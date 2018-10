Tag der Regionen im Okeler Nostalgie-Museum: Gute Resonanz

Mit Cowboy und Dieselfeeling

+ © Jantje Ehlers Neben Motorengeheul, Musik und Modenschau drückten auch die Asendorfer Country-Skifflers der Veranstaltung im Nostalgie-Museum ihren Stempel auf. © Jantje Ehlers

Okel - Von Heiner Büntemeyer. „Mit Cowboy- und Dieselfeeling“ hat sich das Nostalgie-Museum in Okel am Tag der Regionen beteiligt. „Bei uns hat die Hütte gebrannt“, zog Elke Kaeding abends Bilanz. Die Gäste gaben sich die sprichwörtliche Türklinke in die Hand.