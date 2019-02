Der Countdown läuft

Barrien - VON MICHAEL WALTER. Wenn am Sonntag die Barrier Kirchengemeinde die Einweihung ihres neuen Gemeindezentrums feiert, beginnt einen Steinwurf davon entfernt eine Uhr zu ticken. Denn dann startet der Countdown für den Abriss des historischen Alten Pfarrhauses. Und niemand weiß, wie lange er läuft oder ob er noch aufzuhalten ist.

Im März ist die Kirchengemeinde mit ihren eigenen Aktivitäten aus dem Alten Pfarrhaus raus. Der Spielkreis, den die Kirche dort betreibt, darf noch bis zu den Sommerferien bleiben. „Danach steht das Gebäude leer. Und wenn sich kein neuer Nutzer findet, besorgen wir uns drei Angebote für den Abriss - und reißen dann ab“, hatte Kirchenvorstand Hartwig Seevers erst vor wenigen Wochen noch einmal in der Kreiszeitung bekräftigt.

Bekannt sind diese Überlegungen seit 2016. In Barrien haben sie zwar einen Aufschrei der Entrüstung ausgelöst. Passiert ist darüber hinaus aber so gut wie nichts.

Zuletzt hatte die SPD-Fraktion im Syker Stadtrat eine Befragung aller Einwohner im Barrier Kirchspiel angekündigt, ob sie das historische Fachwerkgebäude als erhaltenswert empfinden (wir berichteten). Barriens Ortsbürgermeister Manfred Nienaber kann darüber nur den Kopf schütteln. „Die müssen die Bürger nicht fragen, ob sie das Haus erhalten wollen oder nicht. Die Frage muss sein: Wie viel Geld wollt ihr dafür hergeben?“

Dass die Barrier das Gebäude erhalten wissen wollen, steht für Nienaber außer Frage. „Wir haben dazu 300 Unterschriften seit 2017 liegen.“ Die habe damals die Interessengemeinschaft Pastorenhaus um Christiane Palm-Hoffmeister und Johann Hüneke innerhalb kürzester Zeit gesammelt, erinnert sich Nienaber. Das sei zwar kein vollständiges und repräsentatives Meinungsbild, aber allemal aussagekräftig genug. Um das zu bestätigen, braucht es seiner Ansicht nach keine neue Umfrage.

Was Nienaber jedoch viel mehr ärgert, ist, dass die Barrier es nicht hinbekommen, diesen grundsätzlich vorhandenen Willen zur Erhaltung des Gebäudes auch zu manifestieren und in konstruktive Wege zu leiten. „Keiner nimmt das Heft in die Hand und jeder zeigt mit dem Finger auf die Anderen.“ Nienaber weiß: Das muss ein Ende haben, wenn die Barrier den Abriss noch verhindern wollen. Die zentrale Frage dabei lautet für ihn: Wo soll das Geld für die unvermeidliche Sanierung des Gebäudes herkommen? Im Raum steht die geschätzte Summe von einer Million. „Wer soll das bezahlen? Die Kirche will nicht, die Stadt kann nicht.“ Bleibt für Nienaber nur eine Lösung: „Die Barrier selbst müssen das Geld aufbringen.“

Crowdfunding heißt das auf Neudeutsch. „Ich hab mir gesagt, ich fang mal an und gebe mit meiner Familie 1000 Euro. Ein guter Freund von mir gibt auch 1000 Euro - vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und wenn all die Bürger, die sagen, sie wollen, dass dieses Haus nicht abgerissen wird, auch in ihr Portemonnaie greifen, dann haben wir den nächsten Förderverein. Und vielleicht gibt ja auch das eine oder andere Unternehmen aus dem Stadtgebiet noch ein bisschen Geld dazu.“

Auf diese Weise die benötigte Million zusammenzukriegen, hält Nienaber zwar für unrealistisch - zumindest im ersten Schritt. „Wir könnten damit aber sicher stellen, dass das Haus erst mal stehen bleibt. Die Sanierung und wie es danach genutzt werden soll, kann man dann noch später regeln. Nur umfallen darf es bis dahin nicht.“

Bisher habe er sich ganz bewusst aus der Diskussion etwas zurückgehalten, sagt Nienaber. Jetzt bietet er an: „Ich würde das in die Hand nehmen.“ Einer muss es ja schließlich machen. Und die Uhr tickt.