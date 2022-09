Der erste Medizin-Stipendiat des Landkreis Diepholz ist Facharzt

Von: Anke Seidel

Jeyachandru Emanualyanus (r.) als erfolgreicher Facharzt, über dessen Leistung sich Kreisrätin Ulrike Tammen (v.l.), Marcel Heitmann und Landrat Cord Bockhop freuen. © Seidel, Anke

Der Kreis Diepholz fördert seit 2012 Medizinstudenten. Jeyachandru Emanualyanus ist der erste Stipendiat, der seinen Facharzt-Abschluss hat.

Landkreis Diepholz – Zum Krankenhaus in Bassum hat Jeyachandru Emanualyanus einen ganz besonderen Bezug. „Hier bin ich geboren“, schmunzelt der 34-jährige Mediziner, dessen Ausbildungsort ebenfalls das Krankenhaus Bassum war – gleich mehrfach in seiner zehnjährigen Ausbildung zum Facharzt. Es ist eine besondere Karriere, denn Jeyachandru Emanualyanus gehört zu den ersten Stipendiaten, die der Landkreis Diepholz ab 2012 mit 300 Euro im Monat förderte. Im Gegenzug verpflichten sich die Mediziner in spe, später im Landkreis Diepholz zu praktizieren.

Jeyachandru Emanualyanus hat einen besonderen Bezug zur Klinik Bassum: Er wurde dort geboren.

Jeyachandru Emanualyanus hat seinen Vertrag erfüllt. Er ist jetzt angestellter Arzt in einer Hausarztpraxis in Weyhe – und fühlt sich dort sichtlich wohl. An seine Ausbildung in der Bassumer Klinik hat der 34-Jährige, der in Syke aufgewachsen ist und in Marburg studiert hat, besonders gute Erinnerungen: „Dort nehmen sich die Ärzte Zeit für die Patienten und schauen sie sich richtig an. Diese Gründlichkeit ist wichtig!“ Deshalb überweist er als Hausarzt jetzt Patienten in die Klinik Bassum.

Nicht ohne Stolz stellen Landrat Cord Bockhop, Kreisrätin Ulrike Tammen und Marcel Heitmann als stellvertretender Leiter des Landkreis-Fachdienstes Gesundheitswesen den 34-Jährigen an diesem Freitag als ersten Absolventen des Stipendiaten-Programms vor – auch als Begleiter anderer Programmteilnehmer: „Er ist einer der aktivsten Stipendiaten, die wir haben.“ Denn allein die monetäre Unterstützung des Studiums reicht längst nicht mehr. Die Stipendiaten brauchen ebenso Ansprechpartner und Ratgeber mit Erfahrung – auch durch begleitende Ärzte. „Das Netzwerk ist besonders wichtig“, betont Kreisrätin Ulrike Tammen. Dieses Netzwerk sei ständig weiter entwickelt worden, so Marcel Heitmann. Dabei arbeite der Landkreis eng mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) zusammen.

Jeyachandru Emanualyanus (Bild links vorn) mit Landrat Cord Bockhop und zwei weiteren Stipendiatinnen beim Start des Medizinstipendiaten-Programms im Kreis Diepholz 2013. © Anke Seidel

An deren grundsätzliche Aufgabe erinnert Landrat Cord Bockhop ganz bewusst: „Die KV hat einen Versorgungsauftrag – nicht wir!“ Im Klartext: Der Landkreis engagiert sich freiwillig dafür, Mediziner für diesen Lebensraum zu gewinnen – und lässt sich das auch etwas kosten: 558 000 Euro sind in den vergangenen zehn Jahren für die Unterstützung der Medizin-Stipendiaten ausgegeben worden, heißt es am Freitag.

Eröffnung der Zentralklinik Twistringen soll die Ausbildungsmöglichkeiten verbessern

Demnach sind bisher 27 Medizinstudierende gefördert worden, aktuell sind 16 im Programm. Wo Licht ist, da ist bekanntlich auch Schatten: „Es gab Abbrecher – Einzelfälle aus verschiedenen Gründen“, so Marcel Heitmann. Will heißen: In einem Fall hat der Landkreis eine Vertragskündigung erhalten. Andererseits hat der Landkreis selbst drei Kündigungen ausgesprochen und in neun Fällen haben Medizinstudierende um Auflösung des Vertrags gebeten, weil sie für sich eine andere Lebensperspektive entwickelt hatten und die Bedingungen für die Förderung nicht mehr erfüllen konnten.

Das wichtigste Kriterium ist demnach die Bindung an den Landkreis Diepholz und die Bereitwilligkeit, später für einen absehbaren Zeitraum in diesem Lebensraum zu praktizieren. Die soziale Komponente sei dem Landkreis enorm wichtig, stellt Landrat Cord Bockhop fest. Deshalb gebe es regelmäßig Stipendiaten-Treffen. In Corona-Zeiten mussten sie allerdings durch Online-Meetings ersetzt werden. Immer gebe es ein spezielles Thema, so Marcel Heitmann – wie den Neubau der Zentralklinik in Borwede.

Genau der eröffnet nicht nur eine neue Dimension der medizinischen Versorgung im Landkreis Diepholz, sondern auch der Ausbildung von Ärzten. Denn weil die Fallzahlen in den bisherigen Krankenhäusern in Bassum, Sulingen und Diepholz nicht ausreichen, dürfen bestimmte medizinische Ausbildungen dort gar nicht angeboten werden. Mit Eröffnung der Zentralklinik – voraussichtlich 2028 – gibt es also mehr Ausbildungsmöglichkeiten für Ärzte und genauso ein deutlich attraktiveres Arbeitsumfeld mit modernster Technik und Ausstattung.

Herzenswunsch der Verantwortlichen ist es, die Attraktivität des Stipendiatenprogramms auch auf diese Weise nachhaltig zu stärken.