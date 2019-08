Damenbesuch, Wahl-Abend und Lasterhaftes

Syke – Ganz hinten am Horizont kann man sie schon kommen sehen: die neue Kabarett- und Comedy-Saison im Gleis 1. Gastgeber Joachim Schröder und sein Team von Awo-Trialog haben die Sommerpause gut genutzt. Das neue Programm steht, die Flyer sind gedruckt und ausgelegt.

„Aktuell sind wir dabei, sie an möglichst vielen Stellen auszulegen“, sagt Schröder. „Wie immer, hoffen wir, eine gute Mischung aus alten Bekannten und neuen Gästen gefunden zu haben. Schon jetzt gibt es für eine Reihe von Terminen eine rege Ticketnachfrage.“

Saisonauftakt ist am Samstag, 7. September, mit dem Duo Heger & Maurischat GbR mit seinem Programm „Eine geht noch“. Mit Spitzen und Boshaftigkeiten schießen Annie Heger und Vanessa Maurischat verbale und musikalische Pfeile in Kopf und Herz der anderen. Sie fallen sich ständig ins Wort, lassen sich nicht ausreden und die Eine meint immer, sie könne es besser als die Andere. Großstadt meets Provinz, Chanson trifft Shanty, große Klappe stößt auf Kleinhirn und Pils auf Prosecco. Beide waren im November im Gleis 1. Nach der Vorstellung war Schröder und seinem Team sofort klar: „Die müssen wiederkommen!“

Zum ersten Mal im Gleis gastiert Boris Stijelja am Samstag, 26. Oktober, mit seinem Programm „Voll integriert – aber mein Schutzengel hat Burnout!“ Stijelja ist Kroate mit deutschem Migrationshintergrund: In Mannheim geboren und in Kroatien aufgewachsen. „Tja: So geht’s auch… Jetzt ist er wieder hier und will wieder zurück. Bis er wieder dort ist und dann nach Hause möchte. Kurz: Er hat es nicht leicht“, heißt es in der Ankündigung. „Sein deutschkroatisches Leben schwankt stets zwischen Cevapcici, Weinfest und Kehrwoche. In seinem Viertel gilt Deutsch als Fremdsprache – da kommt Boris mit dem Integrieren gar nicht nach.“

Am Samstag, 16. November, stehen dann gleich drei Künstlerinnen auf der Bühne. Das Gleis hat Damenbesuch: von Michèle Connah, Stefanie Görtemöller und Claudia Wölfel de Mejia. In ihrem Programm „Vier Hochzeiten und zwei Todesfälle“ wollen es die Damen endlich wissen: Wie funktioniert das mit dem glücklichen Leben? Nachdem sie ihre Scheidungen erfolgreich verarbeitet haben, gilt es da, wachsam zu sein.

Ein guter, alter Bekannter kommt am Samstag, 14. Dezember: Marco Tschirpke gastiert mit seinem musikalisch-politischen Jahresendzeit-Programm „Kalender – Deine Tage sind gezählt“.

Das Jahr 2020 startet dann im Gleis 1 am Freitag, 17. Januar, mit Frowin. Im Gepäck hat er bei seinem zweiten Gastspiel im Gleis sein drittes Soloprogramm: „Der Kanzlerchauffeur… bremst für Deutschland“. Als Merkels Fahrer umklammert Frowin das Lenkrad so fest wie Merkel ihren Thron und kutschiert sie sicher durch ihr Königreich. Doch diesmal gilt: Höchste Geheimhaltungsstufe! Mission Undercover! Und wie Frowin das hasst! Denn ihm geht’s wie seiner Chefin: Überraschungen liebt er nur, wenn er weiß, was passiert.

William Wahl, in Syke bekannt aus der A-Cappella-Formation Basta sowie als kongenialer Partner von Jens Heinrich Claassen, präsentiert sein erstes Soloprogramm am Freitag, 14. Februar. „Wahlgesänge“ ist es überschrieben, und darin schüttet er so richtig sein komödiantisches wie melancholisches und sarkastisches Herz aus.

„Einfach Complie-Katie“ heißt das zweite Programm von Katie Freudenschuss am Samstag, 7. März. Inspiriert von einem Tagebuch aus den 50er-Jahren entspinnt Katie Freudenschuss mit Verve und feiner Beobachtungsgabe ihre moderne und intelligente Comedy. Sie spielt und singt stimmgewaltig, schlagfertig und mit großer musikalischer Vielfalt.

Was soll man zu Sascha Korfs neuem Programm „Aus der Hüfte, fertig, los!“ am Freitag, 17. April, noch sagen, außer: Schnell Karten besorgen! Die beiden ersten Gastspiele im Gleis waren ratzfatz ausverkauft, und das Publikum tobte vor Begeisterung.

Mai und Juni stehen dann ganz im Zeichen von Syker Premieren: Am Freitag, 8. Mai, gastiert Vera Deckers zum ersten Mal im Gleis 1. „Wenn die Narzissten wieder blühen“, heißt ihr Programm. Die Narzissten haben die Macht übernommen. Verpackung ist wichtiger als Inhalt. Aufmerksamkeit ist die globale Währung. Existent ist nur noch, wer online ist, und der Lauteste gewinnt. Das ist einerseits schrecklich, andererseits zum Schreien.

Und am Freitag, 5. Juni, gibt Sia Korthaus mit ihrem Programm „Lust auf Laster“ ihr Syke-Debut. Jeder hat ein Laster. Oft haben sie den Reiz des Verbotenen und sind sexy. Es sei denn, es handelt sich um Putzwahn und Philatelie. Bei Sia Korthaus dreht sich alles um die Verlockungen des Lebens und dass wir ruhig zu unseren kleinen Sünden stehen sollten.

Der Vorverkauf hat für alle Veranstaltungen begonnen. Karten gibt es direkt im Gleis 1 zu erwerben sowie über alle Vorverkaufstellen von Nordwest-Ticket, zum Beispiel im Stadtbüro der Kreiszeitung an der Hauptstraße 6. Reservierungen sind möglich unter 04242/ 966 10 10 oder -11. mwa