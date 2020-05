Corona im Landkreis Diepholz: Mit Lieferservice und Online-Weinproben durch die Krise

Die Corona-Pandemie hat den Landkreis Diepholz immer noch fest im Griff. Das spürt auch der Einzelhandel deutlich. In Twistringen gibt es nun einige kreative Ideen gegen die Auswirkungen der Corona-Krise.

Update, 19.30 Uhr: Im Landkreis Diepholz sind aktuell 50 Personen akut an Covid-19 erkrankt. Die Zahl der bisher bestätigten Corona-Infektionen steigt auf 354 Personen - zwei mehr als am Vortag. 23 Personen sind im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben. Zwölf Patienten werden stationär behandelt, eine Person muss intensivmedizinisch betreut und beatmet werden.

Corona im Landkreis Diepholz: Tafel in Syke öffnet wieder

Update, 17.15 Uhr: Die Corona-Pandemie hatte auch in Syke zur Schließung der Tafel geführt und damit eine unsichere Zeit für viele Bedürftige eingeläutet. Nachdem zahlreiche Engagierte mit ihren Spenden am Syker Gabenzaun die Zeit überbrückt haben, startet die Syker Tafel nun am 12. Mai wieder in den regulären Betrieb.

Wobei: Regulär sind nur die Zeiten der Lebensmittelausgabe. So wurden in den vergangenen Tagen nicht nur bauliche Änderungen an der Ausgabestelle vorgenommen, auch zahlreiche Maßnahmen zur Erfüllung der strengen Hygieneauflagen sollen zur Tafel-Wiedereröffnung umgesetzt werden. „Unsere Kunden werden sich zu ihrem und dem Schutz unserer Mitarbeiter auf längere Wartezeiten unter Einhaltung der Abstandsregeln einstellen müssen“, so Tafelsprecher Ralf Grey.

Und dennoch: Viele Bedürftige werden die Wiedereröffnung der Tafel nach der coronabedingten Schließung sehr begrüßen. Auch wenn sie durch die mehr als 650 Spendentüten bei der zweiten „Syker Gabenzaun“-Aktion zwischenzeitlich gut versorgt wurden.

Coronavirus im Landkreis Diepholz: Tafel in Bassum startet wieder

Update, 16.20 Uhr: Im Leben vieler Menschen ist sie essentiell wichtig, jetzt öffnet sie wieder: Die Tafel in Bassum wird ab sofort wieder jeden Freitag zwischen 14 und 16.30 Uhr wieder Lebensmittel an ihre Kunden ausgeben. Die Corona-Pandemie hatte dem Unterfangen in den letzten Wochen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

„Wir freuen uns, wieder etwas Normalität in das Leben unserer Kunden bringen zu können“, zeigt sich nun der Vorsitzende der Tafel, Anders Niedenführ, begeistert.

Alles wie immer ist bei der Tafel jedoch auch nicht. Die Mitarbeiter haben einen Rundgang bei der Lebensmittel-Abgabe eingerichtet. „Die Kunden können dann nicht mehr hin und her laufen, sondern gehen nur einmal durch und nehmen dabei die Waren“, erklärt Niedenführ das Konzept. Unterstützung bei der Ausgabe gibt es auch diesmal wieder durch freiwillige Helfer. „Vor allem die Senioren wollen unbedingt wieder mit anpacken“, so Niedenführ über das Engagement der Helfer.

Anders sieht es jedoch gerade bei der Kleiderkammer aus. Hier könne aus Platzgründen das Abstands- und Hygienekonzept der Tafel nicht angewendet werden. Die Kleiderkammer muss weiterhin geschlossen bleiben.

Coronavirus im Landkreis Diepholz: Hohe Bußgelder für Quarantäneverstöße bei Erntehelfern

Update, 15.10 Uhr: Erntehelfer, die aus dem Ausland nach Deutschland einreisen, sind derzeit verpflichtet, 14 Tage in Quarantäne zu gehen. Das heißt, sie dürfen auf den Feldern zwar arbeiten, aber beispielsweise nicht einkaufen. Die Einhaltung dieser Vorschrift werde laut Landkreis Diepholz kontrolliert. Das Bauordnungsamt und das Ordnungsamt übernehmen diese Aufgabe. Nichteinhaltungen der Auflagen werden als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Die Saisonarbeitskräfte erwarte dann ein Bußgeld zwischen 500 und 10.000 Euro pro Verstoß.

Für Saisonarbeitskräfte gilt für die ersten drei Monate keine gesetzliche Verpflichtung, den Wohnort zu melden. Dadurch würde das Auffinden eines Erntehelfers, der sich nicht in der verpflichteten Quarantäne befindet, erschwert werden. Die Polizei würde in so einem Fall hinzugeschaltet werden. (lmr)

Coronavirus im Landkreis Diepholz: Kreative Lösungen gegen die Auswirkungen der Pandemie

Update, 14.20 Uhr: Kreative Ideen, neue Konzepte und die Digitalisierung: Das ist es, was Einzelhändler derzeit offenbar gut durch die Corona-Krise bringt. Zumindest, wenn man nach Twistringen blickt. Dort ist die einstige Geschäftemeile an der B51 mittlerweile stark ausgedünnt, aber die verbliebenen Betriebe warten derzeit mit zahlreichen und letztlich auch erfolgreichen Ideen auf, um die Corona-Pandemie zu überstehen.

Während Michael Geisler von M.G. Fashion etwa auf Gutscheine und ein „Stay at home“-T-Shirt setzt, bieten die Buchhandlung Dauelsberg am Markt und der Weinladen Beverino einen Lieferservice an. Buchverkäuferin Bettina Schwarze hatte mit dem Wettbewerb „KiCK! Kinder in der Corona Krise“ eine kreative Idee, um die Corona-Pandemie zu überstehen. Und Michael Poehlemann vom Weinladen Beverino? Der setzt seit Neustem auf Online-Weinproben.

Coronavirus im Landkreis Diepholz: Weyher Bürgermeister will Spielplätze wieder öffnen

Update, 11.30 Uhr: Weyhes Bürgermeister Frank Seidel hat sich am Montagabend mit einer Videobotschaft an die Bürger gewendet. Darin heißt es, in der Gemeinde Weyhe habe es über das Wochenende eine Neu-Infektion mit dem Coronavirus gegeben, sodass die Gesamtzahl nun bei 43 Corona-Fällen liegt. 41 davon seien jedoch bereits wieder genesen, so Seidel.

Darüber hinaus spricht sich der Weyher Bürgermeister dafür aus, dass zum Beispiel Kinderspielplätze bald wieder geöffnet werden sollten. Hier erwartet der Politiker eine Entscheidung auf der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch. Zum Abschluss mahnte er die Bürger, sich weiterhin an die Corona-Maßnahmen zu halten: „Man darf auch nicht vergessen, dass die Pandemie noch lange nicht besiegt ist.“

Coronavirus im Landkreis Diepholz: Wochenmärkte erfahren starken Zulauf

Update, 5. Mai, 10.30 Uhr: Im Fokus der Berichterstattung rund um die Corona-Krise stehen häufig strauchelnde Unternehmen und rückläufige Umsätze. Doch es gibt auch Branchen, die gerade in der Corona-Pandemie wieder aufblühen. Dazu gehört der altbekannte Wochenmarkt. Viele Kunden schätzen dort die Freiheit an der frischen Luft im Gegensatz zum Gedränge durch verwinkelte Supermarkt-Gänge.

„Obgleich alle die Abstände einhalten, herrscht eine erstaunliche Nähe“, sagt Mario Kampe, der bereits seit vielen Jahren mit seinem Bio-Gemüsestand auf dem Wochenmarkt in Kirchweyhe verkauft. Dort herrscht seit einiger Zeit deutlich mehr Nachfrage als sonst. „Piet“ Wittrock verkauft Fisch auf dem Markt und vermutet, dass viele Menschen jetzt einfach wieder mehr kochen. Aber auch andere Hobbys sind gefragt. So bringt Jörn Petersohn aus Steyerberg nun neben Blumen und Kräutern auch vermehr Jungpflanzen zum Markt mit. Auch die Gartenarbeit hat während Corona nämlich offenbar Konjunktur.

Coronavirus im Landkreis Diepholz: Drei Neu-Infektionen im Vergleich zum Vortag

Erstmeldung, 4. Mai: Landkreis Diepholz - Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Diepholz hat sich auf 352 erhöht. Dies teilte die Kreisverwaltung am Montagnachmittag mit. Demnach gibt es drei Infektionen mehr als am Vortag. Akut infiziert sind derzeit nur noch 49 Personen, die Zahl der Corona-Todesfälle hat sich nicht erhöht und liegt bereit seit mehreren Tagen konstant bei 23.

Gestiegen hingegen ist die Zahl der Genesenen. So konnten mittlerweile laut Kreisverwaltung 280 Menschen symptomfrei ihre Quarantäne wieder verlassen. Ihnen gegenüber stehen 90 Personen, die sich derzeit zur Abklärung einer Covid-19-Erkrankung noch in Quarantäne befinden und zwölf Patienten, die mit schweren Symptomen im Krankenhaus liegen – einer von ihnen muss intensivmedizinisch betreut und beatmet werden.

Coronavirus im Landkreis Diepholz: Lokale Unternehmen schwer von Pandemie getroffen

Derweil teilte die Wirtschaftsförderung im Landkreis Diepholz mit, dass zahlreiche hiesige Unternehmen schwer von der Corona-Pandemie getroffen wurden. So hätten nach aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit bis Ende April 1.780 der insgesamt 5.919 Betriebe im Landkreis Diepholz Kurzarbeitergeld beantragt. Viele Unternehmen versuchen, ihre Kosten so weit wie möglich zu reduzieren. Um das Infektionsrisiko zu senken, arbeiten Mitarbeiter im Homeoffice. Wie viele es im Landkreis Diepholz sind, darüber gibt es keine Zahlen. Per Telefon- und Videokonferenzen halten sie Kontakt zur Firmenzentrale.

Wie die Wirtschaftsförderung im Landkreis Diepholz weiter berichtet, können kleine und mittelständische Unternehmen für die erforderliche Technik vom Digitalbonus des Landes Niedersachsen profitieren. Weitere 15 Millionen Euro sind demnach vor dem Hintergrund der Coronakrise für das Förderprogramm „Digitalbonus.Niedersachsen“ freigegeben worden.

Coronavirus im Landkreis Diepholz: Weitere Lockerungen in Aussicht

Dabei geht es inzwischen für viele Unternehmen langsam wieder bergauf. Am Montag wurde bekannt, dass es in Deutschland ab dem 11. Mai weitere Lockerungen geben soll. So sollen auch Geschäfte mit über 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder öffnen dürfen. Hinzu kommen erste Lockerungen für Restaurants, Gaststätten, Cafés sowie Kosmetik- und Nagelstudios. Auch Hotels sollen schrittweise wieder hochgefahren werden.

Wie die neuen Regelungen genau aussehen und unter welchen Bedingungen die Geschäfte wieder öffnen, wird das Land Niedersachsen vermutlich nach der Bund-Länder-Beratung am Mittwoch mitteilen. Hier dürfte sich auch entscheiden, wie die Regelungen im Landkreis Diepholz umgesetzt werden.

