Coronavirus sorgt für viele Absagen

Syke - Das Coronavirus ist im Landkreis Diepholz angekommen. Die Sorge vor einer Ausbreitung hat viele Organisatoren von Veranstaltungen vor ein Dilemma gestellt: Am Angebot festhalten oder die Notbremse ziehen? Für ganze Reihe von Veranstaltungen trafen jetzt Absagen ein. Eine Übersicht:

Das Benefiz-Konzert „Big Band 4 Ghana“, das eigentlich für den kommenden Samstag vorgesehen war, fällt aus. Diese Entscheidung haben am Mittwochnachmittag die Big-Band-Leiterin Jutta Röscher, Pastorin Katja Hermsmeyer und Georg Buismann vom Organisationsteam getroffen. In einer Presseinformation erklären sie: „Den Veranstaltern und der Big Band tut es sehr leid, auch für die nichtstaatliche Hilfsorganisation Shepherd‘s Heart. Durch die Benefizveranstaltung sollte ein Beitrag für die Inneneinrichtung der Schule geleistet werden, die sie gerade in Accra baut.“ Ob es einen neuen Termin für das Konzert gibt, steht angesichts der momentan „unübersichtlichen Situation“ noch nicht fest.

Der Konzertverein Jazz-Folk-Klassik (JFK) teilt mit, dass das für den 20. März geplante Konzert mit dem ukrainischen Pianisten Artem Yasynskyy abgesagt wird. Dazu habe man sich gemeinsam mit der Kreissparkasse Syke entschlossen, erklärte der Vorsitzende Gerd Harthus in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltung soll an einem „späteren Zeitpunkt“ nachgeholt werden. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Verschoben wird auch das für den kommenden Samstag geplante Konzert „Ziemlich beste Freundinnen“ in den Räumen der Tanzschule Sonja Augustin. Die Show wird verschoben, auch dort behalten die Tickets ihre Gültigkeit. Ein neuer Termin steht hier allerdings bereits fest: Es ist der 3. Juli.

Der für den kommenden Samstag geplante Kommissionsbasar „Rund ums Kind“ im Kindergarten Regenbogenland in Barrien ist ebenfalls abgesagt worden. Die Lebenshilfe zog ihre Bereitschaft zurück, die Räume für den traditionsreichen Basar zur Verfügung zu stellen – und nahm damit den Organisatorinnen um Christina Eggers-Lentz die Entscheidung ab. Ob es einen „Sommerbasar“ im Mai oder Juni gibt, möchte Eggers-Lentz von der Entwicklung der Lage abhängig machen. Ein großes „Fällt aus“ steht auch auf dem Ankündigungsplakat der „Kinderkleiderspielzeugbörse“ in der Grundschule Heiligenfelde. Eigentlich sollte es dort am 21. März rundgehen.

Enttäuschung herrscht bei den Organisatoren des 20. Syker Formationsfestivals: Die Syker Tanzsportler mussten schweren Herzens ebenfalls ihr Event, das am 21. und 22. März die Olympiahalle zum Beben bringen sollte, absagen. Es laufen erste Überlegungen für ein späteres „Alternativ-Event“, erklärt Sportwartin Friederike Evers-Ellerbruch.

Schließlich haben sich die Stadtjugendfeuerwehr, die Leitung der Syker Feuerwehren sowie die Syker Stadtverwaltung darauf geeinigt, das Stadtindiacaturnier der Syker Jugendwehren abzusagen.