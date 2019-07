Dankeschön vom Bundespräsidenten

Syke - Von Horst Meyer. Wer würde nicht schon gerne einmal mit dem Bundespräsidenten gemeinsam ein Konzert besuchen. Für Frank Reglin aus Syke ist dieser Wunsch vor einigen Tagen in Erfüllung gegangen. Er beschreibt es als „das persönliche Highlight des Jahres 2019, wenn nicht sogar für die nächsten Jahre“.

Ab 17 Uhr war Einlass im Park des Amtssitzes des Bundespräsidenten. „Nach einer Personenkontrolle wie auf dem Flughafen“ gab's Sekt und Orangensaft zur Begrüßung. Gegen 19 Uhr begrüßte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Gäste. Es traten die Höhner zusammen mit der Jungen Sinfonie Köln auf. „Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass diese Band ein derartiges Spektrum bietet. Bisher kannte ich sie nur als Karnevalsband“, beschreibt Reglin seine Eindrücke.

Der Deutsche Musikrat mit seinem Schirmherrn, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, verabredete ein Konzert als Dank für ehrenamtlich Tätige in der Musikszene. Als Dachverband der Musikschaffenden forderte er seine Mitgliedsverbände auf, verdiente Mitglieder und Mitarbeiter zu benennen, die dann zu diesem Konzert eingeladen wurden.

Der Verein ProFolk schlug Reglin vor, das letzte noch verbliebene Gründungsmitglied. „Wie ich später hörte, hatten rund 5 000 Personen Interesse. Anfang Februar erhielt ich dann eine E-Mail des Präsidialamtes. Ich musste meine persönlichen Daten für eine Sicherheitsüberprüfung angeben“, erzählt Reglin.

Kurze Zeit später fand er im Briefkasten die formale Einladung, die ein goldener Bundesadler ziert. Als einer von letztendlich rund 700 geladenen Gästen erlebte Reglin dann „die bestorganisierte Veranstaltung, die ich je erlebt habe“. Obwohl 700 Personen durch die Sicherheitsschleuse mussten, klappte das in recht kurzer Zeit.

Anschließend wurden Regencapes verteilt, weil der Wetterbericht Schauer angekündigt hatte. „Es fielen dann auch noch ein paar Tropfen. Pünktlich zu Konzertbeginn war's aber wieder trocken. Die Organisation hatte an alles gedacht. Man fühlte sich willkommen und umsorgt.“

In seiner Begrüßung dankte Steinmeier „allen, die sich in unserem Land für die Musik einsetzen, die Freude am Musizieren vermitteln und das oft ehrenamtlich in ihrer Freizeit tun. Die Resonanz auf die Einladung zeigt, wie groß und lebendig die Musikszene in unserem Land ist.“

Insbesondere Menschen wie der heute 75-jährige Frank Reglin schaffen diese Vielfalt. „Ich mache seit jungen Jahren Musik“, sagt er. „Irgendwann wollte ich auch einmal über den Freundeskreis hinaus auftreten. Dazu habe ich mich mit Anderen zusammengetan. Netzwerke geknüpft. Heraus kam 1984 der Verein ProFolk, der inzwischen bundesweit tätig ist“, beschreibt er seine Anfänge. „Ohne Netzwerke ging es damals nicht – und geht es auch heute nicht.“

Von Beginn an war er im Vorstand tätig. Jahrelang als Kassenwart, zwischenzeitlich auch als zweiter Vorsitzender. Seit 2010 agiert er als Europabeauftragter des Vereins. Durch diese Tätigkeit lernte er Musiker aus vielen Nationen kennen und schätzen. Er vermittelte Auftritte wie den der finnischen Vokalgruppe Tuuletar anlässlich der Festivals Jazz Folk and Bike.

Reglin war über seine Musikkontakte in Polen maßgeblich am Zustandekommen der Städtepartnerschaft zwischen Syke und Wabrzezno beteiligt. Zurzeit organisiert er mit anderen das noch bis morgen andauernde Festival in Rudolstadt in Thüringen. „Die Musik hat mir in meinem Leben oft geholfen. Gerade auch in einer Zeit, in der es mir gesundheitlich nicht gut ging“, erklärt Reglin. „Ich hoffe, diese Kontakte noch lange pflegen zu können.“