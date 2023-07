Sykerin Ronja Laemmerhirt ist jüngstes Mitglied im SPD-Landesvorstand

Von: Frank Jaursch

Der Blick geht die Hauptstraße hinunter: Die Sykerin Ronja Laemmerhirt ist mit 23 Jahren bereits Landesvorsitzende der Jusos und zudem Mitglied des niedersächsischen SPD-Landesvorstands. © Frank Jaursch

Mit 15 trat sie bei den Jusos – der Jugendorganisation der SPD – ein. Heute, acht Jahre später, ist sie das jüngste Mitglied des SPD-Landesvorstands: Die Sykerin Ronja Laemmmerhirt hat eine steile politische Karriere hingelegt. Im Gespräch mit der Kreiszeitung erzählt sie von ihrer Syker Zeit, ihrer Beziehung zu Vorbildern und dem Streben nach Gerechtigkeit.

Syke – „Es hat mich nicht besonders weit getrieben“, sagt Ronja Laemmerhirt während des Pressegesprächs einmal. Das stimmt – und dann auch wieder nicht. Klar: Während andere in die Welt hinausgingen, blieb die Sykerin, studierte in Bremen und arbeitet jetzt – parallel zum Master-Studium – in Hamburg. Allerdings: In einer ihrer Leidenschaften – der Politik – hat sie es schon bemerkenswert weit gebracht: Seit wenigen Wochen ist die 23-Jährige das jüngste Mitglied im SPD-Landesvorstand.

Der Weg in die Politik dürfte für Wegbegleiter der Sykerin nicht völlig überraschend kommen: Schon als Jugendliche engagierte sie sich. Ab der zehnten Klasse war sie in der Schülervertretung des Gymnasiums, später im Schulvorstand. Ihre Lieblingslehrer? „Schwierige Wahl zwischen Herrn Gebur und Herrn Jahnke.“ Abi machte sie 2018 – mit den Leistungskursen Politik, Geschichte und Französisch.

Steile Karriere

Die junge Sykerin wurde auch von der eigenen Familie geprägt. „Bei uns wird viel über Politik gesprochen“, berichtet Laemmerhirt. „Meine Eltern sind politische Menschen – aber nicht parteipolitisch engagiert.“

Ihr eigener politischer Weg ist die Definition einer steilen Karriere: Eintritt bei den Jusos mit 15, keine drei Jahre später das erste Amt im Juso-Unterbezirksvorstand. 2021 fragte Juso-Landeschef Jakob Blankenburg, ob Laemmerhirt nicht Lust hätte, in den Juso-Landesvorstand zu kommen. Sie hatte.

Als Blankenburg nach der Bundestagswahl 2021 nach Berlin ging, trat Laemmerhirt seine Nachfolge an: als Co-Vorsitzende der Landes-Jusos. Und damit nicht genug: Beim SPD-Landesparteitag in Aurich wurde sie Ende Juni als Beisitzerin in den Landesvorstand gewählt.

„Man muss erkennen, dass man nicht von jedem gemocht wird“

Der Sprung an die Spitze – für viele ein Stahlbad. Auch für Ronja Laemmerhirt: „Man muss lernen, sich durchzusetzen“, gibt sie als eine wichtige Lehre ihrer ersten Jahre an. Gerade auf der Ortsebene sei das als junge Frau besonders schwierig.

Der Aufbau des zuvor „nicht so aktiven“ Juso-Unterbezirks habe viel Engagement von ihr und ihrem Co-Vorsitzenden Siard Schulz gefordert, berichtet sie. Persönliche Kontakte, viele Gespräche. Und die Bereitschaft, Flagge zu zeigen. „Wir waren sehr präsent, bei den Demos nach dem Brand im Martini und beim Bündnis ,Wir sind mehr‘“, erinnert sie sich.

Auch für Laemmerhirt ist diese Zeit eine Zeit des Lernens: „Man muss erkennen, dass man nicht von jedem gemocht wird.“ Sie lernt, persönliche Angriffe in den sozialen Medien zu ertragen oder ihnen mit eigenen Kommentaren zu begegnen. „Und ich bin mir auch nicht zu schade, beleidigende Kommentare zu löschen“, erklärt sie.

Sozialismus, Feminismus, Internationalismus, Antifaschismus

Die Frage nach den eigenen politischen Vorbildern kommt für Ronja Laemmerhirt offenkundig nicht überraschend. Sie lässt sich dennoch Zeit mit der Antwort: Nein, Vorbilder habe sie keine, erklärt sie dann. „Ich habe ein Problem mit dem Wort ,Vorbild‘.“

Die 23-Jährige hängt keinen Idolen nach, sondern Werten: „Sozialismus, Feminismus, Internationalismus, Antifaschismus“, zählt sie die Grundsätze der Jusos auf – und sorgt auch gleich für eine griffige Zusammenfassung: „Ich strebe nach Gerechtigkeit.“

Für ihre Leidenschaften gibt Laemmerhirt 100 Prozent. Zuweilen mehr. „Mein Ziel ist, nächstes Jahr weniger zu arbeiten“, betont sie. In Hamburg hat sie eine Werksstudentenstelle im Consulting-Bereich inne – für 20 Wochenstunden. Den Zeitaufwand für ihre Tätigkeit als Juso-Vorsitzende („kritisches Begleiten“ der Landesregierung) schätzt sie auf 20 bis 25 Stunden pro Woche. Und obendrauf arbeitet sie in Bremen an ihrem Master-Studium. Ihr interdisziplinärer Studiengang (Politik, Wirtschaft, Recht, Philosophie) könnte auch gut als Lebensmotto herhalten: „Komplexes Entscheiden“.

Wohin geht es in Sachen politischer Karriere?

Bei so viel Gegenwart in ihrem Leben: Ist da überhaupt noch Zeit für Zukunftspläne? „In fünf Jahren bin ich jedenfalls keine Juso-Landesvorsitzende mehr“, antwortet die 23-Jährige. Ein drittes Jahr an der Spitze könne sie sich vorstellen, aber dann „darf gern jemand Neues ran. Der Verband lebt ja auch vom Input und neuen Ideen.“

Wohin es in Sachen politischer Karriere geht, sieht Ronja Laemmerhirt erstaunlich entspannt. „Wer weiß, wo ich bei der nächsten Wahl bin? Wenn es nicht die übernächste oder die überübernächste Wahlperiode ist, kann ich ja immer noch später drankommen.“ Sie zeigt sich überzeugt, dass man eine politische Karriere nicht planen kann.

Ansonsten: „Werd ich mit meinem Studium fertig sein. Und ich will für ein paar Jahre in eine große Stadt ziehen.“ Und beruflich? „Weiß ich noch nicht, in welchem Bereich. Public Affairs vielleicht“ – also die Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Komplexes Entscheiden eben.