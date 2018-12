Deckel drauf: SSK stellt Altpapiersammlung ein

Samstag war die letzte Aktion

+ © Rüdiger Jathe/SSK Deckel drauf: Die SSK Syke stellt ab sofort ihre Altpapiersammlungen ein. © Rüdiger Jathe/SSK

Syke - Mit dem Verschließen des letzten Containers haben die Mitglieder der Schießsportkameradschaft Syke (SSK) am Samstag im wahrsten Sinne des Wortes den Deckel auf eine langjährige Tradition gelegt. Seit 1974 hat die SSK Altpapier gesammelt. „Aufwand und Nutzen standen zuletzt in keinem akzeptablen Verhältnis mehr“, so Pressesprecher Rüdiger Jathe.