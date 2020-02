Demo gegen Rektorinnen-Klau

Von Michael Walter

Syke – „Wir sind hier! Wir sind laut! Weil ihr uns Frau Raue klaut!“ – Mit diesem Schlachtruf zogen Freitagnachmittag etwa 75 Schüler der Luise-Chevalier-Schule und etliche Eltern durch die Innenstadt, um für den Verbleib ihrer Schulleiterin Petra Raue zu demonstrieren.

Wie berichtet, hatte Petra Raue nach der Umwandlung der GTS 2001 in eine Grund- und Oberschule kommissarisch die Schulleitung übernommen und sich parallel um die – neu ausgeschriebene – Stelle beworben. Die für die Besetzung zuständige Landeschulbehörde des Kultusministeriums in Hannover favorisierte in einer ersten Bewerbungsrunde allerdings eine andere Bewerberin.

Damals schon hatten sich Schüler- und Elternvertreter sowie die Stadt Syke als Schulträger ausdrücklich für Raue ausgesprochen. Daraufhin nahm die Schulbehörde eine Neubewertung der Bewerbung Raues vor. Dieses Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. An verschiedenen Stellen ist aber durchgesickert, die Landesschulbehörde favorisiere noch immer die andere Bewerberin.

„Das ist für mich in keiner Weise nachvollziehbar“, sagt Rolf Purnhagen, der als Elternvertreter einer zehnten Klasse die Demonstration für Freitag angemeldet hatte. „In Bremen herrscht ein eklatanter Mangel an Schulleitern, und jetzt soll jemand aus Bremen nach Niedersachsen kommen, um eine Schule zu leiten, an der Petra Raue seit zwei Jahren eine vorbildliche Arbeit leistet. Das ist vollkommen unlogisch und obendrein Frau Raue gegenüber eine bodenlose Frechheit.“

Vor der Syker Außenstelle der Landesschulbehörde am Feuerwehrturm machte der Demonstrationszug einen ersten Halt. Regierungsschuldirektorin Sandra Schenck stellte sich den Schülern und versicherte ihnen: „Wir nehmen euch sehr ernst.“ Im Übrigen verwies sie aber auf das noch laufende Einstellungsverfahren und nahm zur Sache keine Stellung. Anders als die Schüler: „Wir kommen wieder!“, skandierten sie. Und immer wieder „Frau Raue! Frau Raue!“

Auch auf dem Rathausplatz machten die Schüler noch einmal richtig Rabatz, um auf ihre Sache aufmerksam zu machen. Wobei die Stadtverwaltung ohnehin die gleiche Meinung vertritt.

Katrin Zimmermann, nach eigener Aussage „nur Mama“ ohne Funktion in der Elternvertretung: „Wir werden uns Montag zusammensetzen und besprechen, wie es jetzt weitergeht.“