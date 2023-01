Harley-Mysterium: Syker erhält Knöllchen aus Holland - und war nicht da

Von: Michael Walter

Knapp 250 Kilo schwer, gut 70 Jahre alt, keine Blinker, keine Federung… Die Harley von Rolf Kowalke ist ein echtes Liebhaberstück - und schwer zu fahren. Ohne Tricks kriegt man sie nicht mal an. „Damit fahre ich vielleicht 500 bis 600 Kilometer im Jahr. Aber ganz bestimmt nicht bis nach Holland“, sagt Kowalke. © Michael Walter

Rolf Kowalke soll dreimal sein mehr als 70 Jahre altes Motorrad falsch in den Niederlanden geparkt haben. Dabei ist der Sörhausener zu der Zeit nie in Amersfoort gewesen, sagt er. Er ignoriert die Strafzettel. Der Beginn eines internationalen Papierkrieges.

Sörhausen – Den entscheidenden Fehler hat Rolf Kowalke vielleicht ganz zu Anfang gemacht: Da hatte er die Post aus Holland gar nicht ernst genommen, die er da im Briefkasten vorfand. Einen Strafzettel sollte er bezahlen. Weil er mit seinem Motorrad angeblich in Amersfoort falsch geparkt haben soll. Kowalke hielt das für einen Fake. „Ich war nie da“, sagt er. Also hat er die Post ignoriert. Jetzt hat er ein Problem.

Auf den ersten Strafzettel folgte ein zweiter, den er ebenfalls ignorierte. Dann mehrere Mahnbescheide, zwischendurch ein drittes Knöllchen... Mittlerweile liegen die Forderungen der niederländischen Behörden bei 1500 Euro – pro Vorfall! Und Rolf Kowalke sieht sich mitten in einem internationalen Papierkrieg mit der Justiz.

Im letzten Frühjahr fing das alles an. Da kam das erste Knöllchen aus Amersfoort, einer 160.000-Einwohner-Stadt auf halbem Weg zwischen der deutschen Grenze und Amsterdam. Am 28. April um 18.18 Uhr soll Rolf Kowalke dort seine Harley Davidson falsch geparkt haben. Das zweite Knöllchen kam kurz darauf: Wieder aus Amersfoort. Wieder angeblich falsch geparkt: Diesmal am 9. Juni um 18.25 Uhr. Ein drittes Knöllchen für Falschparken ist ausgestellt für den 21. Mai um 14.43 Uhr.

„Das ist nicht mein Kennzeichen, das da angegeben ist.“

Weshalb der 54-Jährige alle drei zunächst ignoriert hat, klingt einleuchtend: „Ich war nie dort, und vor allem ist das nicht mein Kennzeichen, das da angegeben ist.“

In der Tat gibt es einen kleinen, aber entscheidenden Unterschied: In den Strafzetteln und allen folgenden Schreiben der niederländischen Behörden ist das Kennzeichen DH-F 8 H angegeben. Also ein sogenanntes „Oldtimer“-Kennzeichen für ein historisches Fahrzeug. Kowalkes Harley ist zwar Baujahr 1950 und damit eindeutig ein Oldtimer – sie hat aber kein H-Kennzeichen. Sondern die ganz reguläre Zulassung DH-F 8 – ohne H. „Die Maschine war nie abgemeldet“, erklärt Kowalke. „Das ist immer noch das Originalkennzeichen von 1991. Ohne H, ohne blauen Europa-Streifen und in einem ungewöhnlichen Format, für das ich lange kämpfen musste, damit ich dafür überhaupt die Zulassung kriege. Deshalb hab ich es auch immer behalten.“

Das hat Kowalke auch den Behörden in Holland mitgeteilt. Die bleiben allerdings bei ihrer Meinung: Das Kennzeichen – mit H – sei auf den Sörhausener registriert. Also soll er zahlen.

Dass er selber zu den fraglichen Zeiten nicht in Amersfoort gewesen ist, kann Kowalke beweisen. Interessiert aber gar nicht. Denn in Holland gilt pauschal: Haftbar ist immer der Halter des Fahrzeugs.

DH-F8 ist seit über 30 Jahren das Kennzeichen der Maschine von Rolf Kowalke. Ohne H für „historisch“ wohlgemerkt, wie es auf den Strafzetteln und Bußgeldbescheiden aus Holland steht. © Michael Walter

Rolf Kowalke nahm sich einen Anwalt, der legte Widerspruch ein. Die Justizbehörden in Holland blieben jedoch bei ihrer Auffassung und wiesen den Widerspruch ab. Jetzt setzte sich Kowalke direkt mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung. „Laut deren Unterlagen gibt es mein Kennzeichen mit H tatsächlich. Ich müsste jetzt den Beweis erbringen, dass ich nicht der Inhaber bin“, gibt er das Gespräch wieder. „Ein Foto von meinem Kennzeichen würde aber nicht ausreichen. Ich bräuchte eine beglaubigte Auskunft vom Kraftfahrtbundesamt in Flensburg. Darum kümmere ich mich nächste Woche.“

Bleibt die Frage: Wie haben die holländischen Behörden das Kennzeichen überhaupt aufgenommen? Handschriftlich? Oder fotografiert? Oder Videos ausgewertet? Auch darum will Kowalke sich jetzt kümmern und die Beweisunterlagen anfordern.