suse Laue hat ihn durchaus ein bisschen sanft in diese Richtung geschubst. „Es hat sich entwickelt“, sagt sie. Der 30-Jährige hatte von Anfang an einen guten Eindruck hinterlassen, auch auf öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen zu schwierigen Themen.

Auf der Führungsebene im Rathaus war man sich schnell sicher: Der könnte das! Gespräche mit der Politik – bei der Einstellung von Fachbereichsleitern hat der Rat ein Mitspracherecht – bestätigten diese Auffassung. Und so wurde quasi der Dienstjüngste im Bauamt zum Nachfolger des Dienstältesten.

„Die Stadt nachhaltig gestalten“ will er und zum Beispiel „die Voraussetzungen schaffen, um grünen Strom in Syke zu produzieren“. Und auch diese Fragen gehören für ihn dazu: „Wie gestalten wir zukünftig die Siedlungsentwicklung? Die Energieversorgung? Die Wasserversorgung? Welche konkreten Bedarfe bestehen eigentlich?“

Heidhoff skizziert ein Beispiel: „Am nachhaltigsten wäre ein Holz-Hochhaus, das möglichst wenig Fläche versiegelt und in dem ganz, ganz viele Menschen wohnen. So was will natürlich niemand, und es würde auch gar nicht in die Struktur passen. Man muss also schauen, die ganzen verschiedenen Aspekte alle unter einen Hut zu bekommen.“