Dann sind wir halt alleine verrückt

Schön schaurig: Mark (links) und Nadine Wischnewski laden morgen zu Halloween in ihr Haus am Steinkamp ein. Fotos: Jantje Ehlers

Syke - Von Bjarne Kommnick. Mark und Nadine Wischnewski leben eine Tradition, die sich in Deutschland bis heute nicht wirklich etabliert hat: Halloween. Dafür verwandelt das Ehepaar sein Haus am Steinkamp das dritte Jahr in Folge in ein Spukschloss für Groß und Klein und schafft damit in der letzten Oktoberwoche den Hingucker in der Nachbarschaft.

Etwa anderthalb Wochen haben sie dafür gebraucht, um alle zum Thema passenden Accessoires und Dekorationen in das Erscheinungsbild der Innen- und Außeneinrichtung zu integrieren. Egal ob angesammelte Gegenstände oder neue Investitionen, alles nur für ein paar Stunden Halloween: „Letztes Jahr kam eine gebrauchte Nebelmaschine dazu. Die war nicht teuer, aber erfüllt ihren Zweck außerordentlich gut“, sagt Mark Wischnewski.

Jetzt dominieren Spinnweben und Absperrband den Vorgarten der beiden Syker, und wer die Eingangstür erreichen möchte, muss zunächst den Gang durch einen Gruseltunnel wagen. Doch damit möchte das Ehepaar alles andere als ausladend wirken: „Am 31. ist hier offenes Haus. Jeder, der sich dafür begeistert, ist eingeladen, herzukommen,“ so der 47-Jährige. Im letzten Jahr kamen 38 Jugendliche zum „Trick or Treat“ (deutsch: Süßes oder Saures) und die meisten schienen dabei nicht nur auf die Süßigkeiten ausgewesen zu sein: „Viele Jugendliche und auch deren Eltern verbrachten an Halloween viel Zeit in unserem Haus. Es gibt ja auch viel zu sehen“, schildert Mark. Die Besucher werden dabei selbstverständlich altersgerecht erschreckt, verspricht er. Und Nadine ergänzt: Bisher seien alle Gäste zufrieden nach Hause gegangen. Die 42-Jährige geht davon aus, dass die meisten von ihnen auch in diesem Jahr wieder an der Haustür klingeln werden.

Auf die Idee, das Eigenheim für einen Tag in ein Spukhaus zu verwandlen, kam Mark Wischnewski durch seine Vergangenheit, denn er lebte zehn Jahre als Berufssoldat in New Mexico. Dort nahm er Halloween mit anderen Augen wahr: „In den Vereinigten Staaten ist das natürlich eine viel größere Nummer, hier sind wir damit eher die Ausnahme.“

Nadine Wischnewski hat damit kein Problem: „Dann sind wir halt alleine verrückt, uns stört das nicht. Wir machen das, weil es eine Herzensangelegenheit ist. Wenn wir andere damit begeistern können, freuen wir uns umso mehr.“

Und die letzten drei Jahre zeigten, dass das Interesse der Nachbarn, Freunde und Halloween-Begeisterten stetig anstieg. Der Wunsch der Familie ist, „dass uns jedes Jahr mehr Leute an diesem Tag besuchen, vielleicht wird hieraus ja mal eine größere Sache, eine Art Halloweenparty für Syke.“

Seit einem Jahr scheint es so, als könnte der Wunsch in Erfüllung gehen. Da der Reformationstag seit letztem Jahr ein Feiertag ist, hätten die Leute nun mehr Zeit, die Familie zu besuchen und Teil des Events zu werden. Wer sich für einen Besuch entscheidet, den erwarten Süßigkeiten, Getränke und gute Laune. Aber auch die verkleideten Hausbesitzer, die wieder für den ein oder anderen Schrecken bei ihren Gästen sorgen wollen.