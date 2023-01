Cyclomedia fotografiert Straßenzüge im Landkreis Diepholz ab

copy-of-sy_vwdaffd1be7b503eafe9a57dcd933495794.jpg © Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Die Firma Cyclomedia fährt aktuell mit einem Kamera-Auto durch den Landkreis Diepholz und fotografiert Straßenzüge. Gesichter und Kennzeichen werden anonymisiert.

Landkreis – Ungewöhnliche Autosichtung am Freitag in Nordwohlde. Ein Kleinwagen mit Kameras und Laserscannern auf dem Dach fotografiert Straßen und Häuser. Eine Anwohnerin vermutet eine große amerikanische Suchmaschine dahinter und ruft in der Redaktion an. Sie möchte verhindern, dass ihr Haus auf der Plattform zu sehen ist. In der Vergangenheit hatte sie dies erfolgreich verhindert. Auf den Türen des Autos prangt der Name Cyclomedia. Doch was hat es mit dem ungewöhnlichen Fahrzeug auf sich?

Aufnahmen für interne Unternehmenszwecke, beispielsweise von Energieversorgern

Cyclomedia Deutschland ist, so hat die Recherche ergeben, ein Unternehmen, das sich auf die großflächige und systematische Aufnahme von Panoramabilddaten im öffentlichen Raum spezialisiert hat. Laut Firmenangaben werden die Bilder nicht im Internet veröffentlicht, sondern sollen ausschließlich internen Unternehmenszwecken dienen.

Kunden der Firma sollen Kommunen und Energieversorger sein, wie die EWE-Netz, die laut Cyclomdia Interesse an den Bildern bekundet hätte. Der Vorteil für die Unternehmen läge darin, so Unternehmenssprecherin Jule Spoelstra, genau zu wissen, wo Straßenbeleuchtungen, Bäume oder Schächte verlaufen. „Damit wüssten sie sofort, wo sie bohren oder baggern müssten“, so Spoelstra. Bevor Cyclomedia den Nutzern die Bilder zur Verfügung stellt, würden Gesichter und Kfz-Kennzeichen nach Unternehmensangaben unkenntlich gemacht werden. Laut Cyclomedia fährt das Fahrzeug mehrere Landkreise in der Region ab. Welche genau, konnte das Unternehmen auf Anfrage nicht mitteilen.

Wer mit den Aufnahmen nicht einverstanden ist, kann sich direkt an Cyclomedia wenden und Widerspruch einlegen oder sich an den Verein Selbstregulierung der Informationswirtschaft (SRIW) wenden.