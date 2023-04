Das „Titanic“-Projekt von Künstlerin Britta Gansberg geht unter

Von: Gregor Hühne

Teilen

Requisiten en masse: Britta Gansberg, Ehemann Bernd Heyne sowie die Zwillingstöchter Greta (v.l.) und Leni Heyne proben für das Kinokunstprojekt. © Gregor Hühne

Künstlerin Britta Gansberg wollte in diesem Monat den Kultfilm „Titanic“ von James Cameron aus dem Jahr 1997 mit „sinnlichen Eindrücken“ im Syker Hansa Kino vorführen. Die Proben mit ihrer Crew (Ehemann und Töchtern) liefen bereits und sogar technisch imposante Unterstützung aus Bremen war zugesagt. Eine Hiobsbotschaft aus Übersee beendet das Projekt.

Syke – Eine tragische Nachricht für Britta Gansberg und ihre Filmkunstvorführung eines Klassikers im Syker Hansa Kino. Während die Künstlerin im Urlaub ist, ist am Montag ihr „Titanic“-Projekt untergegangen: Lizenzhalter Disney streicht die kostenfreie Rechtefreigabe für die Vorführung des Kultfilms, berichtet Kinobetreiber Michael Bütepage. „Das ist Disney!“, macht er seinem Ärger Luft. „Zwischen Lack gesoffen und noch mehr Lack gesoffen“, ordnet er die Verantwortlichen des Medienunternehmens ein.

Das Filmkunstprojekt von Britta Gansberg hätte ein „Erlebnis für die Sinne“ werden sollen, warb sie. Bütepage würde sich aber strafbar machen, führte er den Film – auch unkommerziell – in seinem Kino vor, wie er am Montag der Kreiszeitung mitteilt.

Dabei hatte das Film-Projekt vielversprechend begonnen. Der Klang eines Nebelhorns sollte die Besucher im Foyer akustisch in Empfang nehmen. Mit Projektionen und atmosphärischer Darstellung wollte Britta Gansberg ihr Titanic-Projekt auf künstlerische Weise erlebbar machen. „Ich hab so Bilder im Kopf“, beschrieb sie die Initialidee. Unter anderem sollten beleuchtete Delfine an einer Angel und LED-Kerzen zu sehen sowie Geräusche mit Hammer auf Metall und ein Karton voll mit Glas zu hören sein.

Mit moderner Technik: Andreas Vogel vom Bremer Olbers-Planetarium kreiert mit einem Mini-Projektor die exakte Sternenkonstellation an die Kinodecke, die zur Nacht des Titanic-Untergangs am 14. April 1912 zu sehen war. © Gregor Hühne

Im Dezember 2022 habe Gansberg ihre Familie mit ins Boot gezogen. Ehemann Bernd Heyne sollte im Hintergrund unterstützen. Zudem sollten die Zwillingstöchter Greta und Leni Heyne im wahrsten Sinne eine tragende Rolle spielen. Bestückt mit Requisiten sollten sie während unterschiedlicher Szenen die Kinogänge entlanglaufen.

Drei Proben liefen im Vorfeld erfolgreich im Hansa Kino. „Ich darf nicht mit Wasser sprühen“, nannte Britta Gansberg damals eine Einschränkung durch den Kinobetreiber. Ob noch Eiswürfel zur Premiere zum Einsatz gekommen wären? Diese Frage muss weitere Details müssen nun offen bleiben. Auf die Projektidee war Britta Gansberg im Grunde vor rund 30 Jahren gekommen. Damals gestaltete sie eine ähnliche filmische Begleitung für ein Publikum aus zwei Personen. Diesmal hätten es rund 120 werden sollen …

Sogar das Olbers-Planetarium aus Bremen war mit an Bord und sollte für einen besonderen Aspekt der Inszenierung sorgen: Ein Mini-Projektor hätte die exakte Sternenkonstellation an die Decke des Kinosaals geworfen, so wie sie in der Nacht des 14. April 1912 für die Passagiere der Titanic zu sehen war.

Planetariumsleiter Andreas Vogel testete im Hansa Kino die Darstellung der Sterne. Dafür verwendet er ein kostenfreies sogenanntes Freeware-Programm namens Stellario, das mit einem künstlichen Sternenhimmel bereits im Bremer Dom für Aufmerksamkeit sorgte.

Das Planetarium hat vor einer Weile technisch aufgerüstet und neue Projektor-Technik erhalten. Dadurch wurde der mobile Projektor, der auf ein Stativ passt, frei. Das Gerät werde durchschnittlich drei- bis viermal im Jahr für unterschiedlichste Kunstprojekte eingesetzt, erzählt Vogel. Die Premiere im Kino müssen nun ein anderes Mal stattfinden.

Überlebende des Titanic-Unglücks berichteten in historischen Überlieferungen, dass es damals eine glasklare Nacht gewesen sei – ohne Wolken, erzählt Vogel. „Die See war sehr ruhig, sodass es keine Wellen gab, die am Eisberg hätten brechen können.“ Sie sahen den Eisberg damals nicht. Auch zu Montag herrschte eine sternenklare Nacht.