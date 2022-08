Der Auftakt zum Gartenkultur-Musikfestival in Syke wird rockig

Von: Michael Walter

Ein bisschen Buddy Holly, ein bisschen Beatles und ein bisschen Rockabilly: Das Bild sagt eigentlich schon alles, was man über die Musik von Larry and the Handjive wissen muss. Aber für ein paar Überraschungen ist die Bremer Band trotzdem immer gut. © Larry and the Handjive

Mit vier Konzerten ist Syke dieses Jahr wieder einer der fleißigsten Partner beim Gartenkultur-Musikfestival des Kommunalverbunds Niedersachsen-Bremen. Der Auftakt am kommenden Samstag wird dabei keinesfalls dezent und verhalten: Larry and the Handjive spielen Rock’n’Roll, der sich gewaschen hat. Im Vorwerksgarten wird es also laut und lustig.

Syke – Ein lauschiger Sommerabend: Zarte Violinenklänge umschweben dezent die Gäste, die sich in kunstvoll gestaltetem Grün an Champagner und erlesenen Häppchen laben. – Größer könnte der Gegensatz zwischen dem Klischee eines Gartenkonzerts und der Realität kaum sein. Denn der Auftakt für die Syker Beiträge zum Gartenkultur-Musikfestival wird keinesfalls leise, verhalten und gesetzt: Larry and the Handjive werden schon dafür sorgen, dass es am kommenden Samstag im Vorwerksgarten rockig, laut und lustig zugeht.

Aber zunächst die Fakten: Corona zum Trotz gibt es 2022 wieder ein Gartenkultur-Musikfestival. Ausrichter ist – wie immer – der Kommunalverbund Niedersachsen-Bremen. Und wie in den vergangenen Jahren ist Syke dabei wieder einer der fleißigsten Partner in diesem gemeinsamen Programm von 28 Städten und Gemeinden zwischen Großenkneten und Ottersberg und von Schwanewede bis Asendorf. Als Gastgeber für vier Konzerte ist Syke rein quantitativ wieder ganz vorn mit dabei. Und qualitativ sowieso.

Die Deltacrabs warten mit einem bunten Repertoire von Blues, Jazz und Rock auf. © Privat

Larry an the Handjive eröffnen den Reigen am kommenden Samstag um 19 Uhr im Vorwerk. Die Bremer Band gehört zum Besten, was es in der Szene der 50er- und 60er Jahre Musik in Deutschland gibt. Im Repertoire hat sie die großen Rock’n’Roll-Klassiker von Elvis, Jerry Lee Lewis und Buddy Holly ebenso wie die Hits der frühen Beatles und urwüchsigen Rockabilly. Seit ihrer Gründung 1986 haben Larry and the Handjive weit über 1000 Konzerte gespielt und sind seit 2008 offizielle Hausband der Radio-Bremen-Reihe „Beatclub & Friends“.

Im historischen Vorwerksgarten mit Rosenbeeten und altem Baumbestand aus dem 18. Jahrhundert setzen sie einen musikalischen Kontrapunkt zur zeitgenössischen Kunst, die im Skulpturenpark und in der aktuellen Ausstellung zu sehen ist. Der Eintritt ist frei.

Das Kreismuseum präsentiert tags darauf den Bremer Künstler Aladdin Haddad im Museumsgarten. Ab 15 Uhr verzaubert er dort am Sonntag die Gäste mit seinem Gitarrenspiel. Dabei gibt es die Möglichkeit, mitgebrachte Speisen und Getränke bei einem Picknick zu genießen oder sich vom reichhaltigen Angebot verköstigen zu lassen, das Jens Hollfoth mit seinem Food-Flitzer an diesem Tag vor Ort anbietet.

Aladdin Haddad spielt am 7. August im Kreismuseum. Seine Musik lehnt sich stilistisch an die spanischen Gitarrenklassiker an. © Maria Carrasco

Haddad lehnt sich stilistisch an spanische Gitarrenmusik an und zeugt dabei von der beständigen Suche nach einer weiten Klanglandschaft. Die von ihm ausgewählten Kompositionen spiegeln die vielfältigen Szenen, Empfindungen und Erinnerungen an sein Leben in verschiedenen Kulturen wider.

Blues, Jazz und Rock versprechen die Deltacrabs am Wochenende darauf. Sonntag, 14. August, spielen sie ab 15 Uhr im Garten der Familie Iden (Ristedter Kirchweg 2).

Den Schlusspunkt der Syker Festivalbeiträge setzt die Formation Geeen & Grey am Mittwoch, 24. August, um 19 Uhr im Europagarten: Green & Grey decken mit ihrem Repertoire ab, das vom traditionell geprägten Irish und Celtic Folk der Dubliners bis zum Folkrock der Pogues oder Paddy goes to Hollywood langt.