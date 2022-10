Dennis True gewinnt Landtagsmandat für die SPD im Kreis Syke

Die Wahlbeteiligung ist im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl 2017 gesunken. 59,14 Prozent bedeuten im Wahlkreis Diepholz ein Minus von 2,2 Prozentpunkten. Der Wahlkreis Syke kam 2017 auf 63,7 Prozent Wahlbeteiligung. An diesem Sonntag gingen 61,5 Prozent der Wahlberechtigen an die Urne. © Jantje Ehlers

SPD-Mann Dennis True gewinnt das Direktmandat im Landtagswahlkreis Syke. Marcel Scharrelmann (CDU) wird den Wahlkreis Diepholz weiter in Hannover vertreten.

Landkreis Diepholz – Bittere Niederlage im Wahlkreis Syke für den CDU-Landtagsabgeordneten Volker Meyer: Aus dem Stand holte SPD-Bewerber Dennis True, der zum ersten Mal kandidierte, 36,57 Prozent der Erststimmen – und damit seine Fahrkarte in den Landtag.

Volker Meyer muss lange Zittern, ob er den Einzug über die Landesliste schafft.

„Im Moment fühlt sich das noch ganz unwirklich an“, gestand der neue Landtagsabgeordnete am Abend. Er feierte im Weyher Waldkater. Seinen Wahlkampf habe er bewusst persönlich gestaltet, sagt er: „Ich bin von Tür zu Tür zu Tür gelaufen.“ Dabei habe er zumeist eine positive Resonanz erhalten.

Den langjährigen Landtagsabgeordneten und stellvertretenden Landrat Volker Meyer schickten die Wähler mit 30,1 Prozent nach Hause. Er hofft nun, über die Landesliste wieder in den Landtag einziehen zu können – mit Platz 19.

Mit ihren Erststimmen haben die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises zwei SPD- und zwei CDU-Kandidaten in den Landtag geschickt. Bei den Zweitstimmen konnte die SPD sich drei Mal als stärkste Partei durchsetzen. Die AfD ist in drei Wahlkreisen die drittstärkste Kraft. Grafik: Marc Lentvogt © Lentvogt, Marc

Einen absoluten Spitzenplatz – Rang vier – hat der FDP-Landtagsabgeordnete Marco Genthe. Aber für ihn stehen die Chancen deutlich schlechter. „Hochgradig frustriert“, beschrieb der Weyher am Wahlabend seine Empfindungen – völlig geschockt, dass seine fachlich fundierte und engagierte Arbeit so abgestraft wurde. „Warum die Menschen, die Freiheit wollen, nicht auch Freiheit wählen – darüber muss man mal intensiv nachdenken“, so Marco Genthe.

Im südlichen Landkreis, dem Wahlkreis Diepholz, verteidigte der CDU-Landtagsabgeordnete Marcel Scharrelmann aus Diepholz sein Mandat mit 39,95 Prozent der Stimmen: „Ich freue mich, dass ich mich deutlich gegen den Landestrend stemmen konnte“, sagt Marcel Scharrelmann. Gleichwohl sei er mit dem Landesergebnis seiner Partei nicht zufrieden. SPD-Bewerberin Wiebke Wall bekam 30,78 Prozent persönliche Stimmen.

Im Wahlkreis Nienburg-Nord, zu dem die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen gehört, verteidigte der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Frank Schmädeke mit 34,0 Prozent der Erststimmen sein Mandat.

Große Zugewinne für Grüne und AfD bei der Niedersachsen-Wahl 2022

Dass der Prominenten-Bonus in ländlich geprägten Bereichen nicht unbedingt zieht, musste Kultusminister Grant Hendrik Tonne in seinen Wahlkreisgemeinden Wagenfeld und Kirchdorf erfahren. In Wagenfeld holte CDU-Kandidat und Landwirt Heinrich Kruse mit 41,08 Prozent die meisten Stimmen. Auch in Kirchdorf hatte Kruse mit 40,64 Prozent die Nase vorn. Im gesamten Wahlkreis Nienburg/Schaumburg wurde es am Ende ebenso spannend wie knapp: Dort siegte am Ende der Kultusminister mit 35,7 Prozent der Stimmen.

Zwar reichte es für die grünen Kandidaten Thomas Heidemann aus Barnstorf (9,76 Prozent) und Tugba Biyikli-Wiesemann aus Weyhe (immerhin 14,40 Prozent) für ein persönliches Mandat nicht. Trotzdem gab es für ihre Partei kräftigen Rückenwind aus dem Landkreis Diepholz. Mit 14,64 Prozent der Zweitstimmen im Wahlkreis Syke (ein Plus von 4,81 Prozent) – und 10,79 Prozent im Südkreis (3,33 Prozent mehr) konnten sie ihr Ergebnis signifikant ausbauen.

Wahlparty von Volker Meyer zur Landtagswahl 2022. Er muss abwarten, ob er es über die Landesliste nach Hannover schafft. © Schritt, Sigi

Ganz im Landestrend auch das Ergebnis der AfD im Landkreis Diepholz. Sie erzielte im Wahlkreis Syke ein Plus von 3,85 Prozent auf 9,87 Prozent und im Wahlkreis Diepholz einen Zuwachs von 6,01 Prozent auf 11,06 Prozent. Aber direkt in den Landtag schickten die Wähler ihre Kandidaten nicht, ein starkes Indiz für eine reine Protestwahl.

Herbe Enttäuschung dagegen für die Liberalen, deren blau-gelbe Flagge symbolisch gesprochen auf Halbmast hing. Von den beachtlichen 8,94 Prozent Erststimmen, die ihre Kandidatin Heike Hannker im traditionell FDP-starken Wahlkreis Diepholz noch 2017 auf sich vereinigen konnte, blieben diesmal magere 5,93 Prozent. Im Wahlkreis Syke musste sich Dr. Marco Genthe, der im Landtag zur liberalen Führungsriege gehört, mit 6,27 Prozent zufriedengeben. Ob sein Platz vier der Landesliste zieht, war am Abend mehr als fraglich.

Die Linke rangierte unter ferner liefen: Nur 2,76 Prozent konnte Jürgen Abelmann im Wahlkreis Syke erringen, Michael Barth bekam im Wahlkreis Diepholz 3,01. Die Zweitstimmen lagen im Wahlkreis Syke bei 2,3 Prozent und im Wahlkreis Diepholz bei 2,18 Prozent (minus 1,43 Prozent).

Kommentar von Anke Seidel - Opfer des Trends

Zurück zu den Zeiten Heinfried Schumachers: Bei der Landtagswahl hat die SPD im Norden des Landkreises ihre traditionelle Hochburg zurück erobert, denn genau das war der Wahlkreis Syke mit den Gemeinden Stuhr und Weyhe sowie den Städten Bassum und Syke früher. Mehr noch als in anderen Bereichen des Landkreises hat hier der Landestrend eine starke Dynamik entfaltet – Rückenwind für den Newcomer und neuen SPD-Landtagsabgeordneten Dennis True. Aber eine bittere Niederlage für den bisherigen Amtsinhaber Volker Meyer von der CDU und seine Arbeit.



Ein Schock ist das Wahlergebnis vor allem für den FDP-Landtagsabgeordneten Marco Genthe, der sich mit viel Fleiß und viel Sachkenntnis einen Platz in der liberalen Führungsriege im Landtag erarbeitet hat. Das beweist sein Listenplatz vier. Die Wähler haben seine Partei gnadenlos abgestraft – im Landestrend, ihn persönlich und seine Arbeit gleich mit.



Dabei ist die Landtagswahl mindestens zur Hälfte eine Persönlichkeitswahl. Genau die scheint aber nur noch in ländlichen Gebieten zu funktionieren. Das beweist der Sieg von CDU-Mann Marcel Scharrelmann im Wahlkreis Diepholz – ein Erfolg gegen den Trend.