Deckel gegen Polio: Aktion der Rotarier läuft aus

Nach mehreren Jahren Laufzeit wird die Aktion „500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung“ zum 30. Juni eingestellt. Auch im Landkreis Diepholz werden dann keine Deckel mehr von der AWG (Abfallwirtschaftsgesellschaft) angenommen, falls sich bis dahin kein Recyclingunternehmen findet, das die Deckel abnimmt. Das berichtet Matthias Kühnling, Pressesprecher der AWG.

Landkreis Diepholz – Die Idee, Deckel für einen guten Zweck zu sammeln, entstand 2013. Ein Jahr später gründeten die Rotarier den Verein „Deckel drauf“ und es gab einen ersten Probelauf. Bis heute wurden 1 105 Tonnen Deckel erfasst und verwertet. Nach Mitteilung des Vereins „haben die Erlöse in Höhe von 270. 000 Euro gereicht, um rund 3 .315 .000 Impfungen weltweit zu finanzieren.“

Die AWG stellte damals „die Ressourcen zur Verfügung“, wie Kühnling erzählt. Auf dem Gelände des Unternehmens wurden die Deckel gesammelt. Den Abtransport an Recyclingbetriebe habe dann wieder der Verein geregelt. „Das Material ist hochwertig“, erzählt Kühnling weiter. Doch die EU habe in einer Kunststoffstrategie festgelegt, dass zukünftig Deckel mit Flaschen immer fest verbunden sein müssen, berichtet Kühnling. Der Initiative werde also mittelfristig das Sammelmaterial ausgehen.

Importverbot von Plastikabfällen

Auch personelle Gründe seien ausschlaggebend für die Einstellung des Projekts. Das sei so groß geworden, dass es von einer Handvoll Ehrenamtlicher nicht mehr ordentlich betrieben werden könne. Ein weiteres Problem, das Kühnling nennt, sind die Abnehmerfirmen. „Was Recycling angeht, gibt es in Europa noch Nachholbedarf.“ Zuvor sei der Kunststoff in der Regel nach China gegangen. Dort gebe es inzwischen ein Importverbot von Plastikabfällen. „Das bedeutet, alles was hier anfällt, muss hier verarbeitet werden.“ Die Preise für Sekundärrohstoffe seien deutlich gesunken. Man stehe also vor großen Mengen Plastik und bekomme kaum Geld dafür.

Kühnling bedauert das Ende der Aktion. Derzeit prüft die AWG, ob eine Fortsetzung möglicherweise doch noch realisierbar ist. Dafür müsste sich aber ein Unternehmen finden, dass nennbare Erlöse für die Deckel zahlen kann oder möchte. Bisher war die Suche nach potenziellen Abnehmern jedoch nicht erfolgreich.