Helfende Hände in der Corona-Krise: Hilfsangebote im Landkreis Diepholz

Helfende Hände in Zeiten der Corona-Krise sind enorm wertvoll. Im Landkreis Diepholz sind viele Hilfsangebote entstanden. Wir bieten einen Überblick.

Die Corona-Krise bestimmt auch im Landkreis Diepholz das öffentliche Leben. Das Land Niedersachsen hat umfangreiche Einschränkungen erlassen. Die Bevölkerung soll soziale Kontakte möglichst minimieren. In dieser Zeit sind viele Initiativen entstanden, die ihre Hilfe anbieten. Wir geben einen Überblick.

Aufruf: Helfen Sie selbst oder ein Verein/Initiative auch in der Corona-Krise und sind nicht bei uns aufgeführt, schicken Sie uns eine kurze Mail mit einer kurzer Beschreibung des Angebots an die Online-Redaktion. Wir erweitern den Überblick gerne. Gutes Gelingen allerseits!

Corona-Krise: Private Hilfsangebote im Landkreis Diepholz

Bassum: Jeden Morgen um 11 Uhr musiziert Silke Gollmer für ihre Nachbarn in Bassum. Inspiriert wurde die Flötistin von den Balkonkonzerten in Italien.

Barenburg: Ariane Meyer aus Barenburg brauchte in Corona-Zeiten Ablenkung von den Hiobsbotschaften aus der Welt. Sie entschloss sich, ein Näh-Projekt für Behelfsmasken zu starten, bei dem sie jeder unterstützen kann. Ariane Meyer ist zu erreichen unter Tel. 01 73 /6 73 82 67 und 0 42 73 / 5 80 76 64 sowie per E-Mail an ariane.meyer.svw1899@gmail.com.

Diepholz: Diepholzer engagieren sich für Mitbürger, die zur Corona-Risikogruppe gehören und Hilfe brauchen. Für Menschen in hohem Alter, mit Immunschwäche oder Grunderkrankungen übernimmt die Gruppe ehrenamtlich Lebensmitteleinkäufe, Besorgungen und Erledigungen wie Apotheken- und Postgänge. Wer Unterstützung benötigt, melde sich unter der Telefonnummer 0157/33259509.

Syke: Die private Initiative „Syke für Syke - füreinander da!“ will sich den älteren Mitbürgern widmen - auch Menschen aus Risikogruppen soll geholfen werden. Ziel soll es sein, den hilfsbedürftigen Menschen bei den alltäglichen Besorgungen und Behördengängen Unterstützung anzubieten. Für diese Botengänge werden auch noch Helfer - „Buddys“ - gesucht. Das Hilfetelefon ist montags bis freitags zwischen 8 und 17 Uhr unter der Nummer 04242-6558122 erreichbar. Neue „Buddys“ können sich per Mail an sykewirhelfen@web.de wenden.

Corona im Landkreis Diepholz: Hilfsangebote von Vereinen und Kirchen

Diepholz: In der Corona-Krise hat auch der Computer-Club Diepholz (CCD) seinen Unterrichtsbetrieb bis auf Weiteres eingestellt. Nun produzieren CCD-Mitglieder Behelfsmasken, die der Verein direkt an das Diepholzer Gesundheitsamt zur weiteren Verteilung weitergibt. www.cc-diepholz.de

Nordwohlde: Mitglieder des Turnvereins TVW Nordwohlde wollen in der Corona-Krise ihre Mitmenschen unterstützen. Vom Gassi gehen mit dem Hund über Medikamente aus der Apotheke holen bis hin zum Abholen der Post wird alles übernommen, wofür man das Haus verlassen müsste. Und so funktioniert es: Wer in Bassum und Nordwohlde Hilfe benötigt, ruft Melvin Majowski (0176/30198931) oder Yannik Wojciechowski, (0176/30711429) an. Die stellen die Anfrage in die WhatsApp-Gruppe und wer aus dem Verein das übernehmen möchte, meldet sich.

Landkreis Diepholz: Die Landfrauen im Südkreis nähen Behelfsmasken. Wer die Aktion der Landfrauen unterstützen möchte, sei es mit dem Nähen von Masken oder Stoffspenden, kann sich an folgende Ansprechpartner wenden. Landfrauen Diepholz: Ulrike Meyer, Tel. 0171/6419253 (am liebsten per WhatsApp), Landfrauen Barnstorf: Imke Abeling, Tel. 05442/8055901.

Bruchhausen-Vilsen: Wer den Schritt vor die Haustür in Zeiten der Corona-Krise nicht wagt oder wem es aus Alters- und Krankheitsgründen nicht möglich ist, selbst einkaufen zu gehen, für den bieten die Kirchengemeinden Bruchhausen und Vilsen nun Hilfe an. Fünf bis sechs Teamer aus der Jugendarbeit haben sich dazu bereit erklärt, für die angesprochenen Gruppen einkaufen zu gehen. https://www.kirche-bruchhausen-vilsen.de

Bücken: Für hilfsbedürftige und ältere Personen bieten ehrenamtliche Helfer der Kirchengemeinde Bücken einen Einkaufsservice an. Als Ansprechpartnerin fungiert Pastorin Ann Kristin Mundt (Telefon 042 51/92169, Mail ann_kristin.mundt@evlka.de).

Syke-Barrien: Auch die Kirchengemeinde Barrien will in der Corona-Krise Hilfe anbieten. Unter dem Motto „Kirche Barrien hilft“ wollen fleißige Helfer Menschen Unterstützung anbieten - zum Beispiel beim Abholen von Rezepten oder bei den Einkäufen. Die jungen Teamer zwischen 14 und 25 Jahren bieten schnelle und unkomplizierte Hilfe an. Hilfesuchende können sich zwischen 9 und 20 Uhr unter dieser Telefonnummer melden: 04242 / 937 74 33.

Syke-Heiligenfelde: In Heiligenfelde bieten junge Kyffhäuser-Mitglieder ihre Hilfe an. So können die Helfer zum Beispiel Einkäufe übernehmen oder Rezepte und Medikamente abholen. Ältere oder erkrankte Mitbürger können sich melden bei Günter Otersen unter 04240 / 371 oder beim zweiten Vorsitzenden Reinhold Hamann unter 04240/484.

Corona-Krise im Landkreis Diepholz: Weitere Hilfsangebote

Sulingen: Der Bauverein Sulingen unterstützt in Corona-Zeiten Mitbürger im Alltag. Unterstützung gibt es unter anderem beim Einkauf, bei Behördengängen, bei Fahrten zum Arzt, beim Ausfüllen von Formularen oder auch, wenn jemand im Krankenhaus liegt und die Blumen zuhause gegossen werden müssen. Zu den künftig geplanten Öffnungszeiten – dienstags bis donnerstags jeweils von 9 bis 12 Uhr – stehen hier als Ansprechpartnerinnen Anja Miera und Yvonne Balke bereit; telefonisch (0 42 71 /7 23 91 98) und per E-Mail (servicepunkt.sulingen@kabelmail.de). Außerdem sind Kontaktmöglichkeiten für Mitglieder des Bauvereins eingerichtet, die eine zusätzliche Betreuung wünschen: Tel. 01 72 / 5 45 39 96 (E-Mail: betreuung.bauverein@kabelmail.de).

Sulingen: Der Unternehmer Hamzi Ibrahim aus Sulingen nutzt seine Dienstwagen in der Corona-Krise, um einen kostenlosen Einkaufsservice für Alte und Geschwächte anzubieten. Wer Hilfe benötige, könne sich unter der Telefonnummer 01 72 / 5 17 42 81 rund um die Uhr an ihn wenden; wer lieber eine weibliche Ansprechpartnerin kontaktieren möchte, möge sich unter 01 52 / 26 29 34 37 telefonisch, per WhatsApp oder SMS melden.

Landkreis Diepholz: Unternehmen, Selbstständige sowie Frei- und Heilberufler können die Tilgung laufender Firmenkredite bei der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz aufgrund der Corona-Krise bis zu sechs Monate aussetzen. Bei beiden Kundengruppen genügt ein formloser Antrag, um die Tilgungsaussetzung in Anspruch zu nehmen. www.kreissparkasse-diepholz.de

Sulingen: Da sich die Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise zeitlich aktuell nicht eingrenzen lassen, ermögliche die Volksbank Sulingen ihren privaten und gewerblichen Kunden Kredit-Stundungen für die Dauer von bis zu zwölf Monaten. Darüber hinaus hat die Volksbank auf www.gemeinsam-schaffen-wir-es.de eine Datenbank geschaffen, auf der sich regionale Firmen mit ihren aktuellen Serviceleistungen eintragen lassen können. www.volksbanksulingen.de

Bruchhausen-Vilsen: Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen und die Agentur Westermann haben einen „virtuellen Marktplatz“ für lokale Unternehmen auf Facebook geschaffen. Um die zum Teil schwierige Situation von den ortsansässigen Gastronomen, Dienstleistern und Einzelhändlern zu überbrücken und die Samtgemeinde als Einkaufs- und Erlebnisstandort aufrechtzuerhalten, haben lokale Betriebe jetzt die Möglichkeit, sich dort zu präsentieren. Die gewünschten Einträge nimmt die Firma Westermann per E-Mail an marktplatz@wol.de entgegen. https://www.facebook.com/MarktplatzBruvi/

Twistringen: Die Gemeinschaft der Unternehmen in Twistringen (GUT), hat ein Online-Portal für lokale Unternehmen freigeschaltet. Viele der vorübergehend geschlossenen Geschäfte stehen dort für Beratungsgespräche und Bestellannahmen zur Verfügung – ob telefonisch, per E-Mail, per Online-Shop oder über die sozialen Netzwerke. Über 30 Geschäfte sind dort bereits gelistet. www.gut-twistringen.de

Landkreis Diepholz: Das Unternehmerboard TAB (The Alternative Board) aus Achim bietet Unternehmern in den Landkreisen Verden, Nienburg und Diepholz eine kostenfreie Corona-Sofortberatung über 30 Minuten an. „Jeder ist willkommen, egal ob Ein-Mann-Betrieb oder ob jemand 400 Mitarbeiter in Lohn und Brot hat“, so TAB-Gründer und Moderator Ingo Hälke. Kontakt: ihaelke@tabdeutschland.de oder Telefon 0152/28528418

Zusammengestellt von Thomas Ferstl.