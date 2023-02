Das Harley-Mysterium: Warten auf Holland

Rolf Kowalke wartet immer noch auf die angeblichen Beweisfotos aus Holland. © Michael Walter

Nach seinen Knöllchen aus den Niederlanden für ein 70 Jahre altes Motorrad, mit dem er nie in Holland war, wartet der Syker Rolf Kowalke auf die Beweisfotos. Unterdessen melden sich Bürger mit ähnlichen Erfahrungen.

Ristedt – Warten ist für Rolf Kowalke das Gebot der Stunde. Warten auf die Beweisfotos aus Amersfoort. Dort soll der 54-Jährige aus Ristedt im vergangenen Jahr mehrmals mit seinem Motorrad falsch geparkt haben. Aber er war nie da. Und auf den Knöllchen steht auch gar nicht sein Kennzeichen (wir berichteten).

Alle Widersprüche sind bisher abgelehnt worden. Mit dem Verweis auf eine Auskunft bei den deutschen Zulassungsbehörden, gemäß der das in Holland festgestellte Kennzeichen auf ihn zugelassen sei. Inzwischen belaufen sich die Forderungen samt Mahngebühren und Inkasso-Kosten auf mehrere Tausend Euro.

Rolf Kowalke hat inzwischen einen Anwalt eingeschaltet und darüber hinaus Kontakt zur holländischen Staatsanwaltschaft aufgenommen. Die zeigte sich kooperativ. „Der Staatsanwalt hat mir genau erklärt, was mein Anwalt den Behörden schreiben soll, damit er das Beweismaterial ausgehändigt bekommt“, sagt Kowalke. Allein: Die niederländischen Behörden lassen sich damit reichlich Zeit. „Ich warte täglich auf die Beweisfotos.“

Der entscheidende Punkt ist: Das Kennzeichen, das die niederländischen Behörden auf den Strafzetteln angeben, ist nicht identisch mit dem Kennzeichen, das Kowalke an seinem Motorrad hat. Das lautet: DH-F 8. Auf den Knöllchen steht: DH-F 8 H. Kowalkes Harley hat aber nie den H-Zusatz am Nummernschild gehabt. Das beweisen die Zulassungspapiere zweifelsfrei.

40 Jahre alte Harley ist kein Elektrofahrzeug

Unser erster Bericht darüber hatte im Januar Wellen geschlagen. Sowohl Kowalke selbst als auch die Kreiszeitung erhielten Reaktionen aus ganz Deutschland. Und die zeigen: Rolf Kowalke scheint kein Einzelfall zu sein. So bekam etwa Stefan Brehm aus Niederkirchen bei Kaiserslautern eine ähnliche Zahlungsaufforderung aus dem gut 500 Kilometer entfernten Leeuwarden, weil er zu schnell gefahren sein soll.

Genau wie Kowalke fährt auch er eine ältere Harley. Genau wie Kowalke ist auch er nie da gewesen. Und genau wie bei Kowalke war auch sein Kennzeichen falsch angegeben. „Bei mir war ein E für Elektrofahrzeuge angefügt“, schreibt Stefan Brehm. Er legte Widerspruch ein. „Da eine über 40 Jahre alte Harley kein Elektrofahrzeug ist, versuchten sie es nicht weiter und schrieben mir, dass sie die Nummer geprüft hätten und es doch nicht meine war. Trotz zweimaliger Aufforderung für eine Bestätigung für die Rücknahme bekam ich bis heute keine.“

Weil das Verfahren eingestellt worden ist, hat Brehm allerdings die angeblichen Beweisfotos, auf deren Grundlage er das Knöllchen überhaupt bekommen hatte, nie zu sehen gekriegt.

Das H ist lediglich ein Kennzeichenzusatz, der auf Antrag erfolgt und der bei der Halterfeststellung nicht relevant ist. Eine Doppelvergabe einmal mit und einmal ohne H ist insofern ausgeschlossen.

Sein Fall legt die Vermutung nahe, dass es sich auch im Fall von Rolf Kowalke um einen Ablesefehler handeln könnte oder vielleicht auch um ein Kennzeichen einer anderen Nationalität.

Was hingegen komplett ausgeschlossen ist: Dass es sein Kennzeichen quasi doppelt geben könnte. Also einmal mit H und einmal ohne H. „Das H ist lediglich ein Kennzeichenzusatz, der auf Antrag erfolgt und der bei der Halterfeststellung nicht relevant ist“, erklärt das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg auf Nachfrage der Kreiszeitung. „Eine Doppelvergabe einmal mit und einmal ohne H ist insofern ausgeschlossen.“ Und weiter: „Das Kennzeichen ist einmalig vergeben – ohne H.“

