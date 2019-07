Barrier Schützenfest mit neuem Konzept aber schlechtem Wetter

Und dann kam der Regen

Deutlich besseres Wetter gibt es am Sonntag beim Schützenfest.

Wochenlang hatte man nicht nur in Barrien auf Regen gehofft, doch ausgerechnet am Samstagnachmittag setzte er ein. Es war der denkbar schlechteste Zeitpunkt für die Barrier Schützen, denn sie hatten sich von diesem Tag so viel erhofft. Endlich sollte es wieder ein echtes Volks-Schützenfest mit vielen Gästen aus der Bevölkerung geben. Dabei hatte es eigentlich alles sehr verheißungsvoll begonnen. Als der Festzug an der Einmündung zum „Sonnenberg“ eintraf, warteten dort bereits zahlreiche Kinder, auf die kurz darauf ein Bonbonregen niederprasselte.