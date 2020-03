Corona: Noch mehr Absagen

Syke – Die Welle der corona-bedingten Veranstaltungsabsagen schwappt weiter über das Syker Stadtgebiet: • Die Stadt Syke hat bereits die Veranstaltungen im Rathaus, in der Stadtbibliothek und im Theater abgesagt. Die Hallenbäder sind ebenfalls geschlossen (wir berichteten). Ab Montag sind zusätzlich auch die Kindergärten, Sporthallen und die Stadtbibliothek für vier Wochen geschlossen. Eine Notbetreuung wird in den Kitas Gesseler Feldmäuse und Wundertüte eingerichtet. Das Bürgerbüro im Rathaus bleibt weiterhin geöffnet. Allerdings bittet die Verwaltung, genau abzuwägen, ob ein Besuch des Rathauses notwendig ist und in diesem Fall online einen Termin zu vereinbaren (www.syke.de). Standesamtliche Trauungen finden nach wie vor statt. • Das Kreismuseum wird ab sofort und bis auf Weiteres geschlossen. Das betrifft auch die Aufführungen der Theaterwerkstatt heute und morgen („Lang man düchtig too“) entfallen. Alle gekauften Karten werden rückerstattet.

• Ausfallen müssen auch die Namenlosen Tage vom 27. bis 29. März im Jugend- und Kulturzentrum am Lindhof. Die Stadt Syke hat den Veranstaltungsort wegen der potenziellen Ansteckungsgefahr vorübergehend bis auf Weiteres geschlossen. Das teilt Matthias Müller vom Orga-Team mit.

• Damit fällt auch der Spieletreff heute an gleicher Stelle aus.

• Der Fachdienst Jugend bei der Kreisverwaltung teilt mit, dass sein Infoabend „Pflegeeltern werden – Eine Aufgabe für Sie?“ am Mittwoch, 18. März, um 19 Uhr im Kreishaus Syke ausfällt. „Angesichts der akuten Infektionsgefahr haben wir uns entschieden, dass der Info-Abend nicht stattfindet“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises.

• Der Landsitz Wachendorf verschiebt seinen Saisonstart und sagt die für morgen geplante Eröffnungsveranstaltung „Ich mach Druck – Würdigung traditioneller Techniken“ ab. „Auch wenn wir ganz bestimmt eine Veranstaltung mit weniger als 1000 Teilnehmern sind“.

• Die Christuskirchengemeinde schließt mit sofortiger Wirkung und zunächst bis zum 15. April das Gemeindehaus für alle Gruppen und Veranstaltungen. • Die Kinderkirche am morgigen Sonntag fällt aus. • Auch das für den 17. April mit dem Bremer Chor Northern Spirit geplante Konzert in der Christuskirche ist auf unbestimmt verschoben. • Normale Gottesdienste finden weiterhin statt.

• Der Frühjahrsputz beim TSV Barrien am 21. März fällt aus Auch den Sportbetrieb hat der Verein vorläufig eingestellt.

• Das Vorwerk sagt alle öffentlichen Veranstaltungen bis zum 14. April ab. Die ständige Ausstellung kann zu den regulären Öffnungszeiten weiterhin besucht werden. • Die Freie Gemeinde sagt alle Veranstaltungen bis einschließlich 28. März ab. Das betrifft auch die Gottesdienste am Sonntag. • Die Kirchengemeinde Barrien hat alle Gottesdienste sowie alle weiteren Veranstaltungen bis zum 19. April abgesagt. Das betrifft auch den Mini-Gottesdienst heute. Das Hachehuus ist ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen. Das Kirchenbüro ist telefonisch erreichbar. Zu Beerdigungen und Trauerfeiern ist nur noch der engste Familienkreis zugelassen. „Nach heutigem Stand planen wir, die Konfirmationen an den festgesetzten Terminen durchzuführen“, teilt der Kirchenvorstand mit. „In welcher Form und mit welchem Personenkreis werden wir dann den Umständen anpassen. Die Abendmahlsgottesdienste vor den Konfirmationen fallen aus.“ • Auch die katholische Kirchengemeinde St. Paulus sagt die Gottesdienste an den Wochenenden ab. Ebenso fallen alle weiteren Veranstaltungen in der kommenden Woche aus. Dazu habe das Bistum Osnabrück aufgefordert, heißt es in einer Pressemitteilung des Pfarramts. Diese Schritte seien nötig „aus Solidarität mit den durch das Virus am meisten Gefährdeten“. Als Alternative empfiehlt das Bistum die Nutzung medialer Gottesdienstangebote und das persönliche Gebet. • Der Ortsrat Osterholz-Gödestorf-Schnepke hat die Aktion „Drei Dörfer räumen auf“ am 21. März verschoben. Einen neuen Termin gibt es noch nicht. „Wir wollen das aber auf jeden Fall noch dieses Jahr nachholen“, sagt Ortsbürgermeister Andreas Schmidt. • Der Verein Unser Freibad Syke teilt mit: Der Vorstand hat beschlosse, die für nächsten Montag um 18 Uhr im Bistro Delcasy angesetzte Jahreshauptversammlung auf unbestimmte Zeit zu verschieben. „Aufgrund der aktuellen Gefährdungslage durch das Corona-Virus möchten wir unsere Mitglieder keinen unnötigen Risiken aussetzen“, heißt es in einer Presseemitteilung des Vorstands. „Ein neuer Termin ist selbstverständlich noch in diesem Jahr vorgesehen und wird auf dem satzungsgemäßen Weg bekannt gegeben“, so der Vorstand. mwa